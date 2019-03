La Société en commandite Avions C Series (SEC C Series) deviendra la Société en commandite Airbus Canada





MIRABEL, QC, le 14 mars 2019 /CNW Telbec/ - La SEC C Series est heureuse d'annoncer qu'elle changera bientôt son nom pour celui de Société en commandite Airbus Canada. Ce nouveau nom permettra de refléter la participation majoritaire d'Airbus dans ce partenariat ayant été officialisé le 1er juillet 2018. L'organisation adoptera le logo d'Airbus comme l'unique symbole de son identité visuelle.

« Ce nouveau nom était la prochaine étape logique, alors que l'identité de l'avion a elle-même évoluée sous le nom d'Airbus A220, lors d'une cérémonie ayant pris place le 10 juillet 2018. Cette décision stratégique renforcera la confiance des clients dans l'A220, en tant qu'appareil intégré à part entière à la famille Airbus. Nous souhaitons que notre nouveau nom désigne davantage le partenariat comme un partie intégrante d'Airbus et qu'il honore notre identité culturelle ainsi que notre patrimoine distinct, ici, au pays», a déclaré Philippe Balducchi, PDG de l'entité et chef d'Airbus Canada.

Au cours des prochains mois, le nouveau nom sera formellement adopté et apposé sur la documentation, ainsi que sur les articles de marque de la société. Les logos d'Airbus et de Bombardier continueront de figurer côte à côte sur la façade de l'usine d'assemblage située à Mirabel, reflétant ainsi les activités de production de ce site comprenant l'assemblage des familles d'avions Airbus A220 et Bombardier CRJ.

À propos de la Société en commandite Airbus Canada

L'organisation, dont le siège social est à Mirabel, au Québec, est chargée du développement et de l'assemblage des avions monocouloirs Airbus A220. L'entité est majoritairement détenue par Airbus SE, qui compte parmi ses partenaires Bombardier Inc. et Investissement Québec (à titre de mandataire du gouvernement du Québec). La Société emploie près de 2 200 personnes au centre de production qu'elle détient à Mirabel. Le deuxième site d'assemblage de l'A220 situé à Mobile, en Alabama, entamera quant à lui la production d'avions pour le marché américain à la mi-2019.

À propos d'Airbus

Airbus est un leader mondial de l'aéronautique, de l'espace et des services associés. En 2018, le groupe a publié un chiffre d'affaires de 64 milliards d'euros, avec un effectif d'environ 134 000 personnes. Airbus propose la famille d'avions de ligne la plus complète qui soit. Airbus est, en outre, le leader européen dans le domaine des avions de mission, de ravitaillement en vol, de combat, et de transport. Par ailleurs, l'entreprise est également un leader de l'industrie spatiale. Enfin, dans le domaine des hélicoptères, Airbus propose les solutions civiles et militaires les plus performantes au monde.

