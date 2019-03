Wilmington Trust obtient de la Banque de France une licence en tant qu'établissement de paiement et ouvre un bureau à Paris





-- Partenariat commercial avec Solutions Fiducie en vue de proposer de services de fiducie et d'agence en France

-- L'expansion en France s'inscrit dans le cadre d'une croissance plus large en Europe

PARIS, 14 mars 2019 /PRNewswire/ -- La Banque de France a accordé à Wilmington Trust à titre conditionnel une licence d'établissement de paiement, ce qui permettra à la société d'élargir son offre de services institutionnels dans le pays. La société propose des services de fiducie depuis plus d'un siècle aux États-Unis. Wilmington Trust sera un agent du crédit et des sûretés pour ses entreprises clientes en France. La société a ouvert un bureau à Paris dans le cadre d'une expansion plus large en Europe.

En outre, Wilmington Trust a conclu un partenariat commercial avec Solutions Fiducie, une société de gestion d'actifs et de fiducie qui a son siège à Paris, en vue de proposer des services complémentaires de fiducie et d'agence en France.

Wilmington Trust (Paris) SAS a obtenu à titre conditionnel une licence d'établissement de paiement de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), une branche de la Banque de France, pour agir en qualité d'établissement de paiement réglementé. Comme il est de coutume, l'ACPR a donné son accord à condition que la société respecte certaines formalités. La société propose actuellement des services d'agence de prêts, des services de dépositaire d'obligations et des produits de dépôt légal en France, et elle envisage d'étendre ses services dans les espaces du financement structuré et du financement d'équipements pour les clients sur ce marché.

Wilmington Trust a ouvert un bureau à Paris en décembre 2017, et a créé Wilmington Trust (Paris) SAS en juillet 2018. Ce bureau se situe au 21 Boulevard Haussmann, 2e étage, 75009. Il est dirigé par Jean-Christophe Schroeder, qui envisage de multiplier ses effectifs à l'heure où la société élargit son offre de services en France. En tant que vice-président directeur de l'équipe internationale de Wilmington Trust responsable des marchés financiers mondiaux, Schroeder gère le développement et l'expansion des activités en Europe, qui inclut les ventes, le marketing, l'expansion juridictionnelle et le développement de produits.

« Nous avons déjà généré plus de 40 transactions en France ces 18 derniers mois, et nous entendons accroître rapidement notre part de marché après l'obtention de notre licence d'établissement de paiement », explique Schroeder. « L'expansion en France s'inscrit dans notre stratégie plus large en Europe, qui vise à développer nos activités et à trouver de nouvelles opportunités pour offrir des services, comme c'est le cas avec notre nouveau partenariat avec Solutions Fiducie. »

Wilmington Trust et Solutions Fiducie lancent un partenariat en France en vue de proposer des services de fiducie et d'agence supplémentaires aux émetteurs, aux entreprises emprunteuses, aux fonds, aux banques et aux investisseurs institutionnels. Cette approche, ancrée dans le cadre juridique bien établi des fiducies, offrira une solution efficace et globale pour la gestion des émissions d'obligations et d'emprunts syndiquées.

Ce partenariat entre Wilmington Trust et Solutions Fiducie vise à offrir aux détenteurs d'obligations et d'emprunts une structure robuste pour le cantonnement et la gestion des actifs qui leur sont donnés en garantie. Il survient dans un contexte de changements dans le droit français qui visent à faire du pays un centre financier de tout premier plan.

« Fiducie est un établissement autonome à l'abri de la faillite qui peut recevoir de nombreux types d'actifs, comme des actions, de l'immobilier, des sommes à payer, des stocks, des marques, de la propriété intellectuelle ou de simples flux de trésorerie », explique Renaud Baboin, président de Solutions Fiducie. « Ces actifs, détenus en faveur des porteurs d'obligations en cas d'insolvabilité, peuvent contribuer à sécuriser les transactions d'une manière très efficace. Nous sommes très heureux de nous associer à Wilmington Trust, dont les capacités opérationnelles en tant qu'agent du crédit et des sûretés sont exceptionnelles. Nous disposons ici d'un outil pour les émissions d'obligations et d'emprunts syndiquées, en particulier celles qui présentent un plus fort élément de crédit. »

Depuis son siège à Wilmington (Delaware), la société s'est attachée à développer sa branche « marchés financiers mondiaux » ces dernières décennies, tant aux États-Unis qu'à l'international. Aujourd'hui, Wilmington Trust propose des services de fiducie spécialisés pour les structures de financement des marchés financiers, des capacités d'investissement institutionnel personnalisé et des services de garde institutionnels pour des clients dans plus de 90 pays.

La première grande incursion de la société à l'international a été l'ouverture de son bureau de Londres en 2002. Avec le renforcement de sa présence dans toute l'Europe, Wilmington Trust a ouvert des bureaux à Dublin, Francfort et Paris.

À propos de Wilmington Trust

Wilmington Trust, N.A. offre des services aux entreprises et aux institutions, comme des services de fiduciaire, d'agence, de gestion d'actifs, de plan de retraite, ainsi que des services administratifs pour des clients à travers le monde qui font appel aux structures de financement des marchés financiers. La branche « entreprises et institutions » se distingue de nombreux concurrents en ce qu'elle est une entité centrale de Wilmington Trust, et également en raison de l'expérience et du savoir-faire de son personnel international et sa présence dans plusieurs juridictions.

Wilmington Trust propose également des services de gestion de patrimoine avec toute une série de solutions de fiducie personnelle, de planification financière, de fiducie, de gestion d'actifs et de conseil patrimonial qui visent à aider les particuliers et les familles fortunés à croître, préserver et transférer leur richesse.

Wilmington Trust compte des clients dans tous les 50 États américains et dans de nombreux pays, avec des bureaux partout aux États-Unis et à l'international à Londres, Dublin, Francfort et Paris. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.WilmingtonTrust.com.

À propos de Solutions Fiducie

Solutions Fiducie est une société de gestion d'actifs agréée et réglementée par l'Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro GP-16000035. Elle gère des fonds de crédit destinés au financement d'entreprises françaises, sous la forme d'obligations et de prêts garantis par des actifs détenus dans des fiducies. Elle intervient également en tant que fiduciaire pour sécuriser des transactions complexes entre des entreprises dans les domaines du financement, de la restructuration, des fusions et acquisitions, et des opérations sur les marchés financiers. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.solutionsfiducie.fr

Contacts médias

Kent Wissinger , directeur des relations publiques, Wilmington Trust +1 302-651-8758

, directeur des relations publiques, Wilmington Trust +1 302-651-8758 Benjamin Raillard , Solutions Fiducie +33 1 86 95 99 66

Wilmington Trust est une marque de service déposée. Wilmington Trust Corporation est une filiale à part entière de M&T Bank Corporation. Wilmington Trust Company, qui n'opère que dans le Delaware, Wilmington Trust, N.A., M&T Bank et certains autres affiliés proposent divers services fiduciaires et non fiduciaires, y compris des services de fiducie, de garde de valeurs, d'agence, de gestion d'investissement, etc. Les services internationaux fournis aux entreprises et aux institutions le sont via les affiliés internationaux de Wilmington Trust Corporation. Les prêts, cartes de crédit, dépôts au détail et commerciaux et d'autres services et produits bancaires aux particuliers et aux entreprises sont offerts par M&T Bank, membre FDIC.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/835267/Wilmington_Trust_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 14 mars 2019 à 11:25 et diffusé par :