Cascades annonce un changement de leadership à la tête de son Groupe Tissu





KINGSEY FALLS, QC, le 14 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le président et chef de la direction de Cascades, Mario Plourde, annonce un changement de leadership à la tête du Groupe Tissu de l'entreprise : Jean-David Tardif succédera à Jean Jobin au poste de président et chef de l'exploitation.

« Au cours des dernières semaines, j'ai communiqué à la direction de Cascades mon souhait de me consacrer à des projets personnels. Conséquemment, j'annonce aujourd'hui, non sans émotion, que je quitte Cascades et le Groupe Tissu au terme d'une carrière de plus de 26 ans. Je le fais avec le sentiment du devoir accompli et la conviction que l'entreprise dispose d'une relève compétente et capable d'assurer la suite des choses », a souligné Jean Jobin, président et chef de l'exploitation de Cascades Groupe Tissu.

Le président et chef de la direction de Cascades, Mario Plourde, a tenu à remercier le président sortant du Groupe Tissu : « Au nom de tous les Cascadeurs, je tiens aujourd'hui à remercier Jean Jobin pour ses remarquables états de service au sein de notre entreprise. Je lui souhaite également la meilleure des chances dans ses projets futurs. Pour le remplacer, nous avons choisis la personne la mieux préparée et la mieux outillée pour relever ce défi : Jean-David Tardif ».

Titulaire d'un baccalauréat en génie mécanique et d'un MBA, monsieur Tardif s'est joint à Cascades en 1997. Dans le cadre de son parcours, il a successivement travaillé pour chacun des trois groupes de l'entreprise. Au sein du Groupe Tissu, il a notamment agi comme vice-président produits de consommation entre 2013 et 2017. Depuis décembre 2017, il occupait le poste de vice-président opérations, Cascades Emballage carton-caisse.

« C'est avec beaucoup d'humilité et d'enthousiasme que j'accepte d'assumer les responsabilités de président du Groupe Tissu. Malgré les défis avec lesquels nous devons composer aujourd'hui, j'ai la conviction que les opportunités sont nombreuses et que nous n'avons pas encore déployé notre plein potentiel », a souligné Jean-David Tardif.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte 11 000 femmes et hommes travaillant dans plus de 90 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

Site web : www.cascades.com

Blogue Vert de Nature : blogue.cascades.com

Facebook : facebook.com/Cascades

Twitter : twitter.com/CascadesDD | twitter.com/CascadesSD | twitter.com/CascadesInvest

YouTube : youtube.com/Cascades

SOURCE Cascades Inc.

Communiqué envoyé le 14 mars 2019 à 10:42 et diffusé par :