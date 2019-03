La fintech internationale Waves Platform va lever 120 millions d'USD de financement privé pour Vostok, la solution de chaîne de blocs pour entreprise





- Waves Platform, la plateforme de chaîne de blocs publique la plus rapide au monde, procède à un deuxième tour de table privé pour son projet Vostok

- Le projet Vostok comprend la plateforme de chaîne de blocs et l'intégrateur système Vostok pour les systèmes informatiques des entreprises et des administrations publiques

- La levée de fonds fait suite au premier tour de table de 120 millions d'USD, assuré par des gros investisseurs privés d'Europe, d'Asie du Sud-Est et de Chine

- La levée de fonds de Vostok est évaluée post-financement à 1,2 milliard d'USD.

LONDRES, 14 mars 2019 /PRNewswire/ -- Waves Platform a annoncé les détails du deuxième tour de table pour le projet Vostok, qui comprend la plateforme globale de chaîne de blocs et l'intégrateur système Vostok pour les systèmes informatiques des entreprises et des administrations publiques. Il compte déjà des investisseurs d'Europe, d'Asie du Sud-Est et de Chine.

Le deuxième tour de table prendra fin le 31 mai 2019. Il est prévu de vendre 100 millions de VST à un prix estimé à 1,20 USD, soit 10 % de l'émission future. Par conséquent, il sera levé jusqu'à 120 millions d'USD, avec une capitalisation estimée à 1,2 milliard d'USD. Le groupe d'investissement londonien Dolfin structurera et coordonnera l'opération.

Le projet Vostok a été spécifiquement mis au point par l'équipe de Waves Platform pour les grandes entreprises et les institutions publiques, afin de leur permettre d'établir les fondations d'une infrastructure numérique de nouvelle génération. Ce projet a été annoncé le 12 avril 2018 et a depuis été testé par des multinationales, dont Sberbank. Des négociations sont en cours pour les premiers projets appuyés par Vostok, en Europe, en Asie du Sud-Est et en Chine.

En décembre 2018, Waves Platform a mené à bien un premier tour de table s'élevant à 120 millions d'USD, la valorisation totale du projet Vostok étant de 600 millions d'USD - ce qui prouve à quel point la plateforme bénéficie de l'essor de la fintech et de l'engouement des investisseurs. Les droits sur 200 millions de tokens Vostok, soit 20 % de l'émission future, ont été octroyés à des investisseurs privés et institutionnels, choisis en fonction de leurs avantages possibles pour le développement du projet.

Sasha Ivanov, le fondateur et PDG de Waves Platform a déclaré : « La plateforme privée de chaîne de blocs Vostok combinera les progrès et les innovations technologiques que nous avons testés au moment où l'on a conçu la plateforme internationale Waves, avec les avantages d'autres technologies numériques de bout en bout comme l'intelligence artificielle, l'analyse du big data et l'Internet industriel des objets. Sur chacun de nos marchés stratégiques, nous lançons une société intégratrice, grâce à laquelle sera conçu un écosystème de solutions Vostok. Les investisseurs du deuxième tour de table nous fourniront, entre autres choses, l'occasion d'investir de nouveaux marchés. »

Danis Nagy, le PDG de Dolfin, a déclaré : « L'objectif actuel de Vostok est d'attirer les gros investisseurs institutionnels, dont les fonds communs de placement et les fonds de capital-risque. Nous sommes ravis de pouvoir continuer à travailler sur ce projet et de constater l'intérêt croissant des entreprises et des investisseurs pour Vostok. »

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/835747/Vostok_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 14 mars 2019 à 11:08 et diffusé par :