Le séminaire de SCI sur l'industrie pétrolière et gazière s'est déroulé avec succès lors de l'IP WEEK, à Londres





BEIJING, 14 mars 2019 /PRNewswire/ -- SCI a mené avec succès le séminaire pour l'industrie pétrolière et gazière 2019, au cours de la Semaine internationale du pétrole (International Petroleum (IP) Week) 2019, qui s'est tenue au sein de l'Energy Institute au mois de février.

Plus de 60 participants, en provenance de 40 entreprises parmi lesquelles Bloomberg, Koch, Gazprom, Eni, Chevron, Ineos, ENGIE, Centrica, entre autres, ont assisté au séminaire et ont échangé leurs idées avec les analystes de SCI à propos de sujets d'actualité sur le secteur.

M. John Cai, PDG de SCI, a fait part de la mission et des perspectives commerciales de SCI au cours de son discours d'ouverture. M. Cai pense que le développement des industries chinoises du pétrole et du gaz peut présenter à la fois des opportunités et des défis pour tous les participants sur les marchés nationaux et internationaux.

Michael Mao a présenté la performance exceptionnelle du secteur du GNL chinois en 2018 et a réalisé une étude approfondie sur les futurs intervenants dans l'industrie et sur les potentiels d'importation. Selon lui, grâce aux réformes continues orientées vers les marchés du secteur du gaz naturel de la Chine, un nombre croissant de participants sera en mesure de s'impliquer dans les entreprises d'importation. Confrontée aux grands défis du gaz naturel et autres produits de substitution, l'industrie chinoise du GPL connaîtra à l'avenir une grande pénurie d'approvisionnement, qui devra être comblée par les importations, ce qui devrait créer des opportunités pour les acteurs chinois du traitement poussé des alcanes.

James Gao a alors partagé ses réflexions sur le secteur du raffinage du pétrole et celui du transport en soute, en Chine. Il a déclaré que l'émergence de projets privés de raffinage en Chine au cours des dernières années a stimulé la diversification de l'offre dans l'industrie du raffinage du pétrole chinois. Le secteur chinois du raffinage de pétrole pourrait connaître un remaniement et une intégration au cours des cinq prochaines années. Dans le même temps, la tendance du marché mondial du transport en soute de combustibles à faible teneur en soufre créera des opportunités pour le secteur chinois du transport en soute. James Gao considère que la Chine dispose de la capacité suffisante pour atteindre rapidement l'autosuffisance en matière d'approvisionnement en combustibles à faible teneur en soufre transportés en soute, et même d'exporter vers les principaux marchés mondiaux avec l'appui politique du gouvernement central.

SCI a récemment fourni des services d'information et de consultation, couvrant des données de base, des rapports haut de gamme, des études de marché, des rapports personnalisés, entre autres, pour différentes entreprises de plus de 30 pays, parmi lesquels les États-Unis, le Royaume-Uni, la Russie, Singapour, etc. En se concentrant sur la Chine et en servant sa clientèle internationale, SCI a été reconnu comme étant un organisme de confiance pour le marché chinois des matières premières. SCI connaît en profondeur les performances, les politiques et les tendances des industries énergétiques, chimiques, agricoles et métallurgiques de la Chine.

