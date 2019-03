/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Joly annoncera un appui financier au Centre Belle-Alliance et aux organismes acadiens et francophones de l'Île-du-Prince-Édouard/

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, fera une annonce de financement pour le Centre Belle Alliance de Summerside jeudi. Cette annonce sera faite conjointement avec l'honorable Wade...

L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports, fera une annonce jeudi concernant deux nouvelles initiatives liées à l'équité des genres dans le sport. Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis...

Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui le lancement de nouveaux modèles dans sa gamme de chronographes sportifs haute performance EDIFICE, qui allient un design dynamique à des technologies de pointe. La nouvelle édition limitée EDIFICE...