Prix et rapport de synthèse 2018 AV-Comparatives





Les logiciels de sécurité informatique les plus performants récompensés aux Mondes de cristal Swarovski

INNSBRUCK, Autriche, 14 mars 2019 /PRNewswire/ -- La cybercriminalité est de plus en plus répandue et de plus en plus perfectionnée. Les programmes de sécurité doivent donc eux aussi gagner en efficacité. Lors de la cérémonie AV-Comparatives pour les tests 2018, les éditeurs dont les produits offrent une réelle protection contre les menaces informatiques ont été mis à l'honneur. L'événement a eu lieu les 4 et 5 février 2019 à Innsbruck. 36 experts en sécurité informatique venant de 12 pays y assistaient. Comme les cybermenaces, les méthodes d'évaluation des solutions de sécurité évoluent continuellement. Aussi, le test amélioré en situation réelle d'AV-Comparatives, qui sera utilisé pour la première fois en 2019, a également été présenté.

Championnat de bobsleigh AV-Comparatives

Les invités ont également eu la chance d'effectuer une descente palpitante sur la piste olympique de bobsleigh et de luge d'Igls. La vitesse des bobs dépassait les 120 km/h.

Prix

Lors de la cérémonie, diverses récompenses AV-Comparatives ont été remises aux produits les plus performants testés au cours de 2018 ; notamment à ceux approuvés dans les catégories grand public et entreprise. En outre, des prix ont été décernés dans le cadre des principaux tests grand public : pour chaque test individuellement et pour les tests dans leur ensemble.

Prix du produit de l'année

Avast a reçu le Prix du produit de l'année 2018 (1re place générale) grâce aux scores élevés obtenus à tous les tests pendant l'année.

Prix du meilleur produit et prix d'excellence

Bitdefender a reçu le prix du Meilleur produit 2018 grâce aux scores élevés obtenus à tous les tests également.

AVG, Avira, Kaspersky Lab et Tencent ont obtenu de très bons résultats dans différentes catégories et ont reçu des Prix d'excellence.

Prix de la sécurité pour la protection, les performances, la suppression des logiciels malveillants et un faible taux de fausses alarmes

Des prix Or, Argent et Bronze ont été remis pour chacun des tests AV-Comparatives suivants : Protection en situation réelle, Protection contre les logiciels malveillants, peu des faux positifs, Incidence faible sur les systèmes et Suppression des logiciels malveillants. Pour en savoir plus, consultez « Overview of levels reached during 2018 » (Aperçu des niveaux atteints en 2018) dans notre rapport de synthèse de 2018. Les éditeurs ci-après ont reçu des prix pour les tests individuels : Avast, AVG, Avira, Bitdefender, Emsisoft, ESET, K7, Kaspersky Lab et Tencent.

Message du PDG

Andreas Clementi, fondateur et PDG d'AV-Comparatives, déclare : « Nous remercions tous ceux dont la présence à Innsbruck a fait de cet événement une réussite. La cybercriminalité progresse et les produits de sécurité efficaces sont plus que jamais nécessaires. Nous félicitons les éditeurs dont les produits de sécurité ont supporté les tests indépendants rigoureux qui simulaient des situations réelles. »

Cérémonie des récompenses - Photos :

https://www.av-comparatives.org/av-comparatives-awards-ceremony-for-2018/

Rapport de synthèse :

https://www.av-comparatives.org/summary-report-2018/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/834597/AV_Comparatives.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/834598/AV_Comparatives_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 14 mars 2019 à 10:40 et diffusé par :