Dorel publie ses résultats du quatrième trimestre et de fin d'exercice 2018





La division Dorel Maison maintient sa position dominante dans le secteur du commerce électronique

La division Dorel Sports a subi l'impact d'une demande des consommateurs inférieure aux attentes durant la période des Fêtes

Les résultats de la division Dorel Produits de puériculture reculent malgré une croissance du chiffre d'affaires sur une base comparable

Comptabilisation d'une charge pour perte de valeur sans effet sur la trésorerie de 501,4 millions de dollars US

Le dividende annuel est ajusté à 0,60 $ US

MONTRÉAL, 14 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- La société Les Industries Dorel Inc. (TSX : DII.B, DII.A) a annoncé aujourd'hui les résultats de son quatrième trimestre et de son exercice clos le 30 décembre 2018. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 683,5 millions de dollars US au quatrième trimestre, en hausse de 1,0 % par rapport à 677,1 millions de dollars US un an auparavant. La perte nette déclarée au quatrième trimestre s'est élevée à 443,9 millions de dollars US, soit 13,68 $ US par action après dilution, comparativement à 6,1 millions de dollars US, ou 0,19 $ US par action après dilution un an plus tôt. Le bénéfice net ajusté s'est établi à 10,3 millions de dollars US, soit 0,31 $ US par action après dilution, comparativement à 17,3 millions de dollars US, ou 0,53 $ US par action après dilution au quatrième trimestre de 2017. Si l'on exclut l'incidence de la perte de valeur sur les créances clients de Toys"R"Us aux États-Unis de 2,8 millions de dollars US après impôt au quatrième trimestre de 2017, le bénéfice net ajusté comparatif au quatrième trimestre l'an dernier s'établissait à 20,1 millions de dollars US, soit 0,62 $ US par action après dilution.



Pour l'ensemble de l'exercice 2018, le chiffre d'affaires s'est élevé à 2,62 milliards de dollars US, comparativement à 2,58 milliards de dollars US lors du précédent exercice. La perte nette déclarée se chiffre à 444,3 millions de dollars US, soit 13,70 $ US par action après dilution, comparativement à un bénéfice net déclaré de 27,4 millions de dollars US, ou 0,84 $ US par action après dilution, un an plus tôt. Le bénéfice net ajusté de l'exercice a reculé pour s'établir à 39,5 millions de dollars US, soit 1,21 $ US par action après dilution, comparativement à 67,0 millions de dollars US, ou 2,05 $ US par action après dilution, en 2017. Si l'on exclut l'incidence des pertes de valeur sur les créances clients de Toys"R"Us aux États-Unis de 9,4 millions de dollars US après impôt au premier trimestre de 2018 et de 2,8 millions de dollars US après impôt au quatrième trimestre de 2017, comme il est indiqué plus haut, le bénéfice net ajusté de l'exercice se chiffre à 48,9 millions de dollars US, soit 1,50 $ US par action après dilution, comparativement à 69,8 millions de dollars US, ou 2,14 $ US par action après dilution, un an auparavant.

«?La division Dorel Maison a encore une fois obtenu de bons résultats et continue à profiter de nos innovations à l'avant-garde du marché dans le secteur du commerce électronique. En même temps, nous avons été déçus par les résultats des divisions Dorel Produits de puériculture et Dorel Sports au quatrième trimestre. Les deux divisions ont été affectées par une demande globale des consommateurs inférieure aux attentes durant la période des Fêtes et par les changements en cours dans l'industrie des produits de consommation. Nous nous employons actuellement à mettre en oeuvre des mesures pour faire face à ces réalités,?» a déclaré le président et chef de la direction de Dorel, Martin Schwartz.

«?Malgré les défis auxquels est confronté l'ensemble du secteur de la vente au détail, nous sommes déterminés à continuer d'entreprendre des actions afin de créer de la valeur pour les actionnaires de Dorel, y compris prendre certaines décisions difficiles, mais nécessaires. Les mesures que nous prenons se fondent sur la reconnaissance que les façons de faire dans notre industrie sont en évolution, tout comme les attentes et les comportements des clients et des consommateurs. Dorel est en voie de lancer un programme de restructuration visant à évaluer notre présence à l'échelle mondiale et à optimiser notre Société pour faire face à ces nouvelles réalités. Nous sommes confiants que ce programme nous aidera à être plus efficaces, à améliorer notre performance et à maximiser la valeur à long terme pour nos actionnaires.?»

Optimiser Dorel pour faire face aux réalités changeantes du marché

Comme toutes les entreprises de produits de consommation, Dorel n'est pas à l'abri des répercussions qu'entraînent les changements observés dans le secteur de la vente au détail et l'évolution des habitudes de consommation. Des magasins traditionnels, qui avaient pignon sur rue aussi récemment qu'en 2018, ferment leurs portes en raison de l'évolution des habitudes d'achat des consommateurs.

Nous reconnaissons que ces nouvelles réalités dans le secteur de la vente au détail exigent que Dorel fasse preuve d'efficacité, d'innovation et de souplesse pour pouvoir continuer à répondre aux besoins des consommateurs. Dorel a pris des mesures importantes pour s'assurer de demeurer concurrentielle à long terme et le succès remporté par la division Dorel Maison dans le secteur du commerce en ligne en témoigne. Chacune de ces nouvelles réalités influe sur nos secteurs d'activités de différentes façons et nécessite une approche particulière afin d'assurer le succès à long terme de chacune de nos secteurs d'activités.

Forte du succès remporté avec les innovations mises de l'avant à la division Dorel Maison, Dorel s'apprête à lancer un programme de restructuration intégral à l'échelle mondiale. Dans le cadre de ce programme de restructuration, Dorel procédera à une analyse complète de sa présence à l'échelle mondiale qui englobera les actifs détenus par chacune de ses divisions.

Les résultats de cette analyse ont déjà mené Dorel à céder ses activités de distribution de produits de puériculture en Colombie et au Panama. Bien que leur apport aux résultats soit relativement négligeable, la cessation de ces activités permettra d'améliorer le fonds de roulement, de réduire les coûts et de se concentrer davantage sur ses marchés d'Amérique du Sud de plus grande envergure. Dorel continuera à offrir ses produits par l'intermédiaire d'un distributeur local, ce qui lui permettra de conserver son accès aux marchés émergents de consommation en Amérique centrale.

En plus d'optimiser notre présence à l'échelle mondiale, le programme de restructuration englobera également une évaluation de nos processus d'affaires et des technologies habilitantes susceptibles de les améliorer ainsi que la recherche d'économies à long terme et d'autres mesures de productivité.

La mise en oeuvre du programme de restructuration se poursuivra tout au long de l'exercice 2019 et leurs retombées devraient commencer à se matérialiser plus tard cette année et se poursuivre au cours des années ultérieures, et entraînera une amélioration de la performance, des économies de coûts et de meilleurs rendements à long terme pour les actionnaires. Dorel fournira des mises à jour périodiques aux investisseurs.

