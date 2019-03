Le concept d'espace de nettoyage intelligent de Haier crée une nouvelle tendance dans le secteur des lave-linge





SHANGHAI, 14 mars 2019 /PRNewswire/ -- Haier a dévoilé un concept révolutionnaire d'espace de nettoyage intelligent lors de la conférence de la marque mondiale à Shanghai, présentant les tous derniers produits et les avancées technologiques bouleversant la façon classique de laver son linge chez soi.

Le nouveau concept de blanchisserie intelligente a été mis au point selon deux modes d'entretien ménager : la laverie ensoleillée et l'armoire intelligente. Dans cet espace innovant, Haier fait converger de nombreux produits et technologies révolutionnaires, à l'instar du lave-linge à turbine sans baril externe, du lave-linge à tambour Haier Crystal 3.0 et du lave-linge prenant soin des tissus délicats Casarte Fusion, mais aussi des miroirs intelligents et du matériel de repassage et de pliage automatique du linge et des vêtements, offrant un cadre agréable, intégré et complet.

Vers une façon plus agréable de laver son linge

Hier déjà, Haier créait de nouvelles tendances dans le secteur des lave-linge, révolutionnant littéralement ce domaine au niveau technologique. Lors de la conférence, Haier a une fois de plus montré pourquoi il est leader, grâce à des produits qui brillent par leurs technologies intelligentes et l'efficacité du nettoyage et promeuvent des solutions de lavage saines.

Son dernier lave-linge prenant soin des tissus délicats Casarte Fusion, offre une solution quatre en un de nettoyage à l'air, de nettoyage à l'eau et de séchoir à pompe de chaleur de 10 kg et de 7 kg, un produit unique en son genre permettant de faire le travail de quatre machines.

En parallèle, le lave-linge à tambour Haier Crystal de génération 3.0, d'un diamètre de tambour extra-large de 601 mm, dispose d'un cycle de nettoyage classique de 49 minutes, soit le plus rapide du marché.

Dans le secteur des lave-linge à turbine, Haier continue de promouvoir la tendance du « nettoyage sain », à savoir un drainage sans résidus et un lavage sans poussière.

Li Yang, le président adjoint et directeur général en charge des lave-linge chez Haier, a déclaré : « Dès le départ, les lave-linge Haier ont été conçus, modernisés et ont fait l'objet d'innovations pour s'attacher aux besoins des clients. Nous inventons des produits révolutionnaires pour créer les tendances du secteur, comme le lavage silencieux et sain. Notre voulons améliorer l'expérience du blanchissage et faciliter la vie des clients à travers le monde. »

Haier Home Appliance est la première marque au monde dans le domaine des appareils électroménagers, avec 10,5 % de parts de marché. Ses marques comprennent Haier, Casarte et Leader en Chine, GE Appliances aux États-Unis, Fisher & Paykel en Nouvelle-Zélande et AQUA au Japon. Avec pour objectif de fournir une expérience d'habitat intelligent, interconnecté, aux clients dans le monde entier, Haier améliore sans cesse ses produits et ses services en se convertissant en une plateforme d'entrepreneuriat ouverte. http://www.haier.net/en

