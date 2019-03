Prometric acquiert Schroeder Measurement Technologies et DL Roope Administrations





Le chef de file mondial des services d'évaluation étend sa portée en matière de certification et de permis d'exercice

BALTIMORE, 14 mars 2019 /CNW/ - Prometric a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Schroeder Measurement Technologies, Inc. (SMT) et de DL Roope Administrations Inc. Cette acquisition optimise la gamme de produits et les capacités techniques de Prometric - un chef de file mondial du secteur des services d'évaluation.

« Nous sommes heureux d'accueillir Schroeder Measurement Technologies et DL Roope au sein de la famille Prometric », a déclaré Charlie Kernan, chef de la direction de Prometric. « Ces deux organisations sont réputées pour leurs services de développement et de fourniture de tests de haute qualité à leurs clients du secteur de l'attribution du droit d'exercice et de l'accréditation. Leur focalisation sur l'intimité client et la gestion des relations complémentait naturellement les priorités culturelles et stratégiques de Prometric. »

La société SMT a été fondée en 1995 et est engagée sous contrat avec plus de soixante clients dans une variété d'industries - y compris la cosmétologie, les spécialités de soins infirmiers, et les services financiers - dans le but de créer des solutions complètes personnalisées en fonction des besoins de chaque organisation. DL Roope est un administrateur chef de file d'examens d'homologation en cosmétologie et en sous-spécialités connexes du conseil d'État du NIC. En collaborant avec de nombreuses instances réglementaires étatiques, DL Roope propose des services de traitement des applications en ligne, d'administration d'examens, et de rapport de résultats.

À propos de Prometric

Prometric permet aux fournisseurs de tests du monde entier de développer leurs programmes d'accréditation grâce à des solutions de développement et de fourniture de tests garantes de qualité et d'excellence. Prometric propose une approche à la fois exhaustive et fiable en matière de conseil, de développement, de gestion et de fourniture de programmes dans un environnement technologique intégré, via le réseau de tests le plus sécurisé au monde couvrant plus de 180 pays, ou via des services de tests en ligne. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.prometric.com ou suivez-nous sur Twitter at @PrometricGlobal et www.linkedin.com/company/prometric/.