Mise à jour concernant la dette à long terme

Dorel examine actuellement ses options de refinancement avec l'aide de ses conseillers financiers et optera pour ce qu'elle jugera être la meilleure solution. À cet égard, la Société est dans le processus de refinancer ses débentures convertibles de 120,0 millions de dollars US qui viennent à échéance le 30 novembre 2019, bien que rien ne garantisse qu'elle parviendra à conclure avec succès ce refinancement. Le 8 mars 2019, Dorel a modifié l'entente relative à ses crédits bancaires renouvelables et son prêt à terme dans le but de faciliter le respect de ses clauses restrictives à la lumière des résultats opérationnels des douze derniers mois, et d'avoir accès à du financement supplémentaire d'autres prêteurs afin de refinancer et de rembourser les débentures convertibles. La modification apportée prévoit aussi le report de la date d'échéance au 1er juillet 2021 si les débentures convertibles sont remboursées ou refinancées d'ici le 30 mai 2019. Advenant que les débentures convertibles n'aient pas été remboursées ou refinancées, la date d'échéance demeure le 30 mai 2019. Du fait que les débentures convertibles n'ont pas encore été remboursées ou refinancées, les débentures convertibles, les crédits bancaires renouvelables et le prêt à terme sont par conséquent classés à court terme au 30 décembre 2018.

Dividende

Dorel est déterminée à réduire son niveau d'endettement. Nous reconnaissons que le versement d'un dividende compétitif est important pour ses actionnaires, tout comme l'est le maintien de la stratégie à long terme de Dorel qui vise à investir dans le développement de nouveaux produits. Afin de trouver un équilibre et de s'assurer de disposer de la souplesse financière nécessaire, Dorel ajustera son dividende annuel actuel de 1,20 $ US par action en le ramenant à 0,60 $ US par action sur les actions à droit de vote plural de catégorie «?A?», les actions à droit de vote subalterne de catégorie «?B?», les unités d'actions différées, les droits à la valeur d'actions incessibles réglés en espèces et les droits différés à la valeur des actions réglés en espèces en circulation de la Société.

La diminution du dividende permettra à Dorel de conserver des liquidités d'environ 19,5 millions de dollars US annuellement qui serviront à améliorer la situation financière de la Société et lui procurera une souplesse additionnelle pour accroître la valeur à long terme. Le conseil d'administration continuera à déterminer sur une base trimestrielle le montant du dividende qui sera versé aux actionnaires dans le futur.

Pertes de valeur du goodwill, des immobilisations incorporelles et des immobilisations corporelles

Une baisse soutenue du cours de l'action de Dorel durant l'exercice 2018 a fait en sorte que la capitalisation boursière de Dorel est devenue considérablement inférieure à la valeur comptable de ses actifs nets. De ce fait, la Société a comptabilisé des pertes de valeur du goodwill, des immobilisations incorporelles et des immobilisations corporelles d'un montant total de 501,4 millions de dollars US au cours du quatrième trimestre de 2018, dont une tranche de 264,2 millions de dollars US est reliée à la division Dorel Produits de puériculture et une autre de 237,2 millions de dollars US est reliée à la division Dorel Sports.

Mesures financières non conformes aux PCGR

La Société présente de l'information financière ajustée qui exclut les pertes de valeur du goodwill, des immobilisations incorporelles et des immobilisations corporelles, les frais de restructuration et autres coûts, la réévaluation des passifs au titre de contrats d'achat à terme de gré à gré ainsi que la perte sur extinction anticipée de la dette à long terme, parce qu'elle estime que l'exclusion de ces éléments permet de comparer de façon plus explicite la performance de ses activités principales d'une période à l'autre. Ces éléments annoncés sont présentés en détail dans les tableaux joints au présent communiqué. Le présent communiqué comprend les rapprochements entre ces mesures financières non conformes aux PCGR et les mesures financières qui sont les plus directement comparables calculées conformément aux PCGR.

Sommaire de l'information financière (non audité) Quatrièmes trimestres clos les 30 décembre Tous les chiffres sont en milliers de dollars US, sauf les montants par action 2018

2017 (1)

Variation

$ $ % Total des produits 683 546 677 052 1,0 % Perte nette (443 898 ) (6 134 ) (7 136,7 %) Par action ? De base (13,68 ) (0,19 ) (7 100,0 %) Par action ? Diluée (13,68 ) (0,19 ) (7 100,0 %) Bénéfice net ajusté 10 298 17 268 (40,4 %) Par action ? De base 0,32 0,53 (39,6 %) Par action ? Dilué 0,31 0,53 (41,5 %) Nombre d'actions en circulation ? Nombre de base, moyenne pondérée 32 439 189 32 426 326 Nombre dilué, moyenne pondérée 32 439 189 32 426 326 Sommaire de l'information financière (non audité) Exercices clos les 30 décembre Tous les chiffres sont en milliers de dollars US, sauf les montants par action 2018

2017 (1)

Variation

$ $ % Total des produits 2 619 513 2 577 668 1,6 % Bénéfice (perte) net(te) (444 343 ) 27 441 (1 719,3 %) Par action ? De base (13,70 ) 0,85 (1 711,8 %) Par action ? Dilué(e) (13,70 ) 0,84 (1 731,0 %) Bénéfice net ajusté 39 484 66 955 (41,0 %) Par action ? De base 1,22 2,07 (41,1 %) Par action ? Dilué 1,21 2,05 (41,0 %) Nombre d'actions en circulation ? Nombre de base, moyenne pondérée 32 438 645 32 409 551 Nombre dilué, moyenne pondérée 32 438 645 32 665 713 (1) La Société a appliqué l'IFRS 15 et l'IFRS 9 pour la première fois le 31 décembre 2017. Selon les méthodes de transition choisies, l'information comparative n'est pas retraitée.



RÉSULTATS FINANCIERS DÉTAILLÉS

Dorel Maison Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Quatrièmes trimestres clos les 30 décembre (non audité) 2018 2017 (1) Variation

$ % des

produits $ % des

produits % Total des produits 209 262 200 975 4,1 % Profit brut 33 460 16,0 % 38 698 19, 3% (13,5 %) Profit opérationnel 17 495 8,4 % 21 064 10, 5% (16,9 %) Profit opérationnel ajusté 17 747 8,5 % 21 064 10, 5% (15,7 %) Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Exercices clos les 30 décembre (non audité) 2018 2017 (1) Variation

$ % des

produits $ % des

produits % Total des produits 804 447 790 619 1,7 % Profit brut 132 849 16,5 % 141 550 17,9 % (6,1 %) Profit opérationnel 70 172 8,7 % 78 081 9,9 % (10,1 %) Profit opérationnel ajusté 70 424 8,8 % 78 081 9,9 % (9,8 %) (1) La Société a appliqué l'IFRS 15 et l'IFRS 9 pour la première fois le 31 décembre 2017. Selon les méthodes de transition choisies, l'information comparative n'est pas retraitée.

Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires a augmenté de 8,3 millions de dollars US, soit 4,1 %, pour atteindre 209,3 millions de dollars US. Cette augmentation a été réalisée en dépit de l'annulation de commandes par certains clients en réponse à l'imposition de tarifs douaniers par les États-Unis au cours de la seconde moitié de l'exercice. Pour l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires a affiché une progression de 13,8 millions de dollars US, soit 1,7 %, pour atteindre 804,4 millions de dollars US, comparativement à 790,6 millions de dollars US en 2017. Les activités en ligne de la division Dorel Maison ont poursuivi leur tendance à la hausse. Pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'exercice, les ventes réalisées par le biais du commerce électronique ont représenté une proportion record respective de 59 % et 56 % des ventes brutes totales de la division, comparativement à 58 % et 52 %, respectivement, pour les périodes correspondantes en 2017. Les ventes effectuées auprès des détaillants traditionnels se sont légèrement améliorées au quatrième trimestre par rapport à la même période l'an dernier, aidées par une nouvelle opportunité pour l'unité d'exploitation Cosco Home & Office auprès d'une grande chaîne de centres de rénovation. Bien qu'elles représentent toujours un petit pourcentage du chiffre d'affaires global, les ventes de produits de marques ont enregistré une forte progression d'un exercice sur l'autre et les ventes de produits de la marque Cosmo Living ont connu un bon départ au quatrième trimestre.



