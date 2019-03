Le groupe Octapharma annonce un solide bilan pour 2018





Interrogé sur les résultats du groupe, Wolfgang Marguerre, PDG et président du conseil d'Octapharma, déclare: "En 2018, nous avons continué de stimuler la croissance d'un grand nombre de nos produits. Je suis tout spécialement satisfait des approbations réglementaires obtenues par notre nouveau concentré de fibrinogène, le fibryga®, approuvé sur le marché helvétique; par notre nouveau produit IVIG 10%, le panzyga®, approuvé sur le marché américain, et par notre nouveau produit SCIG, le cutaquig®, qui a été approuvé par Santé Canada et par la FDA. Ces approbations sont des accomplissements notables pour la société, et qui apportent avant toute chose des avantages considérables aux patients et aux médecins. Grâce à notre solide portefeuille de produits, nous nous positionnons de manière favorable pour l'avenir."

Au cours des sept dernières années, le groupe Octapharma a généré un exceptionnel taux de croissance annuel composé de 14%, et un chiffre d'affaires 2018 de 1,797 milliard EUR, soit 77 millions EUR (4,5%) de plus par rapport à 2017 (avec un taux de croissance de 6,6% en devises constantes).

Le bénéfice brut de 2018 est de 631 millions EUR, soit 39 millions EUR de plus par rapport à 2017. Le résultat d'exploitation est de 346 millions EUR. Le total des dépenses opérationnelles s'élève à 285 millions EUR. Des investissements importants ont été réalisés pour assurer une prospérité durable: 87 millions EUR pour la R&D et 153 millions EUR pour le renforcement de nos capacités et infrastructures de production. Les investissements dans la recherche et les infrastructures positionnent très favorablement la société pour répondre aux futurs besoins des professionnels de la santé, et au nombre croissant de patients dans le monde.

Au cours des 12 derniers mois, plusieurs jalons ont été franchis dans l'élargissement du portefeuille de produits plasmatiques et recombinants. Pour garantir que chaque litre de plasma soit utilisé de manière optimale, la société continuera à étoffer son portefeuille avec de nouveaux produits et services, et à s'implanter dans de nouveaux marchés.

Des projets majeurs issus du Programme 2019, l'initiative de développement lancée en 2014 avec l'objectif de doubler nos capacités de production et d'optimiser significativement l'efficience des processus de fabrication, ont été finalisés et ont contribué à la croissance de la société. Les investissements dans les talents, les équipements et les actifs immobiliers préparent la société à la demande de demain.

"2018 a été une véritable année de mise en oeuvre pour Octapharma", déclare Roger Mächler, responsable financier. "Nos importants investissements dans la recherche et les infrastructures positionnent très favorablement la société pour satisfaire les besoins d'un plus grand nombre de professionnels de la santé et de patients dans le monde."

Le rapport annuel 2018 apporte un aperçu exhaustif du groupe Octapharma, notamment sur sa gouvernance d'entreprise et ses résultats financiers. Téléchargez le rapport annuel 2018 d'Octapharma dans son intégralité sur www.annualreport.octapharma.com.

À propos d'Octapharma

"Passionnés, nous apportons de nouvelles solutions thérapeutiques pour améliorer la vie des patients", telle est la vision d'Octapharma. Basée à Lachen, en Suisse, Octapharma est l'un des principaux fabricants de médicaments à base de protéines humaines dans le monde, développant et produisant des protéines à partir de plasma humain et de lignées cellulaires humaines. En tant qu'entreprise familiale, Octapharma s'engage à investir pour changer des vies, comme nous le faisons depuis 1983: parce que nous avons ça dans le sang. Le sens des responsabilités, l'intégrité, le leadership, la pérennité et l'esprit d'entreprendre sont les valeurs de notre entreprise.

En 2018, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 1,8 milliard EUR, un bénéfice d'exploitation de 346 millions EUR, et investi 240 millions EUR dans la R&D et en dépenses en capital pour assurer sa prospérité. Octapharma emploie près de 8 314 personnes dans le monde afin de prendre en charge le traitement de patients dans 115 pays, dans trois domaines thérapeutiques:

Hématologie (troubles de la coagulation)

Immunothérapie (troubles immunitaires)

Soins intensifs

Octapharma dispose de sept sites de R&D et de six centres de fabrication ultramodernes en Autriche, en France, en Allemagne, au Mexique et en Suède.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.octapharma.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

