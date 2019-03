/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Randi Zuckerberg à la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain/





MONTRÉAL, le 13 mars 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de sa série Leaders internationaux Bell, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à la conférence de Randi Zuckerberg, une leader profondément investie dans le rôle des femmes, particulièrement dans le secteur des TI.

Selon le Conseil des technologies de l'information et des communications (CTIC), l'économie liée au numérique est en constante croissance au Canada. D'ici 2021, le CTIC prévoit que 216 000 nouveaux emplois seront créés pour atteindre un total de 1 637 000 emplois. Actuellement, seulement 25 % des postes en TIC sont occupés par des femmes. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette disparité et TECHNOCompétences croit que l'un d'entre eux est le manque de réseaux, de mentors et de modèles féminins dans ce secteur.

Passionnée de technologie et de médias, la diplômée de Harvard lance Zuckerberg Media en 2013. Avec son entreprise, elle souhaite inciter davantage de femmes de tous âges à s'intéresser aux technologies et à l'entrepreneuriat. En plus de concevoir du contenu pour encourager l'entrepreneuriat au féminin, elle est aussi investisseuse providentielle. La femme d'affaires souhaite jouer un rôle de premier plan pour faire émerger la prochaine génération de femmes leaders d'entreprises à succès en finançant leurs projets.

Récemment, Randi Zuckerberg a été nommée au Conseil sur les médias sociaux du Forum économique mondial et au Conseil mondial des entrepreneurs de la Fondation des Nations Unies, en plus de figurer au palmarès des 50 personnes les plus influentes du numérique selon The Hollywood Reporter.

Date : Jeudi 14 mars 2019



Heure : De 19 h 15 à 21 h 19 h 15 - 19 h 45 : accueil des médias 19 h 45 - 21 h : échanges et discussion



Modérateurs : Caroline Codsi, présidente et fondatrice, La gouvernance au féminin Anik Trudel, chef de la direction, Lavery Mélanie Dunn, présidente et chef de la direction, Cossette, et présidente, Vision7 au Québec



Lieu : Place des Arts - Salle Wilfrid-Pelletier 175, rue Sainte-Catherine Ouest Montréal

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de plus de 7 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

