Une compagnie irlandaise accueille l'ancienne équipe technologique de Téo Taxi et ouvre un nouveau pôle montréalais pour accélérer l'intégration du taxi dans la stratégie de mobilité du futur





DUBLIN and MONTRÉAL, le 14 mars 2019 /CNW/ - Peu de temps après que Téo Taxi ait cessé ses activités à la fin du mois de janvier, la compagnie irlandaise iCabbi a posé un geste audacieux afin de rapidement sécuriser la talentueuse équipe de développement technologique, et d'ouvrir un nouveau bureau à Montréal. Cela fait partie de la volonté d'iCabbi de placer les compagnies de taxi au centre de la mobilité grâce à la technologie.

Grâce à ses liens étroits avec le dynamique écosystème montréalais d'intelligence artificielle et de technologie en mobilité, cette équipe innovatrice a conquis la ville de Montréal avec l'application Téo Taxi qui a obtenu d'excellentes évaluations (4.8/5 dans le Apple Store et dans Google Play). Désormais, ce sera la clientèle mondiale d'iCabbi qui profitera des connaissances locales et l'expertise de cette équipe en matière d'expérience utilisateur, de science des données, et de l'intégration des véhicules électriques et de l'intelligence artificielle dans la solution de gestion de flotte d'iCabbi.

Le PDG de iCabbi, Gavan Walsh, a déclaré « C'était une opportunité à ne pas manquer qui répondait parfaitement à notre plan stratégique. Les véhicules électriques, l'intelligence artificielle et les données sont essentiels à notre plan pour soutenir la transformation des flottes de taxi avant-gardistes. Montréal s'avère être l'endroit idéal pour lancer notre expansion nord-américaine, de part sa notoriété à titre de pôle R&D en technologie mobile, mais aussi du fait que cette équipe partage notre vision et nos ambitions. Nous avons aujourd'hui la plus importante équipe de recherche et développement dans le domaine et sommes dans une phase d'innovation rapide pour notre clientèle ».

Concernant cette opportunité de nouveau bureau iCabbi à Montréal, Yasha Sekhavat, Vice-Président Produit pour l'Amérique du Nord, a pour sa part commenté: « Nous sommes extrêmement heureux qu'iCabbi reconnaisse l'importance de garder l'équipe ensemble et conserver ces emplois de grande qualité à Montréal. Ça nous permet ainsi de continuer de contribuer à l'amélioration d'un écosystème local et international de technologie en mobilité. »

iCabbi a conclu un partenariat stratégique avec le groupe Renault en juin 2018. L'investissement a permis à iCabbi d'augmenter ses équipes de produit, recherche et développement et de service à la clientèle. L'équipe de Montréal amène l'effectif total à 151 personnes, fournissant à iCabbi des ressources importantes et une présence dominante, à travers le Canada, les États-Unis et l'Europe.



À propos d'iCabbi:

Fondée en 2010 en Irlande, iCabbi a connu une expansion aux Royaumes-Unis, aux États-Unis et au Canada. Les clients canadiens ont notamment complété plus de 23,5 Millions de courses lors de la dernière année grâce aux différentes plateformes de commande numérique. Plus de 70 000 taxis et véhicules de transport utilisent les technologies d'iCabbi à travers le monde. Sa plateforme actuelle gèrent plus de 4 millions de courses par semaine. La vision d'iCabbi est de fournir des services innovants pour mettre les compagnies de taxi au coeur de la mobilité.

