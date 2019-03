REPLY : le Conseil approuve le projet d'état financier pour l'exercice 2018





Le Conseil d'administration de Reply S.p.A. [MTA, STAR : REY] a approuvé aujourd'hui le projet d'état financier pour l'année 2018, qui sera soumis à l'approbation des actionnaires lors de l'Assemblée Générale prévue, sur première convocation, le 19 avril 2019 à Turin.

Le Groupe Reply a clôturé l'exercice 2018 avec un chiffre d'affaires consolidé de 1 035,8 millions d'euros, en hausse de 17,1% par rapport aux 884,4 millions d'euros enregistrés en 2017.

L'EBITDA s'est élevé à 144,8 millions d'euros (123,2 millions d'euros en 2017) et l'EBIT à 132,4 millions d'euros (113,9 millions d'euros en 2017).

Le résultat net du Groupe se monte à 99,9 millions d'euros, en hausse de 28,3% par rapport aux 77,9 millions d'euros enregistrés en 2017.

Compte tenu des résultats obtenus en 2018, le Conseil d'Administration de Reply a décidé de proposer à la prochaine Assemblée Générale la distribution d'un dividende de 0,45 euro par action, qui sera mis en paiement le 8 mai 2019 et dont la date de jouissance est fixée au 6 mai 2019 (date de référence 7 mai 2019).

Au 31 décembre 2018, la situation financière nette du Groupe est positive à 66,6 millions d'euros. Au 30 septembre 2018, la situation financière nette est positive à 56,3 millions d'euros.

A l'issue de la réunion du Conseil d'administration, le Président de Reply, Mario Rizzante, a déclaré : " 2018 a été une année importante pour notre Groupe, avec un chiffre d'affaires qui, pour la première fois, a dépassé 1 milliard d'euros, un chiffre qui a augmenté de plus de 17% par rapport à 2017 ".

"Aujourd'hui, poursuit M. Rizzante, le big data, le cloud computing et l'internet des objets sont les pierres angulaires qui forment la base pour repenser les processus, les usines de production, les chaînes logistiques, les services et les biens matériels. Ce scénario représente une grande opportunité pour Reply, qui se caractérise par un mélange unique de compétences incluant l'intelligence artificielle, la réalité mixte, la robotique et les principales plateformes de cloud computing."

Le responsable de l'établissement des rapports financiers de la société, M. Giuseppe Veneziano, déclare, conformément à l'alinéa 2 de l'article 154-bis de la loi de finances consolidée, que les informations comptables contenues dans ce communiqué correspondent aux documents, livres et écritures comptables de la société.

Ce communiqué de presse est une traduction, la version italienne fera foi.

Reply

Reply [MTA, STAR : REY] est spécialisée dans la conception et la mise en oeuvre de solutions basées sur les médias numériques et les nouveaux canaux de communication.