Le profit brut s'est établi à 16,0 % au quatrième trimestre, en baisse de 330 points de base, alors que pour l'ensemble de l'exercice, il a reculé de 140 points de base pour s'établir à 16,5 %. L'un des facteurs importants ayant contribué au recul des marges a été l'impact possible de l'imposition d'autres tarifs douaniers américains sur les produits d'origine chinoise qui était anticipée le 1er janvier 2019. Comme dans plusieurs industries, les achats ont été accélérés en 2018. L'accroissement de la demande pour des conteneurs d'outre-mer qui s'en est suivie a eu pour conséquence d'augmenter les coûts de transport, tandis que la hausse des stocks a entraîné une augmentation des coûts d'entreposage et d'autres frais généraux. Par ailleurs, la composition des ventes a été moins avantageuse alors que les produits à faible marge ont représenté une proportion plus élevée des ventes. Les frais opérationnels pour soutenir la croissance du commerce électronique ont aussi été plus élevés que lors du précédent exercice.

Le profit opérationnel a reculé de 3,6 millions de dollars US, soit 16,9 %, au quatrième trimestre pour s'établir à 17,5 millions de dollars US, comparativement à 21,1 millions de dollars US un an plus tôt. Pour l'ensemble de l'exercice, le profit opérationnel a diminué de 7,9 millions de dollars US, soit 10,1 %, pour s'établir à 70,2 millions de dollars US, contre 78,1 millions de dollars US l'an dernier. Si l'on exclut les coûts associés à l'acquisition d'Alphason, le profit opérationnel ajusté a reculé de 3,3 millions de dollars US, ou 15,7 %, au quatrième trimestre pour s'établir à 17,7 millions de dollars US. Pour l'ensemble de l'exercice, le profit opérationnel ajusté a diminué de 7,7 millions de dollars US, soit 9,8 %, pour s'établir à 70,4 millions de dollars US, comparativement à 78,1 millions de dollars US l'an dernier. Cette baisse de 7,7 millions de dollars US englobe la perte de valeur de 2,1 millions de dollars US sur les créances clients de Toys"R"Us aux États-Unis comptabilisée au premier trimestre de 2018.

Dorel Produits de puériculture Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Quatrièmes trimestres clos les 30 décembre (non audité) 2018 2017 (1) Variation $ % des

produits $ % des

produits % Total des produits 241 598 239 306 1,0 % Profit brut 61 426 25,4 % 70 645 29,5 % (13,0 %) Perte opérationnelle (265 752 ) (110,0 %) (14 305 ) (6,0 %) (1 757,8 %) Profit brut ajusté 61 978 25,7 % 70 926 29,6 % (12,6 %) Profit opérationnel ajusté 1 731 0,7 % 9 685 4,0 % (82,1 %) Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Exercices clos les 30 décembre (non audité) 2018 2017 (1) Variation $ % des

produits $ % des

produits % Total des produits 932 060 921 669 1,1 % Profit brut 244 161 26,2 % 275 261 29,9 % (11,3 %) Profit (perte) opérationnel(le) (284 506 ) (30,5 %) 12 606 1,4 % (2 356,9 %) Profit brut ajusté 244 800 26,3 % 276 836 30,0 % (11,6 %) Profit opérationnel ajusté 10 741 1,2 % 44 468 4,8 % (75,8 %) (1) La Société a appliqué l'IFRS 15 et l'IFRS 9 pour la première fois le 31 décembre 2017. Selon les méthodes de transition choisies, l'information comparative n'est pas retraitée.



Le chiffre d'affaires de la division a progressé de 2,3 millions de dollars US, soit 1,0 %, au quatrième trimestre pour atteindre 241,6 millions de dollars US, comparativement à 239,3 millions de dollars US douze mois plus tôt. Si l'on exclut l'incidence des taux de change d'un exercice sur l'autre, le chiffre d'affaires s'est amélioré de 4,1 % sur une base comparable, ce qui est légèrement inférieur aux attentes. La croissance du chiffre d'affaires s'est poursuivie en 2018 aux États-Unis et au Brésil, mais a été en partie contrebalancée par des reculs sur d'autres marchés que dessert la division Dorel Produits de puériculture. C'est au Chili où les ventes ont affiché le plus important recul alors que le chiffre d'affaires a fortement diminué en raison d'une période des Fêtes difficile et du rajustement de sa présence dans le secteur de la vente au détail et de son offre de produits. Pour l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires a augmenté de 10,4 millions de dollars US, soit 1,1 %, pour atteindre 932,1 millions de dollars US, contre 921,7 millions de dollars US un an auparavant. Si l'on exclut l'incidence des fluctuations des taux de change, le chiffre d'affaires a augmenté d'environ 0,4 % sur une base comparable. Tout comme pour le trimestre, ce sont les marchés américains et brésiliens qui ont alimenté cette croissance, alors que le Chili a enregistré une forte baisse, ainsi que l'Europe a connu plus tôt durant l'année des problèmes de mise en oeuvre d'un système de gestion d'entrepôts au deuxième trimestre.

En dépit d'une légère hausse par rapport au troisième trimestre, la faiblesse des marges brutes a continué à peser sur le profit opérationnel ajusté réduit de la division. Les marges ont diminué au Chili par rapport à l'an dernier en raison d'une baisse des prix de vente au détail et des rabais consentis pour réaliser des ventes durant l'importante période des Fêtes. La diminution des marges brutes de l'unité d'exploitation Dorel Juvenile Europe est principalement attribuable à une baisse des prix de vente afin de minimiser le recul des ventes dans certaines catégories et à une composition des ventes globalement moins avantageuse. Les marges brutes ont aussi été affectées par une hausse des coûts des intrants aux États-Unis et par des taux de change moins avantageux sur la plupart des marchés. Dans les mois à venir, les hausses de prix déjà instaurées et le lancement sur le marché de nouveaux produits dans des catégories clés devraient permettre de soutenir la tendance haussière des marges brutes après le creux atteint au troisième trimestre de 2018 et cette tendance devrait s'améliorer progressivement en 2019.

Les frais opérationnels au quatrième trimestre ont été légèrement inférieurs à ceux du précédent exercice malgré une augmentation importante des frais de recherche et de développement de 2,5 millions de dollars US, alors que l'amortissement des frais de développement différés a représenté 40 % de l'augmentation. Cette situation résulte du nombre plus élevé de lancements de produits en 2018 par rapport au précédent exercice. La hausse des dépenses au quatrième trimestre et depuis le début de l'exercice est attribuable à l'accroissement des efforts de développement de produits alors que la division a lancé de nouveaux produits dans différentes catégories et gammes de prix. Les coûts associés à la responsabilité civile produits ont également augmenté au quatrième trimestre de 3,4 millions de dollars US par rapport à l'an dernier et dépassé le niveau habituel pour 2018 d'environ le même montant.

