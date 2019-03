Henley & Partners nommé agent de commercialisation du programme de citoyenneté par l'investissement du Monténégro





Henley & Partners se réjouit d'avoir été nommé agent de commercialisation du programme de citoyenneté par l'investissement du Monténégro.

En tant que leader mondial de la planification en matière de résidence et de citoyenneté, Henley & Partners est particulièrement bien placé pour offrir une valeur inégalée aux États souverains comme aux familles aisées. La Société possède plus de 20 années d'expérience dans le conseil stratégique et la conception, la mise en place et l'exécution de programmes de résidence et de citoyenneté parmi les plus réussis au monde. Avec une trentaine de bureaux répartis dans le monde entier, la portée et l'envergure de Henley & Partners offrent aux États souverains un accès sans pareil à un pool mondial réellement diversifié d'entrepreneurs et d'investisseurs fortunés.

Commentant le potentiel extraordinaire que représente le Monténégro pour les investisseurs avertis, M. Juerg Steffen, directeur général de Henley & Partners, a déclaré: "Le Monténégro est l'un des pays les plus beaux et les plus dynamiques d'Europe, et son programme de citoyenneté par l'investissement va libérer la mobilité mondiale d'un large éventail d'investisseurs fortunés. Classé actuellement au 45e rang du Henley Passport Index avec un score d'arrivée sans visa/visa à l'arrivée de 123, le pays affiche un bilan de sécurité admirable et un ferme engagement en faveur de l'état de droit. En plus d'être membre de l'OTAN, il est candidat officiel à une future adhésion à l'Union européenne et l'alignement de sa législation sur celle de l'UE est en cours."

Limité à 2.000 candidats, le programme de citoyenneté par l'investissement du Monténégro offrira aux particuliers plusieurs options en termes d'investissement, notamment un investissement de 450.000 euros dans des projets liés à des zones développées ou un investissement de 250.000 euros dans des projets liés à des zones en développement. En outre, le gouvernement facturera un montant de 100.000 euros par dossier de candidature. Cette somme sera versée à un fonds spécial pour le développement des régions moins avancées.

Le Monténégro a déjà réussi à attirer une communauté internationale de personnes fortunées et le port de plaisance de Porto Montenegro est désormais une destination très prisée de l'élite internationale. M. Steffen a ajouté: "Nous sommes impatients de soutenir le Monténégro et de proposer son programme à notre réseau mondial. Nous sommes convaincus que cette nouvelle offre de citoyenneté créera de la valeur bien au-delà des avantages dont bénéficieront les investisseurs. Le programme constituera une importante source de capitaux sans endettement, ce qui renforcera et diversifiera l'économie monténégrine, créera de nouvelles opportunités d'emploi pour les Monténégrins et enrichira la société dans son ensemble."

