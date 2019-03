Plug and Play annonce les 135 startups acceptées dans ses fournées du printemps





SUNNYVALE, Californie, 14 mars 2019 /PRNewswire/ -- Plug and Play a sélectionné 135 startups pour participer à ses fournées d'accélérateurs du Printemps 2019. Les entrepreneurs de chaque startup participeront à l'un des programmes suivants : Marque & Détail , Cyber sécurité , Énergie & Durabilité , Fintech , Produits alimentaires & Boissons , Nouveaux matériaux & Emballages , et Chaîne logistique . La liste complète des startups sélectionnées peut être consultée sur le site Web de Plug and Play : bit.ly/pnpspring2019

« C'est fantastique de voir un groupe si talentueux d'entrepreneurs acceptés dans nos programmes. Notre objectif est de donner à nos startups la meilleure chance de réussir et, ces trois prochains mois, nous allons leur fournir les outils et les connexions dont ils ont besoin pour prospérer », a déclaré Saeed Amidi, fondateur et PDG de Plug and Play. « J'ai hâte de voir ce qu'elles peuvent accomplir lorsqu'elles sont intégrées à notre écosystème. »

Au cours des trois prochains mois, les startups sélectionnées se connecteront à l'écosystème global de Plug and Play en collaborant avec plus de 280 entreprises partenaires. Grâce à des sessions de flux d'affaires privées, des évènements de réseautage exclusifs, des sessions de parrainage et bien plus, ces startups auront amplement l'occasion d'acquérir des pilotes, des validations de concept, de nouveaux clients et des investissements. En 2018, Plug and Play a enregistré une année record qui a vu un plus grande nombre d'entreprises bénéficier d'un investissement et accélérées, davantage de sessions de flux d'affaires privées, et des évènements encore meilleurs et de plus grande envergure. Le rapport complet sur la performance de la société peut être consulté ici .

Plug and Play n'accepte pas de capital des startups pour la participation au programme. La remise des diplômes pour ces lots commencera entre le 14 et le 16mai dans le cadre du Sommet de printemps .

À propos de Plug and Play

Plug and Play est une plateforme d'innovation internationale. Basés dans la Silicon Valley, nous avons établi des programmes d'accélération, des services d'innovation pour les entreprises, ainsi qu'une société de capital-risque en interne pour réaliser des progrès technologiques plus rapidement que jamais. Depuis la création de la société en 2006, nos programmes se sont développés à travers le monde jusqu'à inclure une présence dans plus de 20 sites à l'échelle mondiale, fournissant aux startups les ressources nécessaires pour réussir dans la Silicon Valley et au-delà. Avec plus de 10 000 startups et 280 sociétés partenaires officielles, nous avons bâti l'écosystème superlatif pour des startups de nombreux secteurs. Nous fournissons activement des investissements aux côtés de 200 sociétés de capital-risque leaders dans la Silicon Valley, et organisons plus de 700 événements de réseautage chaque année. Les entreprises de notre communauté ont levé plus de 7 milliards USD de financement, grâce à plusieurs sorties de portefeuille réussies incluant Danger, Dropbox, Lending Club, et PayPal. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.plugandplaytechcenter.com .

Coordonnées médias

Allison Romero

allison@pnptc.com

(408)524-1457

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/835431/PNP_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 14 mars 2019 à 11:00 et diffusé par :