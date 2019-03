LR Health & Beauty - le nom est devenu un programme





L'alimentation de beauté est sur toutes les lèvres. Les journaux, les magazines de fitness et féminins, les applications, les blogs et les conversations personnelles alimentent régulièrement leur contenu avec de nouveaux conseils et de nouvelles recettes pour une alimentation de beauté. Des études le prouvent : au-delà d'un mode de vie équilibré, une bonne alimentation joue un rôle important pour une apparence radieuse et jeune. Mais tout le monde n'a pas le temps et le loisir d'élaborer une alimentation quotidienne nutritive et équilibrée. Pour toutes ces personnes, LR Health & Beauty a développé le révolutionnaire LR LIFETAKT 5in1 Élixir de Beauté. Pour la première fois, l'entreprise de vente directe intègre son savoir-faire en matière de santé et de beauté dans un produit qui porte également le label de qualité "Made in Germany".

Une nouvelle ère de la beauté

Andreas Friesch, CEO et porte-parole du Conseil d'administration, explique la nature particulière de ce nouveau développement de produit : "Au siège de la société, une grande affiche portant l'inscription "Cette goutte changera votre vie" accueille nos collaborateurs, partenaires commerciaux et visiteurs. En fait, l'Élixir Beauté 5in1 est révolutionnaire parce qu'il répond au désir de jeunesse des consommateurs. La combinaison de l'aloe vera avec les ingrédients de beauté les plus importants comme le collagène, l'acide hyaluronique, le cuivre, le zinc et la vitamine C annonce une nouvelle ère de beauté pour LR. Ce nouveau produit est une première mondiale qui sert parfaitement le secteur de l'alimentation de beauté - pour le bénéfice de nos partenaires commerciaux et de leurs clients."

La beauté de l'intérieur

LR LIFETAKT 5in1 Élixir de Beauté à boire répond aux cinq souhaits de beauté en même temps : apparence jeune, peau propre, corps ferme, cheveux forts et ongles forts. Avec une seule ampoule par jour, elle assure une beauté éclatante de la tête aux pieds - grâce au double complexe unique des ingrédients de beauté les plus importants et à la puissance de la nature. Le 5in1 Élixir de Beauté se distingue des autres produits alimentaires de beauté sur le marché par son complexe préventif qui protège la peau des influences environnementales de l'intérieur et prévient les signes du vieillissement. De plus, le complexe actif déclenche les processus de beauté dans le corps et assure une beauté éclatante de la tête aux pieds, quel que soit l'âge. L'Elixir bénéficie de la puissance active de la nature, a un goût fruité et frais et ne contient aucun édulcorant, colorant artificiel, lactose ou gluten.

LR Health & Beauty

Avec la formule "Plus de qualité pour votre vie", le groupe LR, dont le siège se trouve à Ahlen en Westphalie, produit et commercialise divers produits de beauté et de santé dans 28 pays. Il s'agit notamment de soins et de cosmétiques décoratifs, de compléments alimentaires et de parfums. LR Health & Beauty attache une grande importance à la transformation de matières premières de première qualité. Comme la plupart des articles sont fabriqués sur le site d'Ahlen, l'entreprise est synonyme de produits haut de gamme fabriqués en Allemagne. Depuis plus de 15 ans, la transformation de l'aloe vera est l'une des compétences clés de LR Health & Beauty, qui utilise exclusivement le précieux intérieur des feuilles. Avec un volume annuel d'environ 12 000 tonnes de feuilles d'aloe vera, l'entreprise est l'un des plus grands fabricants mondiaux de produits d'aloe vera. Basée à Ahlen, l'entreprise dispose de l'usine de production d'aloe vera la plus moderne d'Europe pour les gels à boire d'aloe vera. Dans le segment des parfums, l'entreprise, fondée en 1985, coopère avec des célébrités telles que Guido Maria Kretschmer, Karolina Kurkova et Bruce Willis. Avec 1 200 employés et des milliers de distributeurs et clients enregistrés, LR est l'une des principales sociétés de vente directe en Europe. La position forte de LR sur le marché repose avant tout sur sa gamme de produits de haute qualité et sur le concept attractif de rémunération et de formation de ses partenaires commerciaux, qui est exemplaire dans l'industrie. Avec le LR Global Kids Fund e.V., LR soutient également les enfants dans le besoin et leurs familles dans différents pays du monde, rapidement et sans bureaucratie, en coopération avec des institutions locales établies.

