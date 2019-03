Des mesures concrètes pour faciliter le stationnement au Centre-Ville de Montréal pendant les travaux sur la rue Sainte-Catherine





MONTRÉAL, le 14 mars 2019 /CNW Telbec/ - La Société de Développement Commercial Destination Centre-Ville est heureuse d'annoncer des mesures prises pour faciliter l'accès à la rue Sainte-Catherine pendant toute la durée des travaux de la première phase.

Depuis le 11 février, la Ville de Montréal entreprend des travaux d'envergure pour réhabiliter les infrastructures de la rue Sainte-Catherine Ouest. Le lot 1 de la première phase des travaux, située entre les rues De Bleury et Robert-Bourassa, doit se poursuivre jusqu'à l'automne 2019.

Afin de s'assurer que ses membres ayant des places d'affaires dans le secteur concerné puissent continuer d'opérer et surtout d'être accessibles et attractifs pour le grand public, Destination centre-ville a décidé de mettre en place des mesures spéciales pour faciliter le stationnement dans ce secteur.

« Nous avons la chance à Montréal d'avoir la plus longue et bientôt la plus belle artère commerciale du Canada, il est donc important qu'elle demeure accessible en tout temps pour les visiteurs et les travailleurs de Montréal et d'ailleurs. Nous sommes heureux de pouvoir mettre en place ces services en collaboration avec l'arrondissement Ville-Marie et la Ville de Montréal. » indique M. Emile Roux, directeur général de Destination Centre-Ville.

« La Ville de Montréal est fière d'appuyer des initiatives qui faciliteront la vie des Montréalaises et Montréalais, notamment en situation de chantier. La rue Sainte-Catherine est une artère unique et vitale dans la métropole. C'est un secteur d'événements où il fait bon s'y promener, faire les boutiques et y manger! », affirme M. Robert Beaudry, responsable du développement économique et commercial au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Lancement d'un service de valet à proximité de la zone du chantier

Un service de voiture est disponible toutes les fins de semaine depuis le samedi 23 février et jusqu'à la fin du chantier - le samedi entre 10h00 et 23h00 et le dimanche entre 10h00 et 20h00.

Deux débarcadères sont disponibles : rue Sainte-Catherine au coin de Mansfield, à l'Ouest, et boulevard De Maisonneuve au coin de la rue De Bleury, au Nord.

Tarif préférentiel : 8 $ sur présentation d'un coupon-valet étampé par un commerçant situé dans la zone du chantier (tarif régulier sans étampe : 15 $). Durée illimitée pendant la période d'activité.

Tarif préférentiel via l'application mobile CityParking

L'application CityParking permet à ses utilisateurs de réserver un espace de stationnement privé, souterrain ou extérieur, en bénéficiant d'un tarif préférentiel à proximité de la zone des travaux.

En utilisant l'application, l'utilisateur bénéficie d'une première heure de stationnement gratuite, ainsi qu'une deuxième heure gratuite dans des stationnements situés à proximité des travaux en entrant dans l'application le code promotionnel DCV2019. Code promotionnel limité à deux utilisations par usager. Le nombre d'utilisations pourra être amené à évoluer en fonction de la demande.

Au fil des mois, Destination Centre-Ville pourra mettre à jour ces mesures ou en développer de nouvelles afin de s'assurer de répondre efficacement aux enjeux liés à la modernisation de la rue Sainte Catherine.

