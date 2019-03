ANSA Productions annonce la promotion d'un dirigeant et deux nouvelles embauches de cadres de direction





Les producteurs du célèbre salon Los Angeles Auto Show et de l'AutoMobility LA investissent dans des membres clés de l'équipe en vue du salon de 2019

LOS ANGELES, 14 mars 2019 /PRNewswire/ -- ANSA Productions, producteurs du salon automobile centenaire Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) et de l'AutoMobility LAtm, a annoncé une promotion au sein de son équipe clé de haute direction, ainsi que l'arrivée de nouveaux membres aux services du marketing et des ventes de la société. En raison de la croissance et du succès continus du salon, ANSA Productions a promu Terri Toennies, auparavant vice-présidente directrice et directrice générale de la société, au poste de présidente, et a également accueilli Elly Ahn McCloud comme directrice adjointe du marketing et des communications, ainsi que Maureen McGrath comme directrice adjointe des ventes et des relations partenaires.

«?Au cours de cette période passionnante de transformation majeure du secteur automobile, et avec la convergence des secteurs de l'automobile, de la technologie et du style de vie, le LA Auto Show continue de croître, de s'adapter et d'offrir des expériences uniques à nos consommateurs et aux participants du secteur du monde entier?», a déclaré Lisa Kaz, propriétaire et PDG d'ANSA Productions. «?À mesure que nous évoluons, il est tout aussi important d'investir dans les bons talents. Ces personnes s'acquittent d'importantes responsabilités et joueront un rôle essentiel dans la continuité de notre croissance et de notre succès.?»

Toennies est une professionnelle chevronnée avec 35 ans d'expérience dans l'événementiel et l'hospitalité. Elle gère et développe avec succès le LA Auto Show depuis plus de six ans. Elle poursuivra ses actions avec ANSA Productions pour devenir le leader du secteur en créant des expériences innovantes, de grande valeur et stimulantes pour l'un des plus grands salons de l'automobile au monde, dont elle assume désormais la présidence. En dehors de son travail avec le LA Auto Show et l'AutoMobility LA, Toennies siège au conseil d'administration du South Park Business Improvement District de Los Angeles où elle préside le comité District Identity & Marketing Committee. Elle est également un membre actif de l'International Association of Exhibitors and Events (IAEE), de l'International Association of Venue Managers (IAVM) et de Meeting Professionals International (MPI).

McCloud, la nouvelle leader en marketing et communications d'ANSA Productions, apporte avec elle plus de 20 ans d'expérience en ventes et marketing, ainsi qu'en gestion de salons professionnels, d'événements et de conférences. En plus d'avoir travaillé pendant longtemps dans le domaine des salons professionnels et des événements, McCloud détient également des certifications en stratégie événementielle et en gestion d'expositions de Meeting Professionals International (MPI) et de l'International Association of Exhibitions and Events (IAEE). Elle est également membre de l'American Marketing Association (AMA).

McGrath, professionnelle aguerrie avec 35 ans d'expérience dans le secteur de l'événementiel, a produit des événements de grande envergure dans le secteur du divertissement et a également lancé plusieurs établissements d'accueil renommés. Dans son rôle avec ANSA Productions, elle dirigera les initiatives de vente, de partenariat et de sponsoring pour le LA Auto Show et l'AutoMobility LA.

Pour en savoir plus sur le LA Auto Show et les membres de son équipe de direction, veuillez visiter https://laautoshow.com/history.

À propos du Los Angeles Auto Show et de l'AutoMobility LA

Créé en 1907, le Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) est le premier grand salon nord-américain de l'automobile de la saison annuellement. En 2016, l'événement du salon Press & Trade Days a fusionné avec l'événement Connected Car Expo (CCE) pour devenir l'AutoMobility LAtm, premier salon de l'industrie à faire converger les secteurs des technologies et de l'automobile afin de lancer de nouveaux produits et de nouvelles technologies, ainsi que de discuter des problématiques les plus pressantes relatives à l'avenir des transports et de la mobilité. L'AutoMobility LA 2019 aura lieu au Los Angeles Convention Center du 18 au 21 novembre, étant prévu que s'entremêlent plusieurs lancements de véhicules par les constructeurs. Le LA Auto Show 2019 sera ouvert au public du 22 novembre au 1 décembre. L'AutoMobility LA est le lieu où le nouveau secteur automobile concrétise des affaires, dévoile de nouveaux produits révolutionnaires, et formule des annonces stratégiques devant les médias et les professionnels du secteur du monde entier. Le LA Auto Show est soutenu par la New Car Dealer Association de l'agglomération de Los Angeles, et géré par ANSA Productions. Pour recevoir les toutes dernières actualités et informations sur le salon, suivez le LA Auto Show sur Twitter, Facebook ou Instagram et inscrivez-vous pour recevoir des alertes à l'adresse http://www.laautoshow.com. Pour en savoir plus sur l'AutoMobility LA, rendez-vous sur http://www.automobilityla.com/ et suivez l'AutoMobility LA sur Twitter, Facebook ou Instagram.

CONTACTS PRESSE :

FleishmanHillard

FH.LAAUTOSHOW.TEAM@fleishman.com

310-482-4270

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/479829/Automobility_LA_and_LA_Auto_Show.jpg

Communiqué envoyé le 14 mars 2019 à 07:52 et diffusé par :