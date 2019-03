MCM Worldwide ouvre un magasin phare international de vente au détail sur Rodeo Drive à Beverly Hills, en Californie





BEVERLY HILLS, Californie, 14 mars 2019 /PRNewswire/ -- MCM Worldwide, la marque de luxe spécialisée dans les voyages et les accessoires, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son premier magasin phare international à Los Angeles. Le nouveau magasin de 411 m² célèbrera son inauguration officielle le 14 mars 2019 et sera situé au coeur de Rodeo Drive à Beverly Hills, en Californie.

La façade en laiton poli de deux étages conçue par Kenneth Park, s'inspire des clous et des pierres emblématiques présents sur les articles de la marque MCM et ajoutent une touche éclatante sur Rodeo Drive, tout en utilisant l'héritage de la marque dans un style luxueux de Los Angeles. Cet élément de conception est particulièrement mis en évidence par les facettes en laiton situées sur la partie supérieure de la façade du magasin, qui reflètent le design classique de la plaque ornée du logo MCM typique. De grands affichages à LED avec imagerie dynamique qui change constamment encadrent la façade de chaque côté.

« Le magasin phare international MCM de Beverly Hills intègre l'héritage allemand luxueux de la marque, une conception innovante, une architecture réfléchie et une technologie de pointe à l'un des plus célèbres lieux de shopping dans le monde, Rodeo Drive », déclare Patrick Valeo, président de MCM pour les Amériques. « Nous sommes vraiment ravis d'être présents sur Rodeo Drive alors que nous poursuivons notre expansion agressive aux États-Unis. Il s'agit de notre 5e magasin, rien qu'en Californie. »

À l'intérieur, la marque a intégré la technologie par le biais d'un photomaton interactif conçu par Hypno. Afin de donner un sens nouveau aux « moments instagrammables », la marque a intégré un ours MCM Visetos sur mesure et surdimensionné dans le cadre du photomaton et offre aux clients la possibilité de télécharger leur photo sur leur propre compte Instagram immédiatement. De plus, une mosaïque de verre, fabriquée à la main en Italie et imitant le logo de la marque, est présente sur le mur à côté de l'escalier principal. Conformément à la passion de la marque pour la musique, plus précisément leur rôle dans la culture hip-hop, une cabine de DJ et un bar sont situés à l'étage, créant ainsi une atmosphère vintage pour un espace d'événement VIP isolé. Enfin, le magasin de Rodeo Drive comptera des produits exclusifs, dont une Vespa MCM Visetos, des raquettes de ping-pong Visetos et des balles de ping-pong de marque, un jeu d'échec Visetos, ainsi que des ceintures, des sacs, des sacs à dos, des tee-shirts, des polos et des sweat-shirts à l'effigie de MCM/Rodeo Drive.

Il s'agit du 17e magasin MCM aux États-Unis et la marque exploite actuellement plus de 650 magasins dans le monde entier situés dans plus de 40 pays. Pour plus d'informations récentes concernant MCM et leur nouveau magasin de Rodeo Drive à Beverly Hills, rendez-vous sur www.MCMWorldwide.com et suivez la marque sur @MCMWorldwide sur Twitter et Instagram.

WWW.MCMWORLDWIDE.COM

À propos de MCM (Modern Creation München)

MCM est une marque de produits et d'accessoires dédiés à un style de vie de luxe fondée en 1976 avec une attitude définie par l'esprit culturel de l'époque et son héritage allemand mettant l'accent sur l'innovation fonctionnelle, y compris l'utilisation de techniques de pointe. Aujourd'hui, grâce à son association avec la musique, les arts, les voyages et la technologie, MCM incarne les personnes audacieuses, ambitieuses et rebelles. Toujours à l'affut des effets perturbateurs, la force motrice de MCM vise à révolutionner le design classique avec des matériaux futuristes. Correspondant à la génération nomade mondiale du 21e siècle, les rêveurs, les créatifs et les natifs de l'ère numérique, le public de milléniaux et de la génération Z de MCM est asexué, sans âge, autonome et libéré des règles et des limites.

MCM est actuellement dont les produits sont distribués dans 650 magasins situés dans 40 pays, dont Munich, Berlin, Zurich, Londres, Paris, New York, Hong Kong, Shanghai, Pékin, Séoul, Tokyo, le Moyen-Orient et d'autres pays. Pour de plus amples informations à propos de MCM : www.mcmworldwide.com.

Communiqué envoyé le 14 mars 2019 à 12:08 et diffusé par :