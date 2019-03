Transition énergétique Québec, fière de contribuer à l'amélioration de la performance énergétique des entreprises du Québec





QUÉBEC, le 14 mars 2019 /CNW Telbec/ - L'arrivée du printemps qui est à nos portes rime avec le temps des sucres pour la plupart des Québécoises et Québécois. Mais saviez-vous que Transition énergétique Québec, grâce au programme ÉcoPerfomance et au Programme de biomasse forestière résiduelle, a accordé, depuis leur création, plus de 8,6 M$ en aide financière à quelque 154 érablières du Québec pour des investissements totaux de plus de 20,1 M$, afin d'améliorer leur performance énergétique?

En effet, activement engagée dans la transition énergétique du Québec afin d'utiliser l'énergie de manière durable, Transition énergétique Québec administre huit programmes, dont ÉcoPerformance et le Programme de biomasse forestière résiduelle, deux programmes d'aide financière financés par le Fonds vert qui sont offerts aux entreprises, aux institutions et aux municipalités. Même si elle n'est active que quelques mois par année, l'industrie acéricole émet une grande quantité de GES. Les projets financés ont permis à ces érablières de convertir leur système de production du sirop d'érable à l'électricité ou de le remplacer par un équipement utilisant de la biomasse forestière résiduelle, réduisant du même coup leur consommation de combustibles fossiles et leurs émissions de GES.

Le Québec est un grand consommateur d'énergie. Malgré sa grande production d'hydroélectricité verte, il demeure fortement dépendant des énergies fossiles qu'il doit importer. C'est pourquoi il est primordial de travailler sur l'efficacité et la conversion énergétiques afin de diminuer son empreinte environnementale tout en soutenant la productivité des entreprises. À cet égard, Transition énergétique Québec est une actrice incontournable de la transition énergétique et ses programmes sont des leviers offerts pour la concrétiser.

Faits saillants :

Depuis sa création, 1 007 participants ont bénéficié du programme ÉcoPerfomance pour une aide financière de 303,9 M$, ce qui représente des économies d'énergie de 9 414 395 GJ/an et une réduction des émissions de GES de 823 830 tonnes éq. CO 2 /an qui perdurent sur toute la durée de vie de l'équipement.

/an qui perdurent sur toute la durée de vie de l'équipement. Depuis sa création, 106 participants ont bénéficié du Programme de biomasse forestière résiduelle pour une aide financière de 34,3 M$, ce qui représente une réduction des émissions de GES de 45 953 tonnes éq. CO 2 /an qui perdurent sur toute la durée de vie de l'équipement.

/an qui perdurent sur toute la durée de vie de l'équipement. La mission de Transition énergétique Québec est de soutenir, de stimuler et de promouvoir la transition, l'innovation et l'efficacité énergétiques ainsi que de coordonner la mise en oeuvre de l'ensemble des programmes et des mesures nécessaires à l'atteinte des cibles énergétiques définies par le gouvernement.

Transition énergétique Québec est une grande contributrice à la réduction des émissions de GES du Québec par l'intermédiaire de ses programmes.

Pour en savoir davantage sur Transition énergétique Québec et les programmes qu'elle administre, consultez le www.transitionenergetique.gouv.qc.ca.