La perte opérationnelle de la division Dorel Produits de puériculture s'est élevée à 265,8 millions de dollars US au quatrième trimestre, comparativement à 14,3 millions de dollars US un an auparavant. Si l'on exclut les pertes de valeur du goodwill et des immobilisations incorporelles, ainsi que les frais de restructuration et autres coûts, le profit opérationnel ajusté a reculé de 8,0 millions de dollars US, soit 82,1 %, au quatrième trimestre pour s'établir à 1,7 million de dollars US, comparativement à 9,7 millions de dollars US l'an dernier. Si l'on exclut l'incidence de la perte de valeur de 0,7 million de dollars US sur les créances clients de Toys"R"Us aux États-Unis au quatrième trimestre de 2017, le profit opérationnel ajusté comparatif s'établit à 10,4 millions de dollars US au quatrième trimestre du précédent exercice. Pour l'ensemble de l'exercice, la perte opérationnelle s'est élevée à 284,5 millions de dollars US, comparativement à un profit opérationnel de 12,6 millions de dollars US en 2017. Si l'on exclut les pertes de valeur du goodwill et des immobilisations incorporelles, ainsi que les frais de restructuration et autres coûts, le profit opérationnel ajusté a reculé de 33,7 millions de dollars US, soit 75,8 %, pour s'établir à 10,7 millions de dollars US. Si l'on exclut l'incidence des pertes de valeur sur les créances clients de Toys"R"Us aux États-Unis de 3,8 millions de dollars US au premier trimestre de 2018 et de 0,7 million de dollars US au quatrième trimestre de 2017, comme il est indiqué plus haut, le profit opérationnel ajusté s'est établi à 14,5 millions de dollars US, comparativement à 45,2 millions de dollars US l'an dernier.

Dorel Sports Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Quatrièmes trimestres clos les 30 décembre (non audité) 2018 2017 (1) Variation $ % des

produits $ % des

produits % Total des produits 232 686 236 771 (1,7 %) Profit brut 48 161 20,7 % 52 105 22,0 % (7,6 %) Profit (perte) opérationnel(le) (232 084 ) (99,7 %) 6 545 2,8 % (3 646,0 %) Profit brut ajusté 48 096 20,7 % 51 386 21,7 % (6,4 %) Profit opérationnel ajusté 5 130 2,2 % 6 184 2,6 % (17,0 %) Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Exercices clos les 30 décembre (non audité) 2018 2017 (1) Variation $ % des

produits $ % des

produits % Total des produits 883 006 865 380 2,0 % Profit brut 187 782 21,3 % 194 940 22,5 % (3,7 %) Profit (perte) opérationnel(le) (229 147 ) (26,0 %) 21 763 2,5 % (1 152,9 %) Profit brut ajusté 189 401 21,4 % 193 625 22,4 % (2,2 %) Profit opérationnel ajusté 19 860 2,2 % 21 904 2,5 % (9,3 %) (1) La Société a appliqué l'IFRS 15 et l'IFRS 9 pour la première fois le 31 décembre 2017. Selon les méthodes de transition choisies, l'information comparative n'est pas retraitée.





Le chiffre d'affaires de la division a reculé de 4,1 millions de dollars US, soit 1,7 %, au quatrième trimestre pour s'établir à 232,7 millions de dollars US, contre 236,8 millions de dollars US l'an dernier. Par contre, si l'on exclut l'impact négatif des fluctuations des taux de change d'un exercice sur l'autre et de la cession des marques SUGOI et Sombrio au deuxième trimestre de 2018, le chiffre d'affaires a progressé d'environ 2,6 %. Le chiffre d'affaires de l'unité d'exploitation Cycling Sports Group (CSG) a affiché une croissance à deux chiffres, sur une base comparable, et son profit opérationnel s'est considérablement amélioré, en raison principalement d'une croissance en Europe et dans le réseau des détaillants d'articles de sport aux États-Unis stimulée par l'innovation des produits de l'année-modèle 2019. Au Brésil, l'unité d'exploitation Caloi a également enregistré une croissance des ventes et de son profit opérationnel à deux chiffres lorsqu'exprimée en réals brésiliens, grâce à une composition des ventes plus avantageuse, au succès remporté par les vélos de montagne de 29 pouces ainsi qu'à la gamme Cannondale. Toutefois, à l'unité d'exploitation Pacific Cycle, le chiffre d'affaires et le profit brut ont tous les deux chuté en raison de ventes au détail plus faibles qu'anticipées chez les grands détaillants durant la période des Fêtes dans les catégories des vélos et des véhicules électriques interactifs pour enfants, de même qu'en raison des efforts de réduction des stocks des détaillants.

Pour l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires de la division Dorel Sports a augmenté de 17,6 millions de dollars US, soit 2,0 %, pour atteindre 883,0 millions de dollars US, alors que si l'on exclut l'incidence des fluctuations des taux de change d'un exercice sur l'autre ainsi que la cession des marques SUGOI et Sombrio, le chiffre d'affaires a progressé d'environ 3,4 %.

La perte opérationnelle s'est élevée à 232,1 millions de dollars US au quatrième trimestre, comparativement à un profit opérationnel de 6,5 millions de dollars US en 2017. Si l'on exclut les pertes de valeur du goodwill, des immobilisations incorporelles et des immobilisations corporelles, ainsi que les frais de restructuration et autres coûts, le profit opérationnel ajusté a reculé de 1,1 million de dollars US, soit 17,0 %, pour s'établir à 5,1 millions de dollars US, comparativement à 6,2 millions de dollars US l'an dernier. Si l'on exclut l'incidence de la perte de valeur sur les créances clients de Toys"R"Us aux États-Unis de 3,1 millions de dollars US au quatrième trimestre de 2017, le profit opérationnel ajusté comparatif au quatrième trimestre l'an dernier s'établissait à 9,3 millions de dollars US. Le manque à gagner du trimestre est principalement attribuable au ralentissement global des ventes de bicyclettes qui a touché l'unité d'exploitation Pacific Cycle, de même qu'à la perte de valeur imprévue de 2,1 millions de dollars US sur les créances clients d'Evans Cycles au quatrième trimestre alors que l'entreprise a été placée sous administration judiciaire au Royaume-Uni.

Pour l'ensemble de l'exercice, la perte opérationnelle se chiffre à 229,1 millions de dollars US, comparativement à un profit opérationnel de 21,8 millions de dollars US en 2017. Si l'on exclut les pertes de valeur du goodwill, des immobilisations incorporelles et des immobilisations corporelles, ainsi que les frais de restructuration et autres coûts, le profit opérationnel ajusté a reculé de 2,0 millions de dollars US, ou 9,3 %, pour s'établir à 19,9 millions de dollars US. Si l'on exclut la perte de valeur sur les créances clients de Toys"R"Us aux États-Unis de 6,6 millions de dollars US au premier trimestre de 2018 et de 3,1 millions de dollars US au quatrième trimestre de 2017, le profit opérationnel ajusté s'est amélioré depuis le début de l'exercice pour atteindre 26,5 millions de dollars US, comparativement à 25,0 millions de dollars US l'an dernier.

