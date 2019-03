Investissement dans la communauté acadienne et francophone de l'Île-du-Prince-Édouard





Le gouvernement du Canada est fier de financer, conjointement avec le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard, le projet d'agrandissement d'un centre scolaire et communautaire à l'Île-du-Prince-Édouard

SUMMERSIDE, PE, le 14 mars 2019 /CNW/ - Nos deux langues officielles sont un atout pour tous les Canadiens. Elles nous offrent à tous des avantages économiques, sociaux et culturels. Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir l'essor des communautés francophones et anglophones en situation minoritaire partout au pays.

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, et l'honorable Wade MacLauchlan, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, ont annoncé le financement d'un projet qui favorisera l'accès à un centre de la petite enfance, à l'enseignement de niveau secondaire en français et à des espaces communautaires améliorés. Ils étaient accompagnés de M. Robert J. Morrissey, député fédéral d'Egmont, ainsi que de l'honorable Jordan Brown, ministre de l'Éducation, du Développement préscolaire et de la Culture de l'Île-du-Prince-Édouard.

Par l'entremise du fonds Appui aux milieux de vie communautaire - Infrastructure du Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023, le gouvernement du Canada accorde 3 millions de dollars sur 3 ans pour l'agrandissement et la rénovation des espaces communautaires et partagés du Centre Belle-Alliance. Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard, quant à lui, octroie 7,7 millions de dollars pour la construction et la rénovation du Centre. De plus, il rendra possible l'enseignement de niveau secondaire en français et appuiera l'agrandissement et la rénovation des espaces partagés de l'École-sur-Mer.

L'agrandissement de 20 000 pieds carrés de l'École-sur-Mer servira à aménager les installations pour les élèves du secondaire, telles que des salles de classe, une salle pour les métiers, des espaces culinaires, des locaux pour le conseil étudiant, un laboratoire de sciences. Les élèves du primaire et du secondaire profiteront également d'un plus grand gymnase. Le Centre Belle-Alliance, qui abrite aussi le centre de la petite enfance le Jardin des étoiles, sera lui aussi agrandi. Les salles de rencontre, la bibliothèque, le salon, la cuisine, la réception et les bureaux seront également rénovés. Les travaux devraient prendre fin dans 18 mois.

La ministre Joly a également profité de son passage dans la région pour annoncer l'octroi de 494 334 dollars en appui à 7 organismes insulaires voués à la préservation et à la promotion des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Ce financement est accordé dans le cadre du programme d'appui aux langues officielles du ministère du Patrimoine canadien.

Citations

« Au fil des générations, les francophones de toutes les régions du Canada ont gardé leur langue et leur culture bien vivantes. Notre gouvernement sait qu'il est important pour les parents en situation minoritaire d'offrir un milieu de vie où leurs enfants peuvent s'épanouir dans leur langue et leur culture. C'est pourquoi je suis heureuse d'annoncer le financement de ce centre scolaire et communautaire qui contribuera à la vitalité de la communauté francophone de l'Île-du-Prince-Édouard au cours des prochaines décennies. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie

« Le portrait de l'Île-du-Prince-Édouard ne serait complet sans l'histoire et l'apport des Acadiens et des francophones. Ensemble, le gouvernement et la communauté partagent le but commun de promouvoir et de contribuer davantage à l'épanouissement de la culture et de la langue française des Acadiens, des francophones et des insulaires d'expression française. La contribution provinciale de ce grand projet réalisera sans doute la vision d'un lieu rassembleur pour la communauté de la région de Summerside. »

- L'honorable Wade MacLauchlan, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard

Les faits en bref - Financement du centre scolaire et communautaire

Le centre scolaire et communautaire de Summerside, qui abrite l'École-sur-Mer et le Centre Belle-Alliance, a été construit en 2002. La rentrée scolaire de septembre 2020 devrait avoir lieu dans les espaces agrandis et rénovés.

Le coût total du projet s'élève à 10,7 millions de dollars. Par l'entremise du Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023, le gouvernement du Canada y a accordé la somme de 3 millions de dollars sur 3 ans. La province de l'Île-du-Prince-Édouard, quant à elle, a octroyé la somme de 7,7 millions de dollars au projet.

Le Plan d'action pour les langues officielles propose des investissements inégalés de 2,7 milliards de dollars sur 5 ans, dont 500 millions de dollars en nouveaux fonds, pour appuyer les communautés en situation minoritaire et promouvoir le bilinguisme partout au pays.

Sept organismes voués à la préservation et à la promotion des communautés de langue officielle en situation minoritaire à l'Île-du-Prince-Édouard se partageront la somme de 494 334 dollars, accordée dans le cadre du programme d'appui aux langues officielles du ministère du Patrimoine canadien. Il s'agit de Jeunesse Acadienne et Francophone de l'Île-du-Prince-Édouard, la Société Saint-Thomas-d'Aquin, Canadian Parents for French P.E.I., la Fédération culturelle de l'Île-du-Prince-Édouard, Actions Femmes Île-du-Prince-Édouard, la Fédération des parents de l'Île-du-Prince-Édouard et l'Association des Francophones de l'âge d'or de l'Île-du-Prince-Édouard.

Les fonds accordés comprennent la bonification de 20 p. 100 du financement de base accordé aux organismes qui a été annoncée au printemps dans le Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023 : Investir dans notre avenir.

Organisme Projet Exercice Financement ACTIONS FEMMES Î.-P.-É. Programmation 2019-2020 2019-2020 30 500 $ ASSOCIATION DES FRANCOPHONES DE L'ÂGE D'OR DE L'ÎLE-DU-PRINCE-EDOUARD Programmation 2018-2020 2018-2020 20 000 $ CANADIAN PARENTS FOR FRENCH P.E.I. Programmation 2017-2020 2017-2020 44 880 $ FÉDÉRATION CULTURELLE DE L'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD INC. Programmation 2018-2020 2018-2020 19 600 $ FÉDÉRATION CULTURELLE DE L'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD INC. Monde du Cirque 2018-2019 50 000 $ FÉDÉRATION CULTURELLE DE L'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD INC. Frolic « Travailler, créer et fêter » 2018-2019 107 954 $ FÉDÉRATION DES PARENTS DE L'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD Programmation 2017-2020 2017-2020 36 000 $ JEUNESSE ACADIENNE Programmation 2017-2020 2017-2020 26 000 $ SOCIÉTÉ SAINT-THOMAS-D'AQUIN Programmation 2018-2019 2018-2019 159 400 $

