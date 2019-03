Le gouvernement du Québec annonce le lancement de la démarche stratégique en tourisme d'affaires





LAVAL, QC, le 14 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec se réjouit de procéder au lancement de la démarche stratégique en tourisme d'affaires visant à accroître les recettes touristiques générées par les visiteurs d'affaires et de congrès au Québec. Cette démarche constitue le premier pas vers une stratégie globale qui sera également alimentée par les consultations en cours à travers le Québec. Elle a été développée par le ministère du Tourisme (MTO) en vue de permettre aux associations touristiques régionales (ATR) qui le souhaitent de consolider leur potentiel en tourisme d'affaires, de manière adaptée à leur contexte.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Cette démarche en trois volets est menée conjointement avec l'Association des professionnels de congrès du Québec (APCQ) et Tourisme Laval, qui feront également appel à des fournisseurs de services professionnels externes :

volet 1 : accompagnement pour évaluer le potentiel en tourisme d'affaires (diagnostic);

volet 2 : accompagnement pour établir l'inventaire des outils existants en vue de valoriser ce potentiel;

volet 3 : accompagnement pour la mise en oeuvre des services offerts par le MTO et ses partenaires.

Pour bénéficier des ressources professionnelles liées à cet accompagnement, les ATR devront investir dans la démarche. Le MTO assumera les coûts associés à une ressource professionnelle qui veillera à la coordination de la démarche d'accompagnement.

Citations :

« Le tourisme d'affaires et de congrès génère d'importantes recettes touristiques dans certaines régions du Québec. Nous voulons accroître son apport afin de contribuer au rayonnement et à la promotion de notre destination à l'international. Ce secteur d'activité prolonge la saison touristique et augmente l'achalandage pendant les périodes les moins occupées. Il est en plein essor à l'échelle mondiale et ses perspectives de croissance sont excellentes : nous devons en tirer profit. La situation du tourisme d'affaires ayant déjà été abordée, c'est avec enthousiasme que je décide de passer à l'action afin d'outiller les régions touristiques qui désirent évaluer leur potentiel, mettre en valeur leurs atouts et créer des occasions d'affaires. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« L'Association des professionnels de congrès du Québec, le seul réseau spécialisé dans la promotion du tourisme d'affaires au Québec, se réjouit d'appuyer le ministère du Tourisme dans la mise en oeuvre d'une démarche stratégique en trois volets. En s'arrimant aux réalités des régions, l'accompagnement proposé permettra sans aucun doute à celles-ci d'augmenter les recettes touristiques générées par les visiteurs d'affaires. »

Steeve Gagné, président de l'APCQ

« Tourisme Laval se spécialise en tourisme d'affaires depuis plus de trente ans. Notre solide expertise et notre réputation établie dans ce secteur d'activité nous permettent aujourd'hui de coordonner et d'animer la démarche stratégique en tourisme d'affaires, conjointement avec le ministère du Tourisme et l'Association des professionnels de congrès du Québec. Le tourisme d'affaires est un puissant moteur économique pour une destination touristique. Nous espérons que les régions touristiques du Québec se mobiliseront en grand nombre autour de cette démarche, qui vise à développer le tourisme d'affaires et à faire rayonner le Québec sur les marchés extérieurs. »

Geneviève Roy, présidente-directrice générale de Tourisme Laval

Faits saillants :

Depuis l'automne 2017, le MTO a travaillé de concert avec le Forum sur le tourisme d'affaires et de congrès afin de mettre en place des mesures destinées à soutenir ce secteur d'activité. Ce forum réunissait les ATR de Montréal, de Québec et de l'Outaouais ainsi que des représentants du Centre des congrès de Québec, du Palais des congrès de Montréal, de l'APCQ et de l'Association hôtellerie Québec.

Le tourisme d'affaires apporte une contribution remarquable au développement et à la consolidation de l'industrie touristique, un important moteur économique dans toutes les régions. Les données de Statistique Canada relatives à ce secteur d'activité démontrent que, en 2016 :

1,5 million de visiteurs hors Québec ont généré des dépenses touristiques de 877 millions de dollars et 5,1 millions de nuitées;



les déplacements de 7,6 millions de visiteurs sur le marché intra-Québec ont engendré 4 millions de nuitées et des dépenses touristiques de 962 millions de dollars.

Il s'agit de l'activité la plus lucrative de tous les segments touristiques :

Un touriste d'affaires rapporte deux fois plus en moyenne qu'un touriste d'agrément.



En plus des dépenses touristiques (hébergement, restauration, transport), les dépenses directes auprès des autres prestataires de services (divertissement, organisation d'événements, locations de salles, etc.) doivent être prises en compte. Les dépenses d'affaires effectuées dans ces deux secteurs sont proportionnellement équivalentes.

