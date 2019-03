Element AI et Nesta publient un livre blanc sur les fiducies de données





Les participants à l'atelier, que ce soient les représentants des gouvernements, de la société civile, des ONG et du milieu académique, tirent la même conclusion : il y a un besoin criant d'adopter des politiques de gouvernance, d'accessibilité et de contrôle de l'utilisation des données personnelles publiques.

MONTRÉAL, le 14 mars 2019 /CNW Telbec/ - Element AI, fournisseur mondial de produits en intelligence artificielle, présente aujourd'hui un livre blanc sur les fiducies de données, en collaboration avec Nesta, une fondation de recherche internationale basée au Royaume-Uni. Parallèlement à la prévalence croissante des jeux de données sur l'IA, le livre blanc met en évidence les risques associés aux modèles actuels de partage de données et vise à promouvoir de nouvelles méthodes de gouvernance des données et promouvoir l'intérêt public. On y invite les décideurs politiques à explorer les façons dont les fiducies de données - un modèle de gestion par une tierce partie basés sur la fiducie de droit commun - peuvent être utilisés pour renforcer la gouvernance de données tout en encourageant la recherche et l'innovation.

Le livre blanc est issu d'un atelier de deux jours sur les fiducies de données qui a eu lieu au siège social d'Element AI à Montréal en décembre 2018. Avec le soutien du Fonds de recherche du Québec, d'IVADO et du ministère de l'Innovation du Canada, la rencontre de deux jours a réuni des experts de France, du Royaume-Uni, d'Australie, de Suisse, des États-Unis et du Canada.

Le livre blanc met en relief le besoin de d'outiller les citoyens et réévalue la façon dont l'intelligence artificielle collecte et utilise les données personnelles. On y suggère aux gouvernements de prendre en charge la mise en oeuvre de fiducies de données le plus rapidement possible, en collaboration avec la société civile et l'industrie. Le livre blanc conclut que « de maintenir le statu quo risque de provoquer une vive réaction publique qui pourrait mettre en péril la possibilité d'utiliser les données à des fins socialement positives ».

« Il y a un besoin urgent d'explorer de nouveaux modèles de gouvernance des données qui donneront aux gens plus de contrôle, à savoir comment, quand et où leurs données ainsi que leurs comportements sont captés et utilisés », dit Harry Armstrong, directeur de la recherche sur les impacts des technologies chez Nesta. « Lors de l'atelier sur les fiducies de données, nous avons tous convenu que les gouvernements et l'industrie doivent repenser la manière dont les nouvelles technologies peuvent être appliquées pour protéger l'ensemble de nos intérêts », ajoute Armstrong.

Element AI et Nesta sont fermement engagés à explorer des approches collaboratives et inclusives dans l'élaboration de politiques publiques, pour mieux comprendre les enjeux transversaux qui touchent le déploiement et le développement de l'IA. Plus précisément, ces enjeux incluent entre autres la vie privée, la gouvernance des données, la protection du consommateur, les droits de propriété intellectuelle et la loi sur la concurrence. Ce livre blanc donne aux gouvernements, et à l'industrie, un nouveau canevas en matière de gouvernance des données, dans le but de regagner la confiance du public et d'envisager une utilisation plus éthique des algorithmes d'intelligence artificielle, tout en servant l'intérêt public.

« Il y a indéniablement un effritement de la confiance du public quant à la façon dont les données personnelles sont utilisées, par qui et dans quel but, dit Christina Colclough, directrice chez UNI Global Union. Les mégadonnées et l'IA peuvent générer avec précision des analyses prédictives et des conclusions pointues qui sont potentiellement intrusives. On le constate dans les milieux de travail où l'IA et les algorithmes sont utilisés par les ressources humaines, avec peu de transparence et sans reddition de comptes. Nous avons collaboré avec Element AI et Nesta afin de proposer des solutions proactives qui permettront aux travailleurs, aux citoyens et au public en général de bénéficier collectivement d'un usage responsable de leurs données. Nous devons protéger et honorer nos droits de l'homme et nos droits à la vie privée, et nous voyons d'un bon oeil toute démarche gouvernementale visant à réglementer ces enjeux », ajoute Colclough.

Enfin, le livre blanc conclut que les modèles de gouvernance des données basés sur le consentement ne sont pas en mesure de protéger le public des violations de la vie privée et de la collecte non-éthique de données personnelles. Notamment, l'absence de concurrence implique que les consommateurs ont un choix limité quant à la protection de leur vie privée, puisque le contrôle des données par une petite poignée d'entreprises perpétue une façon de collecter des données qui a peu de valeur sociale.

« Le modèle actuel basé sur le consentement est désuet en matière de confidentialité des données, dit JF Gagne, PDG d'Element AI. Notre entreprise croit fermement en l'impartialité des algorithmes, tant pour ses clients que ses partenaires, et ce livre blanc sur les fiducies de données est un pas dans la bonne direction si l'on souhaite avoir un contrôle concret en matière de gouvernance des données. La plupart des gens ne savent pas comment leurs données sont utilisées. Des études démontrent qu'il faudrait environ 244 heures par an pour vraiment lire toutes les politiques de confidentialité et les « accords » que nous accordons aux sites web visités. Pour bien comprendre ces enjeux, nous avons réunis les plus brillants experts à travers le monde, afin de trouver des solutions et faire des recommandations pour s'assurer que l'IA se développe plus librement et éthiquement, et de sorte que tout le monde puisse en bénéficier », ajoute Gagne.

Le livre blanc complet d'Element AI et Nesta sur les fiducies de données peut être téléchargé ici : https://hello.elementai.com/les-fiducies-de-donnees.html

À propos de Nesta

Nesta est une fondation internationale pour l'innovation qui tend à relever les grands défis de notre époque en travaillant en partenariat avec des gouvernements, des entreprises et des organismes de bienfaisance. Nesta est une organisation caritative britannique active dans le monde entier et qui bénéficie d'une dotation financière. Pour en savoir plus, visitez www.nesta.org.uk

À propos d'Element AI

Element AI est un fournisseur mondial de produits en intelligence artificielle, qui supportent la prise de décisions afin de rendre les entreprises plus sécuritaires et performantes. Element AI est basée au Canada, avec des bureaux à Montréal, Toronto, Londres, Singapour et Séoul. Elle est financée par des investisseurs de renom tels que la BDC Capital, Data Collective, Fidelity Investments Canada, Hanwha Investment, Intel Capital, Microsoft Ventures, Banque Nationale, NVIDIA GPU Ventures, Real Ventures et Tencent. Pour en apprendre plus sur Element AI, visitez : www.elementai.com.