Autres

Au cours du quatrième trimestre et de l'exercice clos le 30 décembre 2018, les taux d'imposition effectifs de la Société se sont élevés respectivement à 10,1 % et à 10,8 %, contre (184,1 %) et 37,9 % lors des périodes correspondantes du précédent exercice. Si l'on exclut l'impôt sur les pertes de valeur du goodwill, des immobilisations incorporelles et des immobilisations corporelles, de même que sur les frais de restructuration et autres coûts, le taux d'imposition ajusté de la Société au quatrième trimestre s'établit à 9,7 % en 2018 et à 19,6 % en 2017. Si l'on exclut l'impôt sur les pertes de valeur du goodwill, des immobilisations incorporelles et des immobilisations corporelles, sur les frais de restructuration et autres coûts, sur la réévaluation des passifs au titre de contrats d'achat à terme de gré à gré et sur la perte sur extinction anticipée de la dette à long terme, le taux d'imposition ajusté pour l'exercice s'établit à 14,8 % en 2018 contre 22,7 % en 2017. Les variations du taux d'imposition ajusté d'un exercice sur l'autre au quatrième trimestre et pour l'ensemble de l'exercice s'expliquent principalement par l'évolution de la provenance géographique des bénéfices de la Société, y compris l'incidence de la réforme fiscale américaine promulguée le 22 décembre 2017 et qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2018.

Dividende trimestriel

Le conseil d'administration de Dorel a déclaré un dividende trimestriel révisé, comme il est indiqué plus haut, de 0,15 $ US par action sur les actions à droit de vote plural de catégorie «?A?», les actions à droit de vote subalterne de catégorie «?B?», les unités d'actions différées, les droits à la valeur d'actions incessibles réglés en espèces et les droits différés à la valeur des actions réglés en espèces en circulation de la Société. Le dividende sera payable le 11 avril 2019 aux actionnaires inscrits aux registres de la Société à la fermeture des bureaux le 28 mars 2019.

Perspectives pour l'exercice 2019

«?Il s'agit d'une étape importante dans l'évolution du secteur des produits de consommation et Dorel est aux premières lignes du changement,?» a déclaré le président et chef de la direction de Dorel, Martin Schwartz. « En 2019, nous anticipons une amélioration du profit opérationnel ajusté au sein de toutes les divisions grâce à un élargissement des gammes de produits, à des innovations dans le secteur du commerce électronique et à une amélioration d'efficacité. De plus, la mise en oeuvre du programme de restructuration à l'échelle mondiale devrait permettre la réalisation d'économies de coûts. Nous envisageons l'année à venir avec enthousiasme.?»

Dorel Maison :

Nous nous attendons à des améliorations du chiffre d'affaires et du profit opérationnel ajusté de la division Dorel Maison en 2019 grâce à une poursuite de la croissance des ventes réalisées par le biais du commerce électronique alors que les consommateurs s'habituent à acheter du mobilier en ligne. L'élargissement des gammes de produits des marques clés de la division Dorel Maison, notamment Little Seeds, Novogratz et Cosmo Living, devrait stimuler une croissance du chiffre d'affaires dans différentes catégories de produits, tandis que la récente acquisition d'Alphason au Royaume-Uni devrait contribuer à l'augmentation du profit opérationnel ajusté d'ici la seconde moitié de 2019 alors que nous poursuivons le développement de notre infrastructure et nos canaux de vente en Europe.

Bien que l'imposition de tarifs douaniers ne devrait pas avoir d'incidence sur les ventes ou le profit opérationnel ajusté de la division Dorel Maison en 2019, nous demeurons attentifs aux répercussions des droits antidumping attendus sur les matelas fabriqués en Chine et leur impact sur les coûts.



Dorel Produits de puériculture :

Nous anticipons une amélioration du profit opérationnel ajusté de la division Dorel Produits de puériculture en 2019, portée par une croissance des ventes sur la plupart de nos marchés. En Amérique du Nord et en Europe, nous nous attendons à une croissance du chiffre d'affaires vers le milieu d'une fouchette à un chiffre et à une amélioration du profit brut ajusté grâce au lancement de nouveaux produits et à nos marques de premier plan sur le marché.

Tout comme en 2018, nous nous attendons, en Amérique latine, à une poursuite de la croissance au Brésil, au Pérou et au Mexique, tandis qu'au Chili, une gamme plus ciblée de produits et une rationalisation des coûts devraient permettre d'améliorer le profit opérationnel ajusté. Enfin, nous nous attendons à ce que l'unité d'exploitation Dorel Juvenile Chine contribue positivement à l'amélioration des résultats en 2019.

Les fluctuations des devises demeurent un facteur de risque pour les résultats de cette division en 2019. Dans l'éventualité d'une appréciation importante du dollar US face aux autres devises, principalement l'Euro et le RMB, par rapport aux niveaux actuels, les attentes à l'égard du profit opérationnel ajusté de la division Dorel Produits de puériculture pour 2019 pourraient être atténuées.

Dorel Sports :

Nous anticipons un rebond des résultats de la division Dorel Sports en 2019 et son chiffre d'affaires devrait enregistrer une croissance vers le milieu d'une fouchette à un chiffre grâce à des hausses des prix de vente découlant des tarifs douaniers transférés aux consommateurs à l'unité d'exploitation Pacific Cycle et à une croissance du volume et des parts de marché pour les unités d'exploitation CSG et Caloi.

La division Dorel Sports prévoit une amélioration du profit opérationnel ajusté des unités d'exploitation CSG et Caloi tout au long de 2019. La croissance de l'unité d'exploitation CSG sera stimulée par les récents efforts de restructuration et de nouveaux produits novateurs, notamment dans la catégorie grandissante des bicyclettes électriques. À l'unité d'exploitation Caloi, nous prévoyons un accroissement des ventes grâce à une expansion dans le créneau d'entrée de gamme et dans les activités de fabrication OEM pour les détaillants et les programmes de vélos en libre-service.

L'amélioration du chiffre d'affaires et du profit opérationnel ajusté de l'unité d'exploitation Pacific Cycle devrait surtout s'observer au cours de la seconde moitié de l'exercice, grâce à la forte croissance des ventes réalisées par le biais du commerce électronique, aux points de distribution de nouveaux clients et à un élargissement de la gamme de produits. Cela englobe notamment des ajouts à la gamme de véhicules électriques pour enfants et l'introduction de catégories adjacentes, comme celle des scooters.

Téléconférence

Les Industries Dorel Inc. tiendra une conférence téléphonique aujourd'hui, le 14 mars 2019 à 13 h, heure de l'Est, pour discuter de ces résultats. Les personnes intéressées peuvent se joindre à l'appel en composant le 1-877-223-4471. Il sera également possible de participer à la conférence en direct sur le Web en se rendant à https://www.dorel.com . Si vous êtes dans l'impossibilité d'y participer, vous pourrez avoir accès à un enregistrement de la conférence téléphonique en téléphonant au 1-800-585-8367 et en entrant le code 9958088 sur votre clavier téléphonique. L'enregistrement sera accessible à compter de 16 h, le jeudi 14 mars 2019 jusqu'à 23 h 59 le jeudi 21 mars 2019.

Des états financiers consolidés complets au 30 décembre 2018 seront disponibles sur le site Web de la Société à l'adresse www.dorel.com et seront à votre disposition sur le site Web SEDAR.

