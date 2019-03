/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le directeur général des élections participe à une activité d'éducation civique à l'école secondaire St John's de Winnipeg/





WINNIPEG, le 12 mars 2019 /CNW/ - Élections Canada invite les médias à découvrir ses ressources d'éducation civique. Cet événement, le premier du genre dans l'Ouest canadien, est réalisé en collaboration avec l'école secondaire St John's.

Le directeur général des élections (DGE), Stéphane Perrault, se joindra à des élèves de la 9e année de l'école secondaire St John's afin d'explorer la ressource éducative Action citoyenne, d'hier à aujourd'hui. Cette activité aide les élèves à comprendre comment devenir des citoyens actifs au moyen d'études de cas historiques qui ont mené à de réels changements. L'étude de cas sélectionné porte sur la reconnaissance des droits des peuples autochtones, leurs droits ancestraux et issus de traités, dans la Constitution du Canada. C'est un exemple de la façon dont Élections Canada favorise l'intégration de contenu autochtone à ses ressources éducatives.

Citation

« Sensibiliser les élèves au sujet de la participation citoyenne et du processus électoral est un enjeu important pour nous. Ceci est notre troisième événement au Canada, après Halifax et Toronto, et jusqu'à présent, la réponse des élèves et des enseignants a été très positive. Nous souhaitons que les enseignants découvrent et adoptent nos outils, peu importe qu'ils enseignent la citoyenneté, l'histoire, la géographie, les mathématiques, la politique ou toute autre matière. Nos nouvelles ressources sont interactives, fondées sur le questionnement, et ils favorisent l'apprentissage centré sur l'élève. »

-- Stéphane Perrault, directeur général des élections

« En tant que professeur en sciences sociales dans une région défavorisée où l'engagement électoral est faible, j'estime qu'encourager les élèves à devenir des citoyens actifs est l'une des leçons les plus importantes que je puisse donner. Non seulement dans des leçons quotidiennes, mais dans tous nos actes. Une autre façon de faire participer les jeunes est de tenir des ateliers sur l'engagement électoral, avec une voix et une perspective différentes des miennes, ce qui est important pour eux aussi. Le fait que l'atelier comprenne un contenu autochtone le rend particulièrement pertinent ici à Winnipeg. »

-- Russell Patterson, enseignant à l'école secondaire St John's de Winnipeg

Renseignements sur l'événement

Quand? 14 mars 2019 de 9 h 45 à 10 h 45 Les représentants des médias ont le droit de prendre des images tout au long de l'activité. Où? St John's High School

401, Avenue Church

Winnipeg (Manitoba) R2W 1C4 Rencontre avec les médias Pour planifier une entrevue, veuillez communiquer avec les Relations avec les médias d'Élections Canada aux coordonnées ci-dessous.

Élections Canada est un organisme indépendant et non partisan qui relève directement du Parlement.

