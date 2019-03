Concordia reçoit le plus important don jamais versé à une faculté de beaux-arts au Québec : 5,6 millions de dollars pour stimuler la créativité





L'Université Concordia a reçu le plus important don destiné à une faculté de beaux-arts de l'histoire du Québec. La fiducie familiale Peter-N.-Thomson a versé 5,6 millions de dollars à la Faculté des beaux-arts de Concordia pour soutenir les étudiants au moyen de bourses d'études supérieures, de bourses d'études sur le terrain et d'un fonds d'innovation artistique.

Avant sa mort en 2011, l'homme d'affaires natif de Montréal et résidant aux Bahamas Peter N. Thomson avait discuté ce legs avec sa famille. Il voulait qu'une partie de sa fortune soit versée à des organismes appuyant les artistes, les étudiants et les entrepreneurs.

Sa belle-fille, Leslie Raenden, a choisi la Faculté des beaux-arts de Concordia comme bénéficiaire. « Je crois que Peter serait très fier de voir que nous avons trouvé l'endroit tout désigné pour perpétuer ses idées, déclare Mme Raenden. Concordia correspondait en tous points à ce que nous cherchions. L'Université nous permet de promouvoir et de soutenir le travail des artistes. J'espère que les étudiants et étudiantes n'oublieront pas cette aide qu'ils ont reçue et qu'ils redonneront un jour aux autres. »

Ce don exceptionnel à la Campagne pour Concordia : Place à la nouvelle génération permettra la création :

de 7 bourses d'études supérieures annuelles de la famille Thomson à l'intention des étudiants à la maîtrise ou au doctorat, d'une valeur de 20 000 $ chacune;

pour permettre aux étudiants de vivre une immersion culturelle ailleurs dans le monde; d'un fonds d'innovation de la famille Thomson pour contribuer à la mise sur pied de projets signatures de grande envergure et permettre aux étudiants et aux professeurs de sortir de la classe et du studio pour faire rayonner leurs idées sur la scène culturelle montréalaise, canadienne et internationale.

« Ce don de la fiducie familiale Peter-N.-Thomson est un geste extraordinaire, déclare le recteur de Concordia, Alan Shepard. Nous sommes infiniment reconnaissants envers la famille Thomson, grâce à laquelle nous pourrons enrichir le parcours des étudiants et étudiantes et créer des expériences artistiques exceptionnelles pour la collectivité. »

« Ce don accroît notre autonomie, notre mobilité et notre capacité d'adaptation, souligne Rebecca Duclos, doyenne de la Faculté des beaux-arts de l'Université Concordia. Le soutien de la fiducie familiale Peter-N.-Thomson envoie un message clair concernant le vif intérêt que suscitent les beaux-arts, tant dans le milieu universitaire qu'à l'extérieur. »

À propos de Peter N. Thomson

Peter N. Thomson a hérité vers la fin des années 1950 de la Power Corporation of Canada (POW-T). Cette société internationale de gestion et de portefeuille diversifiée avait été cofondée par son père à Montréal. Il en est devenu président et chef de la direction ainsi que président du conseil d'administration en 1962. Il est resté à la tête de l'entreprise jusqu'à sa vente en 1968. Au cours de sa vie, il a siégé à plus de 80 conseils d'administration, dont celui de RBC et de Caribbean Utilities. Il s'est installé aux Bahamas avec sa femme, Linda Grace Thomson, en 1977. Il y a passé la majeure partie de son temps avec des séjours fréquents à Montréal.

À propos de la Faculté des beaux-arts

Concordia figure parmi les 100 meilleures universités de la planète dans la catégorie des arts et du design selon le classement mondial par sujet de QS (Quacquarelli Symonds). Nos diplômés et nos professeurs ont remporté presque toutes les distinctions importantes dans le domaine des arts : Tony; Pulitzer; Juno; Prix Iris; Grammy; Sobey; Prix du Québec; et Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques. Notre Faculté des beaux-arts comprend :

9 départements

60 programmes

117 membres du corps professoral à temps plein

200 membres du corps professoral à temps partiel

3 100 étudiants au premier cycle

500 étudiants aux cycles supérieurs

17 600 diplômés à l'échelle mondiale

