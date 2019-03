Altasciences décroche des prix de leadership des ORC dans cinq catégories





Altasciences, une ORC de taille moyenne à l'approche souple et innovatrice qui offre des services guichet unique pour les premières phases du développement de médicaments, a annoncé aujourd'hui qu'elle a remporté des prix de leadership des ORC dans cinq catégories distinctes.

Dans le cadre des prix de leadership des ORC 2019, le magazine Life Science Leader s'est une fois de plus associé à Industry Standard Research (ISR) pour déterminer les gagnants des prix. Ceci est la quatrième année qu'Altasciences est reconnue par l'industrie. Cette année, Altasciences a été désignée une des meilleures de sa catégorie par les groupes de répondants de petites et de grandes sociétés pharmaceutiques dans les catégories suivantes : capacités, comptabilité, savoir-faire, qualité et fiabilité.

« Life Science Leader est fière de collaborer une fois de plus avec ISR Reports pour rendre hommage aux ORC les plus performantes dans les catégories de la comptabilité, des capacités, du savoir-faire, de la qualité, de la fiabilité et de la Phase IV. Les gagnants sont choisis par les clients du secteur pharmaceutique, qui évaluent les ORC selon plus de 20 critères de rendement différents. Nous croyons que les ORC qui se voient attribuer un prix cette année sont réellement les meilleures de leur catégorie et méritent la reconnaissance qui leur est accordée. Les entreprises qui se sont classées premières dans n'importe laquelle des catégories affichent un niveau de savoir-faire exceptionnel en matière d'essais cliniques et offrent un service irréprochable aux sociétés biopharmaceutiques et à leurs patients. » Ed Miseta, rédacteur en chef, Life Science Leader.

Depuis plus de 25 ans, Altasciences aide ses clients à passer d'une étape clé à une autre avec l'objectif de les appuyer dans la prise de décisions éclairées et rapides au fil des premières phases du développement de médicaments. La gamme complète de solutions d'Altasciences comprend les essais précliniques, la pharmacologie clinique, la bioanalyse, la gestion de programmes, la rédaction médicale, la biostatistique et la gestion de données, et tous ces services peuvent être adaptés aux besoins spécifiques du client.

« Être reconnu par l'industrie dans cinq catégories différentes est réellement un honneur et cette reconnaissance témoigne de l'équipe dévouée et compétente qui travaille chez Altasciences. En latin, le mot alta signifie « élevé », faisant écho à nos normes élevées et à notre engagement à l'égard de la qualité et de l'expérience de nos clients lorsqu'ils travaillent avec Altasciences, de la sélection du médicament candidat jusqu'à la preuve de concept. C'est une grande fierté d'être reconnus pour notre engagement à forger des partenariats avec nos clients dans le but de transformer des vies », a déclaré Chris Perkin, président-directeur général d'Altasciences.

À propos d'Altasciences

Altasciences est une organisation de recherche contractuelle de taille moyenne à l'approche avant-gardiste, qui offre aux entreprises biopharmaceutiques de toutes tailles des services éprouvés et une approche souple pour les études précliniques et cliniques de premières phases, de la sélection du médicament candidat jusqu'à la preuve de concept. Depuis plus de 25 ans, Altasciences intègre les projets de ses clients pour les aider à prendre des décisions éclairées et rapides pour les premières phases du développement de médicaments. La gamme complète de solutions d'Altasciences comprend les essais précliniques, la pharmacologie clinique, la bioanalyse, la gestion de programmes, la rédaction médicale, la biostatistique et la gestion de données, et tous ces services peuvent être adaptés aux besoins spécifiques du client. Altasciences aide ses clients à offrir de meilleurs médicaments à ceux qui en ont besoin, plus rapidement.

