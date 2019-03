Allocation plus généreuse pour les familles : un premier versement dès le 15 mars 2019





QUÉBEC, le 14 mars 2019 /CNW Telbec/ - De nombreuses familles du Québec recevront dans les prochains jours une aide financière additionnelle pour leurs 2e et 3e enfants. Les sommes seront versées par dépôt direct le vendredi 15 mars 2019. Les familles qui ne sont pas encore inscrites au dépôt direct recevront leur chèque au cours des jours suivants. Ce versement est rétroactif, puisqu'il comprend les mois de janvier, février et mars 2019. La somme bonifiée sera par la suite intégrée au paiement régulier de l'Allocation famille.

Lors du Point sur la situation économique et financière du Québec, à l'automne 2018, le ministre des Finances avait annoncé que l'Allocation famille remplacerait dorénavant le Soutien aux enfants et que les prestations s'y rattachant seraient augmentées pour aider davantage les familles du Québec. Ainsi, une somme supplémentaire maximale de 500 $ par année sera versée aux parents admissibles pour leurs 2e et 3e enfants.

L'Allocation famille est une aide financière versée par Retraite Québec aux familles qui résident au Québec et qui ont au moins un enfant de moins de 18 ans à leur charge. Le montant varie en fonction du revenu familial, du nombre d'enfants à charge, du fait que l'on soit avec ou sans conjoint et du nombre d'enfants en garde partagée. Cette allocation bénéficie à plus de 1 million d'enfants, constituant ainsi l'une des principales aides fiscales du Québec destinées aux familles.

Citation :

« L'augmentation vise à corriger graduellement l'écart entre le montant maximal versé pour un premier enfant et celui accordé pour un 2e et 3e enfant. Le versement d'une aide plus généreuse et plus équitable permet de mieux soutenir financièrement les familles qui ont plus d'un enfant. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

Faits saillants

Le premier versement est rétroactif et comprend uniquement la bonification applicable pour la période de janvier à mars 2019.

À compter d'avril 2019, la somme bonifiée sera intégrée au paiement régulier de l'Allocation famille.

Le montant maximal accordé pour les 2 e et 3 e enfants est bonifié de 500 $. Il peut donc passer de 1 235 $ à 1 735 $ en 2019.

et 3 enfants est bonifié de 500 $. Il peut donc passer de 1 235 $ à 1 735 $ en 2019. Pour recevoir le montant maximal de 500 $, le revenu familial d'un couple ayant 2 enfants ne peut pas excéder 108 344 $ en 2019.

ne peut pas excéder 108 344 $ en 2019. Pour recevoir le montant maximal de 500 $, le revenu familial d'un couple ayant 3 enfants ne peut pas excéder 123 194 $ en 2019.

À propos de Retraite Québec

Retraite Québec administre le Régime de rentes du Québec, les régimes de retraite du secteur public et la mesure de l'Allocation famille. Cette mesure comprend également le supplément pour enfant handicapé, le supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels et le supplément pour l'achat de fournitures scolaires.

Retraite Québec assure aussi l'encadrement des régimes complémentaires de retraite et des régimes volontaires d'épargne-retraite. De plus, elle fait la promotion de la planification financière de la retraite.

Par sa mission, Retraite Québec concourt à l'évolution du système de retraite et contribue à la sécurité financière des Québécoises et des Québécois.