Profil

Les Industries Dorel Inc. (TSX : DII.B, DII.A) est une entreprise mondiale qui exerce ses activités dans trois secteurs distincts soit les produits de puériculture, les bicyclettes et les produits pour la maison. La force de Dorel tient à la diversité, l'innovation et la qualité de ses produits ainsi qu'à la supériorité de ses marques. La division Dorel Produits de puériculture possède un portefeuille de marques de grande notoriété, notamment les marques mondiales Maxi-Cosi, Quinny et Tiny Love, auxquelles s'ajoutent des marques régionales comme Safety 1st, Bébé Confort, Cosco et Infanti. Les marques de la division Dorel Sports comprennent Cannondale, Schwinn, GT, Mongoose, Caloi et IronHorse. La division Dorel Maison, qui a développé une plateforme complète de commerce électronique, commercialise un vaste assortiment de meubles dont certains fabriqués aux États-Unis et au Canada et d'autres importés. Dorel, dont le chiffre d'affaires annuel atteint 2,6 milliards de dollars US, compte environ 9 200 employés qui oeuvrent dans des installations réparties dans vingt-cinq pays à travers le monde.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certains des énoncés contenus dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des «?énoncés prospectifs?» au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Sous réserve de ce qui pourrait être exigé par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, Dorel n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. De par leur nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes, et ils sont fondés sur plusieurs hypothèses qui laissent entrevoir la possibilité que les résultats réels puissent ne pas correspondre, pour l'essentiel, aux attentes de Dorel telles qu'elles sont exprimées de manière explicite ou implicite dans ces énoncés, et que les objectifs, plans, priorités stratégiques et perspectives commerciales pourraient ne pas se matérialiser. Par conséquent, Dorel ne peut garantir qu'un énoncé prospectif se matérialisera ou, s'il se matérialise, ce que Dorel en bénéficiera. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le présent communiqué de presse aux fins de communiquer des renseignements sur les attentes et les plans actuels de la direction et de permettre aux investisseurs et à d'autres personnes de mieux comprendre le contexte d'exploitation de Dorel. Cependant, le lecteur est mis en garde qu'il pourrait ne pas être opportun d'utiliser ces énoncés prospectifs à d'autres fins.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont fondés sur plusieurs hypothèses que Dorel estimait raisonnables le jour où elle les a exprimés. Les facteurs susceptibles de faire varier de façon importante les résultats réels par rapport aux attentes de Dorel exprimées directement ou de manière implicite dans les énoncés prospectifs sont notamment les suivants : la conjoncture économique générale; des changements survenus dans les coûts des produits et les réseaux d'approvisionnement; les fluctuations des devises étrangères; le risque lié à la clientèle et au crédit y compris la concentration de revenus auprès d'un petit nombre de clients; les coûts associés à la responsabilité civile produits; les changements intervenus à la législation fiscale, ou l'interprétation ou l'application de ces règles; la capacité continue de mettre au point des produits et de soutenir les noms de marques; des changements apportés dans l'environnement réglementaire; un accès continu aux ressources en capital, y compris le respect des clauses restrictives, ainsi que les coûts des emprunts relatifs; le refinancement de la dette; les défaillances liées aux systèmes de technologie de l'information; des changements survenus aux hypothèses servant à l'évaluation du goodwill et d'autres actifs incorporels, ainsi qu'une future diminution de la capitalisation boursière de la Société; et il n'y a aucune certitude que la politique de dividendes actuelle de Dorel sera maintenue. Ces facteurs de risque et d'autres facteurs de risque susceptibles de faire varier considérablement les résultats réels par rapport aux attentes exprimées directement ou de manière implicite dans les énoncés prospectifs sont discutés dans le rapport de gestion annuel et dans la notice annuelle de Dorel déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières compétentes. Les facteurs de risque qui ont été soulignés dans les documents précédemment mentionnés sont intégrés par renvoi au présent communiqué de presse.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse en lien avec l'information financière prévue pour l'exercice 2019 ne tiennent pas compte de l'incidence de l'adoption d'IFRS 16, Contrats de location, le 31 décembre 2018.

Dorel met en garde le lecteur sur le fait que les risques décrits précédemment ne sont pas les seuls susceptibles d'avoir des répercussions. D'autres risques et incertitudes dont Dorel n'a pas connaissance à l'heure actuelle ou que Dorel estime non importants peuvent aussi avoir une incidence défavorable importante sur ses activités, sa situation financière ou ses résultats opérationnels. Compte tenu de ces risques et incertitudes, les investisseurs ne devraient pas se fier de manière indue aux énoncés prospectifs pour en prédire les résultats réels.

Mesures financières non conformes aux PCGR

En raison des pertes de valeur du goodwill, des immobilisations incorporelles et des immobilisations corporelles, des frais de restructuration et autres coûts, de la réévaluation des passifs au titre de contrats d'achat à terme de gré à gré ainsi que de la perte sur extinction anticipée de la dette à long terme engagés en 2018 et 2017, la Société inclut dans le présent communiqué de presse des mesures financières non conformes aux PCGR, à savoir le «?coût des produits vendus ajusté?», le «?profit brut ajusté?», le «?profit opérationnel ajusté?», les «?frais financiers ajustés?», le «?bénéfice avant impôts sur le résultat ajusté?», la «?charge d'impôts sur le résultat ajusté?», le «?taux d'imposition ajusté?», le «?bénéfice net ajusté?» et le «?bénéfice par action ajusté de base et dilué?». La Société estime que cette information permet de comparer de façon plus explicite la performance de ses activités principales d'une période visée à l'autre. Ces mesures financières non conformes aux PCGR n'ont pas de signification normalisée prescrite par les PCGR et, par conséquent, il est peu probable qu'elles puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Le présent communiqué de presse comprend les rapprochements entre ces mesures financières non conformes aux PCGR et les mesures financières qui sont les plus directement comparables calculées conformément aux PCGR.

(Tous les chiffres des tableaux qui suivent sont en milliers de dollars US, sauf les montants par action)





Tableaux de rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR : Quatrièmes trimestres clos les 30 décembre 2018 2017(1) Déclaré % des

produits Pertes de valeur

du goodwill,

des immobilisations incorporelles et

des immobilisations corporelles, frais

de restructuration et autres coûts Ajusté % des

produits Déclaré % des

produits Pertes de valeur

du goodwill,

frais de

restructuration

et autres coûts Ajusté % des

produits $ % $ $ % $ % $ $ % TOTAL DES PRODUITS 683 546 100,0 - 683 546 100,0 677 052 100,0 - 677 052 100,0 Coût des produits vendus 540 499 79,1 (487 ) 540 012 79,0 515 604 76,2 438 516 042 76,2 PROFIT BRUT 143 047 20,9 487 143 534 21,0 161 448 23,8 (438 ) 161 010 23,8 Frais de vente 56 807 8,3 - 56 807 8,3 58 929 8,7 - 58 929 8,7 Frais généraux et administratifs 53 200 7,9 - 53 200 7,9 60 087 8,9 - 60 087 8,9 Frais de recherche et de développement 10 482 1,5 - 10 482 1,5 8 039 1,2 - 8 039 1,2 Perte de valeur sur les clients et autres créances 3 018 0,4 - 3 018 0,4 4 263 0,6 - 4 263 0,6 Frais de restructuration et autres coûts 3 016 0,4 (3 016 ) - - 4 138 0,6 (4 138 ) - - Pertes de valeur du goodwill,

des immobilisations incorporelles et

des immobilisations corporelles 501 446 73,3 (501 446 ) - - 19 929 2,9 (19 929 ) - - PROFIT (PERTE) OPÉRATIONNEL(LE) (484 922 ) (70,9 ) 504 949 20 027 2,9 6 063 0,9 23 629 29 692 4,4 Frais financiers 8 626 1,3 - 8 626 1,3 8 222 1,2 - 8 222 1,2 BÉNÉFICE (PERTE) AVANT IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT (493 548 ) (72,2 ) 504 949 11 401 1,6 (2 159 ) (0,3 ) 23 629 21 470 3,2 Charge (recouvrement) d'impôts sur le résultat (49 650 ) (7,3 ) 50 753 1 103 0,1 3 975 0,6 227 4 202 0,6 Taux d'imposition 10,1 % 9,7 % (184,1 %) 19,6 % BÉNÉFICE (PERTE) NET(TE) (443 898 ) (64,9 ) 454 196 10 298 1,5 (6 134 ) (0,9 ) 23 402 17 268 2,6 BÉNÉFICE (PERTE) PAR ACTION De base (13,68 ) 14,00 0,32 (0,19 ) 0,72 0,53 Dilué(e) (13,68 ) 13,99 0,31 (0,19 ) 0,72 0,53 NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION De base - moyenne pondérée 32 439 189 32 439 189 32 426 326 32 426 326 Dilué - moyenne pondérée 32 439 189 32 747 791 32 426 326 32 706 760 (1) La Société a appliqué l'IFRS 15 et l'IFRS 9 pour la première fois le 31 décembre 2017. Selon les méthodes de transition choisies, l'information comparative n'est pas retraitée. L'information comparative a été reclassée en raison de la présentation d'un nouveau poste intitulé « Perte de valeur sur les clients et autres créances ».





