Innord nomme Ginger International en tant qu'agent commercial pour l'Europe et l'Asie





MONTRÉAL, 14 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Géoméga inc. (« GéoMégA » ou la « Société ») (TSX?V : GMA) a le plaisir d'annoncer qu'Innord Inc. (« Innord »), une filiale privée contrôlée par GéoMéga, a nommé Ginger International Trade & Investment Pte Ltd (« GITI ») en tant que consultants faisant office de représentant des ventes d'Innord pour l'Europe et l'Asie. GITI sera responsable des ventes des produits de terres rares d'Innord à des clients spécifiques d'Europe et d'Asie et aidera à la recherche de nouvelles sources d'approvisionnement en Asie.

GITI est dirigé par Thomas Kruemmer qui est basé en Asie et qui possède plus de 30 ans d'expérience en tant que directeur exécutif, occupant des postes de direction dans les plus grandes sociétés mondiales d'approvisionnement dans les domaines de la chimie, des matières premières pharmaceutiques, des engrais, du caoutchouc synthétique et de l'acier. M. Kruemmer a présidé le groupe de travail sur les métaux et l'exploitation minière de la Chambre de commerce de l'UE en Chine (2012-2016), où il a été impliqué dans plusieurs dossiers commerciaux, y compris sur les terres rares. M. Kruemmer est diplômé du programme de formation des cadres de l'UE au Japon et siège actuellement au conseil d'administration de deux sociétés privées à Singapour et à Shanghai. À la tête de GITI, une entreprise familiale privée de commerce et de consultation spécialisée dans les terres rares, M. Kruemmer a noué d'excellentes relations avec les principales sociétés du secteur des terres rares, notamment des fabricants, des négociants et des utilisateurs finaux.

« Avec Geomega et Innord qui se positionnent en tant que leader du recyclage et de la production de terres rares en dehors de la Chine, nous continuons à agrandir notre équipe et sommes fiers d'avoir pu ajouter une personne possédant autant de connaissances et d'expérience dans le secteur des terres rares comme M. Kruemmer. Grâce à sa présence en Asie, nous espérons pouvoir obtenir davantage d'approvisionnement en rebus d'aimants pour être traités par notre technologie ISR au Canada; De plus, c'est sa connaissance des utilisateurs finaux européens et asiatiques qui nous sera des plus importante afin de trouver les acheteurs potentiels pour les produits d'Innord. Nous continuons à mettre en place le cadre nécessaires pour réussir dès que la technologie d'Innord sera pleinement validée et que nous commençons la mise à l'échelle vers le traitement de 1,5 tonne de matières recyclées par jour », a déclaré Kiril Mugerman, président et chef de la direction de GéoMégA et Innord.

« Compte tenu des conditions générales actuelles du secteur des terres rares, nous sommes d'avis que le concept de Geomega est l'un des plus réalisables de l'industrie. Nous nous associons en toute confiance à Geomega et à Innord pour oeuvrer au succès du développement du marché pour leurs produits. », a déclaré Thomas Kruemmer de Ginger International Trade & Investment Pte., Ltd.

M. Kruemmer s'est vu attribuer 400 000 options d'achat d'actions de la Société à un prix de 0,09 $ l'action pour une période de cinq ans conformément aux modalités du régime d'options d'achat d'actions de la Société.



À propos de GéoMégA (www.geomega.ca)

GéoMégA est une société d'exploration minière québécoise dont l'objectif est la découverte et le développement durable de gisements économiques de métaux au Québec. GéoMégA s'engage à respecter les normes de l'industrie minière canadienne et se distingue par son ingénierie innovante, l'engagement des parties prenantes et son dévouement à la transformation locale. GéoMégA est propriétaire de la carbonatite de terres rares de Montviel et poursuit le développement durable du raffinage des terres rares grâce à la technologie ISR d'Innord. GéoMégA détiens plus de 17,8M actions et plus de 20% de Kintavar Exploration inc. qui avance le projet de cuivre stratiforme Mitchi au Québec.

À propos d'Innord inc.

Innord est une filiale privée de GéoMégA détenue par GéoMégA à 96.1%. Le but d'Innord est de développer et d'optimiser le procédé exclusif de séparation d'ETR ? « ISR ». Innord se concentre sur la mise à l'échelle de sa technologie via le traitement de sources secondaires enrichies en terres rares (recyclage des déchets de produits en fin de vie et des déchets de fabrication), puis sur l'application de la technologie aux sources primaires provenant des opérations de minage.

À propos de Ginger International Trade & Investment Pte., Ltd.

Ginger International Trade & Investment Pte., Ltd. est une société privée basée à Singapour, active dans la gestion de la chaîne logistique des métaux non ferreux et des alliages avec une concentration sur les éléments de terres rares. Parmi ses clients, elle compte plusieurs entreprises parmi les leaders mondiaux des métaux et des industries connexes.

Pour plus d'informations, contactez :

Kiril Mugerman

Président et Chef de la direction

Ressources GéoMégA Inc.

450-641-5119 ext. 5653

kmugerman@geomega.ca

