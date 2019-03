Nouveau président et chef de la direction chez Mitsubishi Motors Canada





En date du 1er avril 2019, Juyu Jeon devient président et chef de la direction de Ventes de véhicules Mitsubishi du Canada, inc.



MISSISSAUGA, ON, le 14 mars 2019 /CNW/ - Ventes de véhicules Mitsubishi du Canada, inc. a nommé Juyu Jeon (JJ) au poste de nouveau président et chef de la direction, en remplacement de Tony Laframboise qui a occupé ces fonctions durant les deux dernières années. Cette nomination entre en vigueur le 1er avril 2019, date qui marque aussi le début de l'exercice financier de Mitsubishi Motors Corp.

M. Jeon était auparavant vice-président, Ventes et marketing, Planification d'entreprise et contrôle des affaires pour la compagnie. Il s'est joint à Ventes de véhicules Mitsubishi du Canada, inc. en mars 2017. Il faisait partie de l'équipe de direction dirigée par M. Laframboise, qui a atteint des ventes record pendant deux années consécutives, ainsi que des ventes record de véhicules hybrides électriques rechargeables avec le lancement de l'Outlander PHEV.

« JJ apporte à la fois des qualités de leadership, d'analyse et de passion dans ses nouvelles fonctions. Il est tout désigné pour assumer la direction et faire progresser la marque. Au cours des prochaines années, les consommateurs canadiens auront une perception différente de Mitsubishi Motors et j'ai hâte de voir la façon dont JJ va contribuer à cette nouvelle vision canadienne » a dit Tony Laframboise.

M. Jeon possède beaucoup d'expérience à la haute direction de l'industrie automobile mondiale. Après avoir joint Mitsubishi Motors en 2005, il a occupé différents postes comportant des responsabilités accrues aux États-Unis, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Afrique et en Australie, avant d'arriver chez Mitsubishi Motors au Canada. Il a joué un rôle essentiel dans la planification stratégique de la compagnie ayant mené au repositionnement et à la croissance de la marque sur les marchés clés mondiaux pour Mitsubishi Motors Corp.

La nomination de M. Jeon coïncide avec une période de croissance et de transformation rapide pour Mitsubishi Motors au Canada. La compagnie est sur le point d'instaurer un programme de rajeunissement de l'image concessionnaire, une offensive dynamique de ses produits, ainsi qu'une stratégie de croissance globale de la marque.

« Je crois fermement qu'une marque doit répondre à l'évolution des besoins des consommateurs et que les concessionnaires sont les partenaires essentiels à notre succès » dit Juyu Jeon. « Je suis ravi d'aider cette marque dynamique à évoluer à l'heure actuelle. L'Outlander PHEV a très récemment démontré aux consommateurs canadiens le potentiel de Mitsubishi Motors, et ce n'est qu'un début. »

Juyu Jeon détient un baccalauréat en administration des affaires de l'Université nationale Kyungpook, en Corée du Sud. Il a aussi étudié l'économie à l'Université de Kyoto au Japon. De 1999 à 2002, il a servi dans l'armée américaine au poste de sergent dans la Brigade 501, 3e Intelligence militaire, Camp Humphreys en Corée du Sud, et s'est vu remettre la Commendation Medal par l'armée américaine en 2002.

Il habite à Oakville, en Ontario, avec son épouse Eriko et leurs trois enfants. M. Jeon a précédemment vécu à Vancouver, en Colombie-Britannique, ainsi qu'en Californie dans sa jeunesse.

Ventes de véhicules Mitsubishi du Canada inc.

Ventes de véhicules Mitsubishi du Canada (VVMC) est la filiale canadienne qui joue le rôle de division des ventes, du service après-vente, des pièces et du marketing pour Mitsubishi Motors au Japon. Grâce à sa gamme de véhicules composée de la Mirage et de la Mirage G4, du multisegment compact RVR, du véhicule utilitaire sport compact Outlander, de l'Outlander PHEV et de l'Eclipse Cross, VVMC soutient son réseau de concessionnaires à l'aide de son équipe du siège social et de son centre de distribution des pièces; tous deux situés à Mississauga, en Ontario. Établis au pays depuis 2002, VVMC et ses concessionnaires emploient plus de 1 200 personnes au sein de petites et grandes communautés. En 2016, VVMC est devenu le seul constructeur automobile à conclure un partenariat avec le Club des petits déjeuners, un organisme ayant pour objectif de stimuler les jeunes esprits et d'offrir un avenir meilleur aux diverses communautés du pays.

