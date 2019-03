Le gouvernement du Canada investit 1,1 million de dollars pour la recherche côtière au port de Saint John (Nouveau-Brunswick)





SAINT JOHN, le 14 mars 2019 /CNW/ - Les côtes du Canada abritent des pêches et des écosystèmes marins d'une importance cruciale. Ils offrent de précieuses possibilités touristiques et récréatives, tout en créant un lien essentiel entre la terre et la mer, qui permet le commerce entre le Canada et les ports éloignés grâce à une navigation sûre et responsable. Ils soutiennent les moyens de subsistance, le bien-être et le patrimoine culturel de nombreuses collectivités autochtones et côtières.

Pour offrir encore plus de possibilités aux Canadiens aujourd'hui, tout en protégeant nos côtes pour ceux et celles qui en hériteront demain, nous avons besoin d'une perspective scientifique à long terme appuyée par des données environnementales côtières de référence de grande portée. Ces renseignements permettront aux scientifiques de déterminer les changements dans nos environnements côtiers, ainsi que les répercussions à long terme des activités humaines, comme l'aménagement du littoral et le transport maritime.

Pour aider à atteindre ces objectifs, le député de Saint John - Rothesay (Nouveau-Brunswick), Wayne Long, au nom du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui à Saint John, Nouveau-Brunswick, que le gouvernement du Canada investit 1,1 million de dollars de plus dans cinq projets de collecte de données environnementales marines dans le port de Saint John, dans le cadre du Programme sur les données environnementales côtières de référence, qui fait partie du Plan de protection des océans du Canada.

Ces projets, qui s'inscrivent dans le Programme sur les données environnementales côtières de référence de 50,8 millions de dollars, appuieront l'avancement des projets de collecte de données côtières et feront appel à une étroite collaboration entre les scientifiques de Pêches et Océans Canada, les collectivités autochtones et côtières et les autres partenaires locaux. Les groupes participants recueilleront des données exhaustives qui aideront à détecter les changements qui se produisent dans notre milieu marin au fil du temps.

Les quatre organismes qui ont reçu du financement annoncé aujourd'hui comprennent le Programme d'action des zones côtières de l'Atlantique de Saint John, Nature NB, Conservation de la nature Canada, et le Conseil des Micmacs du district de la Rive nord - Gestion des ressources d'Anqotum.

Dans le cadre de cette initiative, les bénéficiaires recueilleront des données sur divers facteurs afin de mieux surveiller la santé de l'écosystème du port de Saint John. Les projets porteront sur la qualité de l'eau dans les zones littorales, le nombre et la répartition des phoques communs, l'état des zones humides côtières et à marée, les parasites envahissants chez les poissons migrateurs menacés, l'abondance et la répartition des oiseaux de rivage et de mer (comme indicateurs de l'état du milieu marin) et les contaminants environnementaux découlant des activités humaines.

Une fois recueillies, ces données de référence seront d'une importance cruciale pour notre compréhension des écosystèmes marins, et essentielles à notre capacité à protéger les espèces et les habitats marins à l'avenir. Elles serviront également à éclairer les décisions qui pourraient avoir une incidence sur les milieux marins sensibles.

Citations

« Le Programme sur les données environnementales côtières de référence vise à collaborer avec les gens qui vivent de la pêche, de la navigation, du tourisme, des loisirs et d'autres activités maritimes le long de nos côtes depuis des générations. Ces Premières Nations et collectivités des Maritimes connaissent nos côtes mieux que personne. Elles ont le plus à gagner en surveillant et en protégeant la santé des écosystèmes côtiers qui leur permettent de subsister. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Les zones côtières jouent un rôle social, économique et écologique essentiel dans bon nombre des collectivités les plus florissantes du Canada. Plus de 25 % de notre population vit sur les côtes du Canada, et nous devons être résolus à surveiller et à réduire au minimum les effets environnementaux sur ces zones sensibles. Les données de référence recueillies dans le cadre de cette initiative scientifique communautaire nous aideront à conserver et à restaurer les zones côtières du port de Saint John et d'autres secteurs clés où le trafic maritime est élevé au Canada. »

Wayne Long, député de Saint John - Rothesay (Nouveau-Brunswick)



Faits en bref

En septembre 2017, le gouvernement du Canada a annoncé le Programme sur les données environnementales côtières de référence de 50,8 millions de dollars, qui permettra de recueillir des données scientifiques de référence de grande portée dans six écosystèmes marins où le trafic maritime et l'aménagement côtier sont élevés : le port de Vancouver (C.-B.), le port de Prince Rupert (C.-B.), l'estuaire du Bas-Saint-Laurent (Qc), le port de Saint John (N.-B.), la baie Placentia (T.-N.-L.) et Iqaluit ( Nunavut ).

