Le MEGA et le MIGS unissent leurs forces!

Les deux événements s'allient pour former le plus grand rassemblement de l'industrie du jeux vidéo au Québec

MONTRÉAL, le 14 mars 2019 /CNW Telbec/ - La Coop La Guilde, plus grande coopérative de développeurs de jeux vidéo indépendants au monde, et l'Alliance numérique, qui a pour mission de faire rayonner et communiquer les réalisations et la contribution de l'industrie du jeux vidéo auprès des médias, des décideurs gouvernementaux et du grand public, sont heureuses d'annoncer que leur événement phare respectif, le Montreal Expo Gaming Arcade (MEGA) et le Sommet International du Jeu de Montréal (MIGS), se tiendront pour une toute première fois conjointement cette année. C'est du 16 au 19 novembre prochain que le MEGA - plus important événement de jeux vidéo B2C au Québec - et le MIGS - l'un des plus grands événements B2B du domaine au Canada - s'uniront.

Le MEGA+MIGS, une grande première B2B2C de l'industrie au pays, aura lieu au Grand Quai du Port de Montréal et réunira des milliers de personnes de partout dans le monde pour présenter les plus récentes innovations de l'industrie, en plus de favoriser les échanges entre le monde des jeux vidéo indépendants et les plus grands studios. Le grand public pourra venir y découvrir les nouvelles technologies et jeux vidéo d'ici alors que les grands leaders locaux et internationaux de l'industrie auront l'occasion de se rassembler pour discuter des opportunités et des enjeux ainsi que de créer de nouvelles relations d'affaires.

« C'est un immense plaisir de voir se rapprocher ainsi la Guilde et l'Alliance numérique, se réjouit Jean-Martin Aussant, directeur général de la Coop La Guilde. Nous allons d'ailleurs faire en sorte que cette union se poursuive afin que toute l'industrie du jeu vidéo québécoise puisse parler d'une même voix, chez nous comme dans le monde. »

Pour Nadine Gelly, directrice générale de l'Alliance numérique, « le MEGA+MIGS sera une exceptionnelle vitrine internationale pour renforcer le statut du Québec comme un leader dans le domaine du jeu vidéo. Nous nous réjouissons de cette nouvelle collaboration qui promet le développement de grandes possibilités pour l'avenir de notre industrie. »

À propos de Coop La Guilde

La Guilde des développeurs de jeux vidéo indépendants du Québec est une coopérative à but non lucratif ayant pour mission de favoriser le succès des studios québécois afin d'assurer la prospérité et la pérennité de l'industrie par la culture d'un terreau fertile à l'innovation et aux réalisations des créateurs et entrepreneurs d'ici. Avec ses 160 studios membres, elle constitue la plus grande coopérative de jeux vidéo indépendants au monde. La Guilde vise la démocratisation de l'industrie et le rayonnement de produits développés à 100% au Québec.

À propos de l'Alliance numérique

L'Alliance numérique regroupe et représente des entreprises du jeu vidéo de toutes tailles présentes au Québec. Avec près de 100 membres actifs, elle a pour mission de faire rayonner et communiquer les réalisations et la contribution de ce secteur auprès des médias, des décideurs gouvernementaux et du grand public.

