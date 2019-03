Tarku annonce les résultats d'élection de son assemblée générale annuelle et extraordinaire





MONTRÉAL, 14 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tarku Resources Ltd. (TSX-V: TKU) (la « Société » ou « Tarku ») annonce que, suite à son assemblée générale annuelle tenue le 12 mars 2019 à Montréal, les actionnaires de Tarku ont réélu les personnes suivantes à titre d'administrateurs de Tarku : Bernard Lapointe, Julien Davy, Benoit Lafrance, Tim Termuende, Barry Chappell et Jeff Sheppard, ont approuvé le régime d'options d'achat d'actions tel que décrit à la circulaire de sollicitation et ont approuvé la nomination de Davidson & Company LLP. à titre d'auditeur indépendant de la société.



À la suite de l'assemblée annuelle, le conseil d'administration a nommé les personnes suivantes comme dirigeants de la Société : Bernard Lapointe, Président du conseil d'administration, Julien Davy, président et chef de la direction, Benoit Lafrance, Directeur Exploration et Jeff Sheppard, chef des finances et secrétaire corporatif.

Tarku annonce également son intention de prolonger la date d'expiration de 1 935 000 bons de souscription en circulation (les «Bons»). Ces Bons ont été émis en avril 2017 dans le cadre d'un placement privé et aucun n'a été exercé à ce jour. Chaque Bon de souscription permet à son porteur d'acheter une action ordinaire (une «action») au prix de 0,08 $ l'action jusqu'au 18 avril 2019. Sous réserve de l'approbation de la Bourse de croissance TSX, la date d'expiration des Bons sera reportée au 18 avril 2020. Tous les autres termes des Bons resteront inchangés et pleinement applicable.

Le conseil d'administration de Tarku a aussi approuvé l'attribution de 3 600 000 options d'achat d'actions aux termes du régime de la société. Les options, qui ont été octroyées à des administrateurs et à des dirigeants, ont un prix d'exercice de 0,10 $ par action et peuvent être exercées jusqu'au 13 mars 2024. sous réserve de leur expiration anticipée conformément au régime d'options d'achat d'actions et aux politiques applicables de la Bourse de croissance TSX.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.



Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les activités et les résultats réels diffèrent considérablement des résultats attendus et des activités prévues. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont décrits dans les rapports périodiques de Tarku, y compris le rapport annuel, ou les documents que Tarku dépose à l'occasion auprès des autorités en valeurs mobilières.

