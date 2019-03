/R E P R I S E -- Le directeur général des élections participe à une activité d'éducation civique à l'école Roméo-Dallaire de Winnipeg/





WINNIPEG, le 12 mars 2019 /CNW/ - Élections Canada invite les médias à découvrir ses ressources d'éducation civique lors d'un événement réalisé en collaboration avec l'école Roméo-Dallaire de Winnipeg. Cet événement est le premier du genre en français au Canada.

Le directeur général des élections (DGE), Stéphane Perrault, se joindra à des élèves de la 7e à la 9e année afin d'explorer la thématique Voter est-il important?. Les élèves participeront ainsi à une série d'élections simulées, où ils prendront connaissance, d'une façon amusante et stimulante, des effets de la participation électorale sur les choix et les décisions qui nous touchent tous.

À noter que la vidéo de clôture de cette activité, mettant en lumière le témoignage d'un Canadien, né au Rwanda, sur la signification de pouvoir voter, revêt un cachet particulier pour les élèves et enseignants de l'école Roméo-Dallaire. Rappelons que le général Dallaire a été le commandant de la Force de la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda avant et pendant le génocide de 1994.

Citation

« Sensibiliser les élèves au sujet de la participation citoyenne et du processus électoral est un enjeu important pour nous. Ceci est notre troisième événement au Canada, après Halifax et Toronto, et jusqu'à présent, la réponse des élèves et des enseignants a été très positive. Nous souhaitons que les enseignants découvrent et adoptent nos outils, peu importe qu'ils enseignent la citoyenneté, l'histoire, la géographie, les mathématiques, la politique ou toute autre matière. Nos nouvelles ressources sont interactives, fondées sur le questionnement, et ils favorisent l'apprentissage centré sur l'élève. »

-- Stéphane Perrault, directeur général des élections

« Le Programme de sciences humaines du Manitoba vise à développer des citoyens engagés dans la vie démocratique. À cet effet, c'est un réel plaisir de voir autant les enseignants que les élèves réagir si positivement aux ressources éducatives d'Élections Canada. En favorisant des discussions, en ayant des activités et des vidéos intéressantes, et en intégrant le tout au coeur des plans de cour, l'expérience d'apprentissage devient à la fois dynamique et agréable. Par exemple, dans l'activité Voter est-il important?, les élèves passent de zombies à dinosaures, pour ensuite s'inspirer de faits vécus de citoyens canadiens. Les ressources éducatives sont tellement variées, et les enseignants sont heureux de pouvoir y recourir, d'autant plus qu'elles ont été testées, vérifiées, et qu'elles sont gratuites! Nous sommes heureux de mener ce projet pilote ici au Manitoba. »

-- Joseph Péloquin-Hopfner, Coordonnateur en éducation, Élections Canada

Renseignements sur l'événement

Quand? 14 mars 2019 de 13 h à 14 h 15 Les représentants des médias ont le droit de prendre des images tout au long de l'activité. Où? École Roméo-Dallaire

81, Chemin Quail Ridge

Winnipeg (Manitoba) R2Y 2A9 Rencontre avec les médias Pour planifier une entrevue, veuillez communiquer avec les Relations avec les médias d'Élections Canada aux coordonnées ci-dessous.

Élections Canada est un organisme indépendant et non partisan qui relève directement du Parlement.

Abonnez-vous à notre service de nouvelles à elections.ca.

SOURCE Elections Canada

Communiqué envoyé le 14 mars 2019 à 09:00 et diffusé par :