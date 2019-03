DRAKKAR et Avianor concluent une entente de partenariat pour favoriser la croissance de la grappe aérospatiale québécoise





MONTRE?AL, le 14 mars 2019 /CNW Telbec/ - DRAKKAR, une compagnie de renommée mondiale spécialisée en impartition d'opérations dans des secteurs de pointe tels que l'Aérospatiale, et Avianor, spécialiste dans l'assemblage, l'entretien d'aéronefs et ses composantes, la fabrication et l'ingénierie de modifications de cabines, ainsi que le design, l'ingénierie, la certification, la fabrication, l'entretien et la modification d'intérieurs de cabines, ont finalisé une entente de partenariat qui permettra à Avianor d'accélérer son plan stratégique de croissance.

Avec l'aide de Conseil en financement Ernst & Young Orenda Inc., Avianor croit fortement que la compagnie stratégique DRAKKAR, basée au Canada, est le meilleur partenaire pour sécuriser le futur d'Avianor. Suivant cette nouvelle entente, en vigueur officiellement depuis le 28 février 2019, le nouveau Conseil d'administration d'Avianor est maintenant constitué de M. Earl Diamond, chef de la direction d'Avianor, M. Sylvain Savard, président et fondateur d'Avianor, ainsi que de deux nouveaux membres issus de l'équipe DRAKKAR, soit Denis Deschamps, président et chef de la direction de Drakkar & Associés, et Benoit Hudon, président et chef de la direction de leur unité d'affaires DRAKKAR Manufacturing.

Au cours des vingt-quatre (24) dernières années, Avianor est devenue un leader dans l'industrie de l'aviation en se distinguant par ses solutions innovantes, sa main-d'oeuvre qualifiée et sa flexibilité. Bien qu'Avianor restera indépendante dans ses opérations, DRAKKAR travaillera en étroite collaboration avec l'entreprise afin de lui offrir des conseils stratégiques, tactiques, financiers et opérationnels, en plus de soutenir son développement d'affaires et soutien à la formation, et ce, afin d'accélérer son plan de consolidation et de croissance tout en maintenant un service client de haute qualité. Une partie de ce plan inclut également la rénovation d'un nouvel établissement de plus de 100 000 pieds carrés comprenant des hangars et des bureaux, avec accès direct à l'Aéroport International de Montréal (Mirabel-YMX).

« Ce nouveau partenariat confirme une fois de plus le positionnement mondial de notre entreprise à titre d'expert de haut niveau en impartition, reconnu pour sa très grande habileté à assurer la gestion et la prise en charge d'opérations tout en optimisant la productivité, l'efficacité et la qualité. Comptant plus de 25 ans d'expérience et d'expertise en impartition, il s'agit d'un tournant majeur pour notre unité d'affaires DRAKKAR Manufacturing et le tout ouvre grandement la porte à la convergence et au déploiement de son offre de services globale. DRAKKAR Manufacturing s'inscrit parfaitement dans notre vision de créer notre propre écosystème manufacturier innovant dans l'un de nos secteurs de pointe, en collaboration avec nos employés, partenaires, clients et fournisseurs, de même que nos propres infrastructures », indiquent Denis Deschamps et Benoit Hudon.

« Pour nous, l'alliance avec DRAKKAR reflète notre détermination et notre volonté à satisfaire aux besoins de nos clients actuels et futurs, et démontre aussi notre profond engagement à pérenniser les activités d'Avianor et ainsi conserver et sécuriser des centaines d'emplois ici à Québec à l'Aéroport de Mirabel. Avec une équipe de plus de 2 500 employés, combinée à une expérience accrue en gestion des opérations, DRAKKAR travaillera de concert avec nous afin d'atteindre l'efficacité opérationnelle attendue d'une grande entreprise, et ce, tout en assurant d'offrir à l'ensemble de nos clients un service des plus personnalisés », ajoutent Sylvain Savard et Earl Diamond.

« C'est une grande fierté pour Aéro Montréal de voir ces sociétés conclure une entente de partenariat dans l'objectif d'unir leurs forces et d'allier leurs expertises complémentaires pour créer une forte valeur ajoutée dans l'industrie. En plus de favoriser la croissance économique et la création d'emplois à l'échelle du Canada, ce type de partenariat contribue à une industrie aérospatiale québécoise encore plus forte, plus compétitive et plus prospère. C'est d'ailleurs une priorité commune et partagée d'assurer le rayonnement des entreprises qui composent notre grappe industrielle et pour ce faire, nous devons effectivement offrir aux donneurs d'ordre des solutions plus intégrées », conclut Suzanne M. Benoît, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal.

À propos de DRAKKAR (www.drakkar.com)

Co-fondée il y a 25 ans par Denis Deschamps et Michel Blaquière, DRAKKAR est une entreprise de renommée mondiale spécialisée en impartition. OEuvrant dans les secteurs logistique, manufacturier et numérique, DRAKKAR offre une expertise sectorielle qui assure la prise en charge des activités d'opérations pour des clients majeurs de diverses industries telles que l'aérospatiale, la défense et le transport. Basée à Montréal et possédant plusieurs bureaux au Canada et aux États-Unis, DRAKKAR compte une équipe performante et déterminée de plus de 2 500 employés qui, jour après jour, constituent le moteur de sa réussite. Le savoir-faire de ses gens, appuyé par des solutions novatrices et numériques, contribue au succès opérationnel de ses clients oeuvrant dans divers secteurs de pointe, en Amérique du Nord.

À propos d'Avianor (www.avianor.com)

Située dans la troisième ville mondiale d'importance en aérospatiale, Avianor inc. est une compagnie corporative privée canadienne qui, depuis plus de 24 ans, développe une spécialisation dans l'assemblage, l'entretien d'aéronefs et ses composantes ainsi que dans la fabrication (sièges d'équipage, intérieurs de cabines et nouvelles finitions d'avions) et l'ingénierie de modifications de cabines (cellules MRO, sièges, intérieurs). Se positionnant comme faisant de l'intégration verticale dans le marché, l'entreprise occupe plus de 200 000 pieds carrés de hangars, d'ateliers de réparation, d'installations de fabrication et d'entrepôts situés à l'Aéroport de Mirabel (YMX). Avianor compte maintenant une équipe de plus de quatre-cents (400) personnes.

