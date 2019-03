Invitation à la presse - Desjardins annonce un soutien de plus de 1 M$ à neuf projets porteurs de la région du Centre-du-Québec





BÉCANCOUR, QC, le 14 mars 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont conviés à une annonce de l'aide accordée par Desjardins à neuf projets structurants du Centre-du-Québec. Un appui totalisant plus de 1 M$ qui provient du Fonds de 100 M$ de Desjardins.

M. Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, sera présent pour l'occasion.

À propos du Fonds de 100 M$

Le Mouvement Desjardins, plus grand groupe coopératif financier au Canada, a annoncé la création d'un Fonds de 100 M$, pour l'ensemble du Québec et de l'Ontario, sur trois ans et dont l'objectif est de soutenir et de faire rayonner, entre autres, des initiatives et des projets en lien avec la mission socioéconomique du Mouvement Desjardins, soit par la création d'emplois et le développement de l'entrepreneuriat.



Coordonnées de l'évènement

DATE : Lundi 18 mars 2019



HEURE : 13 h 30



LIEU : Centre de la Biodiversité du Québec

1800, avenue des Jasmins

Bécancour, QC G9H 2S2