a annoncé le Programme sur les données environnementales côtières de référence de 50,8 millions de dollars, qui permettra de recueillir des données scientifiques de référence de grande portée dans six écosystèmes marins où le trafic maritime et l'aménagement côtier sont élevés : le port de (C.-B.), le port de (C.-B.), l'estuaire du Bas-Saint-Laurent (Qc), le port de (N.-B.), la baie Placentia (T.-N.-L.) et ( ). Le financement de quatre autres projets de collecte de données environnementales marines pour le port de Saint John a été annoncé le 7 mars. Les partenaires des projets annoncés précédemment comprennent Eastern Charlotte Waterways Inc, la Fundy North Fishermen's Association et le Centre des sciences de la mer Huntsman.

a été annoncé le 7 mars. Les partenaires des projets annoncés précédemment comprennent Eastern Charlotte Waterways Inc, la Fundy North Fishermen's Association et le Centre des sciences de la mer Huntsman. Le Programme sur les données environnementales côtières de référence est l'une des nombreuses mesures que le gouvernement du Canada prend pour protéger nos côtes et nos voies maritimes dans le cadre du Plan de protection des océans de 1,5 milliard de dollars. Ce plan national établira un système de sécurité maritime de classe mondiale qui offrira des possibilités économiques aux Canadiens aujourd'hui, tout en veillant à ce que nos côtes soient plus saines, plus sécuritaires et mieux protégées pour les générations futures.

Liens connexes

Fiche d'information

Recueil de données de référence essentielles sur l'état des écosystèmes côtiers

Plan de protection des océans

Les régions côtières du Canada revêtent une importance primordiale pour la subsistance d'innombrables collectivités autochtones et côtières. Elles abritent des pêches qui sont importantes des points de vue culturel et économique, attirent le tourisme et les activités de loisir et permettent l'importation et l'exportation de marchandises grâce à une navigation responsable. Dans le cadre du Plan de protection des océans, Pêches et Océans Canada travaille avec les collectivités autochtones et côtières, en plus des intervenants régionaux, à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'un Programme sur les données environnementales côtières de référence.

Le Programme sur les données environnementales côtières de référence est une initiative de 50,8 millions de dollars axée sur l'état de six écosystèmes marins où le trafic maritime et l'aménagement côtier sont élevés ou en hausse, notamment le port de Vancouver (C.-B.), le port de Prince Rupert (C.-B.), l'estuaire du Bas-Saint-Laurent (Qc), le port de Saint John (N.-B.), la baie Placentia (T.-N.-L.) et Iqaluit (Nunavut).

Les organisations suivantes recevront un financement dans le cadre du Programme sur les données environnementales côtières de référence pour des initiatives de recherche dans le port de Saint John :

Bénéficiaire Nom du projet Échéancier Montant du financement Programme d'action des zones côtières de l'Atlantique de Saint John Saint John (Nouveau-Brunswick) Surveillance communautaire au port de Saint John Quatre ans 338 450 $ Programme d'action des zones côtières de l'Atlantique de Saint John Saint John (Nouveau-Brunswick) Caractérisation des populations de phoques communs dans le port de Saint John Trois ans 150 775 $ Conseil des Micmacs du district de la Rive nord - Gestion des ressources d'Anqotum Eel Ground (Nouveau-Brunswick) Caractérisation de la présence de parasites envahissants et des voies d'entrée chez les poissons migrateurs menacés dans le port de Saint John Quatre ans 313 224 $ Nature NB Fredericton (Nouveau-Brunswick) Évaluation des données de base sur les oiseaux de rivage et les oiseaux de mer en tant qu'indicateurs de l'état de la région du port de Saint John Trois ans 191 000 $ Conservation de la nature Canada Fredericton (Nouveau-Brunswick) Caractérisation des zones humides côtières et à marée conservées et prioritaires dans le port de Saint John et aux alentours Quatre ans 86 940 $ Eastern Charlotte Waterways Inc. Blacks Harbour (Nouveau-Brunswick) Établissement d'une base de référence de la biodiversité du necton pour les eaux estuariennes dans le sud-ouest du Nouveau-Brunswick Quatre ans 208 000 $ Eastern Charlotte Waterways Blacks Harbour (Nouveau-Brunswick) Établissement de données de référence sur les sources et les répercussions du bruit sous-marin dans le port de Saint John Un an 111 820 $ Fundy North Fishermen's Association St. Andrews (Nouveau-Brunswick) Cartographie et vérification sur le terrain des connaissances des pêcheurs en ce qui concerne les courants de surface dans la région de la baie de Fundy Quatre ans 306 185 $ Centre de sciences marines Huntsman St. Andrews (Nouveau-Brunswick) Sondage de référence quantitatif sur l'ichtyoplancton, le zooplancton invertébré et les microplastiques dans le port de Saint John Un an 83 917 $ Total : 1 790 311 $

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

Inscrivez-vous afin de recevoir nos communiqués et plus au moyen de fils RSS. Pour de plus amples renseignements ou pour vous inscrire, visitez : http://www.dfo-mpo.gc.ca/media/rss-fra.htm.

SOURCE Pêches et Océans Canada, Région des Maritimes

Communiqué envoyé le 14 mars 2019 à 10:58 et diffusé par :