Tableaux de rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR : Exercices clos les 30 décembre 2018 2017(1) Déclaré % des

produits Pertes de valeur

du goodwill,

des immobilisations incorporelles et

des immobilisations corporelles, frais

de restructuration et autres coûts Ajusté % des

produits Déclaré % des

produits Pertes de valeur

du goodwill,

frais de

restructuration

et autres coûts Ajusté % des

produits $ % $ $ % $ % $ $ % TOTAL DES PRODUITS 2 619 513 100,0 - 2 619 513 100,0 2 577 668 100,0 - 2 577 668 100,0 Coût des produits vendus 2 054 721 78,4 (2 258 ) 2 052 463 78,4 1 965 917 76,3 (260 ) 1 965 657 76,3 PROFIT BRUT 564 792 21,6 2 258 567 050 21,6 611 751 23,7 260 612 011 23,7 Frais de vente 233 772 8,9 - 233 772 8,9 233 106 9,0 - 233 106 9,0 Frais généraux et administratifs 200 041 7,7 - 200 041 7,7 220 773 8,6 - 220 773 8,6 Frais de recherche et de développement 37 819 1,4 - 37 819 1,4 31 065 1,2 - 31 065 1,2 Perte de valeur sur les clients et autres créances 16 425 0,6 - 16 425 0,6 7 622 0,3 - 7 622 0,3 Frais de restructuration et autres coûts 16 609 0,6 (16 609 ) - - 11 814 0,4 (11 814 ) - - Pertes de valeur du goodwill,

des immobilisations incorporelles et

des immobilisations corporelles 525 639 20,2 (525 639 ) - - 19 929 0,8 (19 929 ) - - PROFIT (PERTE) OPÉRATIONNEL(LE) (465 513 ) (17,8 ) 544 506 78 993 3,0 87 442 3,4 32 003 119 445 4,6 Frais financiers 32 650 1,2 - 32 650 1,2 43 248 1,7 (10 475 ) 32 773 1,2 BÉNÉFICE (PERTE) AVANT IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT (498 163 ) (19,0 ) 544 506 46 343 1,8 44 194 1,7 42 478 86 672 3,4 Charge (recouvrement) d'impôts sur le résultat (53 820 ) (2,0 ) 60 679 6 859 0,3 16 753 0,6 2 964 19 717 0,8 Taux d'imposition 10,8 % 14,8 % 37,9 % 22,7 % BÉNÉFICE (PERTE) NET(TE) (444 343 ) (17,0 ) 483 827 39 484 1,5 27 441 1,1 39 514 66 955 2,6 BÉNÉFICE (PERTE) PAR ACTION De base (13,70 ) 14,92 1,22 0,85 1,22 2,07 Dilué(e) (13,70 ) 14,91 1,21 0,84 1,21 2,05 NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION De base - moyenne pondérée 32 438 645 32 438 645 32 409 551 32 409 551 Dilué - moyenne pondérée 32 438 645 32 727 662 32 665 713 32 665 713 (1) La Société a appliqué l'IFRS 15 et l'IFRS 9 pour la première fois le 31 décembre 2017. Selon les méthodes de transition choisies, l'information comparative n'est pas retraitée. L'information comparative a été reclassée en raison de la présentation d'un nouveau poste intitulé « Perte de valeur sur les clients et autres créances ».





Dorel Maison Tableaux de rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR :



Quatrièmes trimestres clos les 30 décembre 2018 2017(1) Déclaré % des

produits Autres coûts Ajusté % des

produits Déclaré % des

produits Autres coûts Ajusté % des

produits $ % $ $ % $ % $ $ % TOTAL DES PRODUITS 209 262 100,0 - 209 262 100,0 200 975 100,0 - 200 975 100,0 Coût des produits vendus 175 802 84,0 - 175 802 84,0 162 277 80,7 - 162 277 80,7 PROFIT BRUT 33 460 16,0 - 33 460 16,0 38 698 19,3 - 38 698 19,3 Frais de vente 6 923 3,3 - 6 923 3,3 6 814 3,4 - 6 814 3,4 Frais généraux et administratifs 7 739 3,7 - 7 739 3,7 9 799 4,9 - 9 799 4,9 Frais de recherche et de développement 993 0,5 - 993 0,5 1 032 0,5 - 1 032 0,5 Perte (reprise) de valeur sur les clients et autres créances 58 - - 58 - (11 ) - - (11 ) - Autres coûts 252 0,1 (252 ) - - - - - - - PROFIT OPÉRATIONNEL 17 495 8,4 252 17 747 8,5 21 064 10,5 - 21 064 10,5 Exercices clos les 30 décembre 2018 2017(1) Déclaré % des

produits Autres coûts Ajusté % des

produits Déclaré % des

produits Autres coûts Ajusté % des

produits $ % $ $ % $ % $ $ % TOTAL DES PRODUITS 804 447 100,0 - 804 447 100,0 790 619 100,0 - 790 619 100,0 Coût des produits vendus 671 598 83,5 - 671 598 83,5 649 069 82,1 - 649 069 82,1 PROFIT BRUT 132 849 16,5 - 132 849 16,5 141 550 17,9 - 141 550 17,9 Frais de vente 26 186 3,3 - 26 186 3,3 25 945 3,3 - 25 945 3,3 Frais généraux et administratifs 29 886 3,6 - 29 886 3,6 33 642 4,2 - 33 642 4,2 Frais de recherche et de développement 4 241 0,5 - 4 241 0,5 3 859 0,5 - 3 859 0,5 Perte de valeur sur les clients et autres créances 2 112 0,3 - 2 112 0,3 23 - - 23 - Autres coûts 252 0,1 (252 ) - - - - - - - PROFIT OPÉRATIONNEL 70 172 8,7 252 70 424 8,8 78 081 9,9 - 78 081 9,9 (1) La Société a appliqué l'IFRS 15 et l'IFRS 9 pour la première fois le 31 décembre 2017. Selon les méthodes de transition choisies, l'information comparative n'est pas retraitée. L'information comparative a été reclassée en raison de la présentation d'un nouveau poste intitulé « Perte de valeur sur les clients et autres créances ».





Dorel Produits de puériculture Tableaux de rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR : Quatrièmes trimestres clos les 30 décembre 2018 2017(1) Déclaré % des

produits Pertes de valeur

du goodwill et

des immobilisations incorporelles, frais

de restructuration et autres coûts Ajusté % des

produits Déclaré % des

produits Pertes de valeur

du goodwill,

frais de

restructuration

et autres coûts Ajusté % des

produits $ % $ $ % $ % $ $ % TOTAL DES PRODUITS 241 598 100,0 - 241 598 100,0 239 306 100,0 - 239 306 100,0 Coût des produits vendus 180 172 74,6 (552 ) 179 620 74,3 168 661 70,5 (281 ) 168 380 70,4 PROFIT BRUT 61 426 25,4 552 61 978 25,7 70 645 29,5 281 70 926 29,6 Frais de vente 28 809 11,9 - 28 809 11,9 29 532 12,3 - 29 532 12,3 Frais généraux et administratifs 22 347 9,3 - 22 347 9,3 25 087 10,6 - 25 087 10,6 Frais de recherche et de développement 8 175 3,4 - 8 175 3,4 5 634 2,3 - 5 634 2,3 Perte de valeur sur les clients et autres créances 916 0,4 - 916 0,4 988 0,4 - 988 0,4 Frais de restructuration et autres coûts 2 708 1,0 (2 708 ) - - 3 780 1,6 (3 780 ) - - Pertes de valeur du goodwill et

des immobilisations incorporelles 264 223 109,4 (264 223 ) - - 19 929 8,3 (19 929 ) - - PROFIT (PERTE) OPÉRATIONNEL(LE) (265 752 ) (110,0 ) 267 483 1 731 0,7 (14 305 ) (6,0 ) 23 990 9 685 4,0 Exercices clos les 30 décembre 2018 2017(1) Déclaré % des

produits Pertes de valeur

du goodwill et

des immobilisations incorporelles, frais

de restructuration et autres coûts Ajusté % des

produits Déclaré % des

produits Pertes de valeur

du goodwill,

frais de

restructuration

et autres coûts Ajusté % des

produits $ % $ $ % $ % $ $ % TOTAL DES PRODUITS 932 060 100,0 - 932 060 100,0 921 669 100,0 - 921 669 100,0 Coût des produits vendus 687 899 73,8 (639) 687 260 73,7 646 408 70,1 (1 575 ) 644 833 70,0 PROFIT BRUT 244 161 26,2 639 244 800 26,3 275 261 29,9 1 575 276 836 30,0 Frais de vente 117 915 12,7 - 117 915 12,7 116 275 12,6 - 116 275 12,6 Frais généraux et administratifs 82 759 8,9 - 82 759 8,9 91 707 9,9 - 91 707 9,9 Frais de recherche et de développement 28 283 3,0 - 28 283 3,0 21 893 2,4 - 21 893 2,4 Perte de valeur sur les clients et autres créances 5 102 0,5 - 5 102 0,5 2 493 0,3 - 2 493 0,3 Frais de restructuration et autres coûts 6 192 0,7 (6 192 ) - - 10 358 1,1 (10 358 ) - - Pertes de valeur du goodwill et

des immobilisations incorporelles 288 416 30,9 (288 416 ) - - 19 929 2,2 (19 929 ) - - PROFIT (PERTE) OPÉRATIONNEL(LE) (284 506 ) (30,5 ) 295 247 10 741 1,2 12 606 1,4 31 862 44 468 4,8 (1) La Société a appliqué l'IFRS 15 et l'IFRS 9 pour la première fois le 31 décembre 2017. Selon les méthodes de transition choisies, l'information comparative n'est pas retraitée. L'information comparative a été reclassée en raison de la présentation d'un nouveau poste intitulé « Perte de valeur sur les clients et autres créances ».





Dorel Sports Tableaux de rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR : Quatrièmes trimestres clos les 30 décembre 2018 2017(1) Déclaré % des

produits Pertes de valeur

du goodwill,

des immobilisations incorporelles et

des immobilisations corporelles, frais

de restructuration et autres coûts Ajusté % des

produits Déclaré % des

produits Frais de

restructuration

et autres coûts Ajusté % des

produits $ % $ $ % $ % $ $ % TOTAL DES PRODUITS 232 686 100,0 - 232 686 100,0 236 771 100,0 - 236 771 100,0 Coût des produits vendus 184 525 79,3 65 184 590 79,3 184 666 78,0 719 185 385 78,3 PROFIT BRUT 48 161 20,7 (65 ) 48 096 20,7 52 105 22,0 (719 ) 51 386 21,7 Frais de vente 20 956 9,0 - 20 956 9,0 22 150 9,4 - 22 150 9,4 Frais généraux et administratifs 18 652 8,0 - 18 652 8,0 18 393 7,7 - 18 393 7,7 Frais de recherche et de développement 1 314 0,6 - 1 314 0,6 1 373 0,6 - 1 373 0,6 Perte de valeur sur les clients et autres créances 2 044 0,9 - 2 044 0,9 3 286 1,4 - 3 286 1,4 Frais de restructuration et autres coûts 56 - (56 ) - - 358 0,1 (358 ) - - Pertes de valeur du goodwill,

des immobilisations incorporelles et

des immobilisations corporelles 237 223 101,9 (237 223 ) - - - - - - - PROFIT (PERTE) OPÉRATIONNEL(LE) (232 084 ) (99,7 ) 237 214 5 130 2,2 6 545 2,8 (361 ) 6 184 2,6 Exercices clos les 30 décembre 2018 2017(1) Déclaré % des

produits Pertes de valeur

du goodwill,

des immobilisations incorporelles et

des immobilisations corporelles, frais

de restructuration et autres coûts Ajusté % des

produits Déclaré % des

produits Frais de

restructuration

et autres coûts Ajusté % des

produits $ % $ $ % $ % $ $ % TOTAL DES PRODUITS 883 006 100,0 - 883 006 100,0 865 380 100,0 - 865 380 100,0 Coût des produits vendus 695 224 78,7 (1 619 ) 693 605 78,6 670 440 77,5 1 315 671 755 77,6 PROFIT BRUT 187 782 21,3 1 619 189 401 21,4 194 940 22,5 (1 315 ) 193 625 22,4 Frais de vente 88 876 10,1 - 88 876 10,1 89 197 10,3 - 89 197 10,3 Frais généraux et administratifs 66 159 7,5 - 66 159 7,5 72 105 8,4 - 72 105 8,4 Frais de recherche et de développement 5 295 0,6 - 5 295 0,6 5 313 0,6 - 5 313 0,6 Perte de valeur sur les clients et autres créances 9 211 1,0 - 9 211 1,0 5 106 0,6 - 5 106 0,6 Frais de restructuration et autres coûts 10 165 1,2 (10 165 ) - - 1 456 0,1 (1 456 ) - - Pertes de valeur du goodwill,

des immobilisations incorporelles et

des immobilisations corporelles 237 223 26,9 (237 223 ) - - - - - - - PROFIT (PERTE) OPÉRATIONNEL(LE) (229 147 ) (26,0 ) 249 007 19 860 2,2 21 763 2,5 141 21 904 2,5 (1) La Société a appliqué l'IFRS 15 et l'IFRS 9 pour la première fois le 31 décembre 2017. Selon les méthodes de transition choisies, l'information comparative n'est pas retraitée. L'information comparative a été reclassée en raison de la présentation d'un nouveau poste intitulé « Perte de valeur sur les clients et autres créances ».

CONTACTS :

MaisonBrison Communications

Rick Leckner

(514) 731-0000



Les Industries Dorel Inc.

Jeffrey Schwartz

(514) 934-3034

