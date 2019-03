TC Transcontinental bonifie son leadership en matière d'innovation et de développement durable avec une double nomination de dirigeants : Magali Depras et Alex Hayden





MONTRÉAL, 14 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- TC Transcontinental (TSX : TCL.A TCL.B) a le plaisir d'annoncer la nomination de Magali Depras au poste de chef de la stratégie. Mme Depras fait partie du comité de direction de la Société. En outre, M. Alex Hayden joindra, à compter du 1er avril 2019, le secteur de l'emballage de la Société en tant que vice-président principal, R et D, Innovation et Développement durable, TC Emballages Transcontinental.



« Je suis très heureux d'accueillir Magali Depras et Alex Hayden chez TC Transcontinental, a déclaré François Olivier, président et chef de la direction de TC Transcontinental. Il s'agit d'une période dynamique pour notre entreprise qui vient de remporter le prix Or dans la catégorie Développement durable du concours Flexible Packaging Achievement Awards pour une deuxième année consécutive, et qui devient aujourd'hui le premier manufacturier canadien à joindre l'Engagement mondial de la nouvelle économie des plastiques de la Fondation Ellen MacArthur. Au fil de notre transformation, nous demeurons animés par notre engagement inébranlable envers le développement durable et je suis persuadé que ces deux dirigeants chevronnés pourront mettre leur leadership à profit en cultivant l'innovation et la performance au sein de nos équipes. Grâce à leur vaste expertise dans l'industrie mondiale de l'emballage, Mme Depras et M. Hayden pourront appuyer notre vision de responsabilité sociale de l'entreprise de même que la mise en oeuvre de notre stratégie alors que nous oeuvrons à nous distinguer auprès de nos clients et au sein de l'industrie. »

En tant que chef de la stratégie, Mme Magali Depras est responsable de l'élaboration et de la mise en place des plans stratégiques annuels et à long terme. En appui à l'engagement de la Société d'exploiter ses activités de façon durable, elle chapeaute aussi les initiatives de responsabilité sociale de l'entreprise (RSE), incluant nos ambitions en matière de développement durable, et veille à arrimer le plan de RSE à la stratégie d'affaires de TC Transcontinental. Ainsi, elle collabore avec les équipes de R et D afin d'assurer le développement de produits performants et écoresponsables.

À ce titre, Mme Depras travaillera prochainement de concert avec M. Alex Hayden, qui se joindra à TC Emballages Transcontinental à compter du 1er avril 2019. Dans son rôle, M. Hayden sera responsable de l'ensemble de la recherche, du développement et de l'innovation. Il chapeautera le développement et la commercialisation de produits différenciés et de solutions d'emballage écoresponsables pour nos clients. Alors que TC Transcontinental s'apprête à faire des avancées en matière d'économie circulaire pour le plastique, M. Hayden collaborera étroitement avec Mme Depras pour atteindre les objectifs de la Société dans la foulée de sa participation à l'Engagement mondial de la nouvelle économie des plastiques.

Magali Depras, chef de la stratégie, TC Transcontinental

Possédant plus de 25 ans d'expérience dans des postes de haute direction, Mme Depras a travaillé à l'international, notamment en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Forte d'un parcours jalonné de succès en développement des affaires, elle est reconnue pour stimuler la croissance à large échelle ainsi que pour son expertise en planification et exécution stratégiques.

Mme Depras était auparavant vice-présidente de la stratégie pour Nakisa et conseillait le chef de la direction dans l'articulation de la stratégie de croissance de l'entreprise. Mme Depras a également occupé le poste de présidente et chef de l'exploitation au sein de Groupe CSA (Canadian Standards Association). Auparavant, elle a grimpé les échelons pour devenir chef du développement et des ventes chez Br. Hartmann, une entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente de produits d'emballage en fibre moulée pour les secteurs alimentaire et industriel. Au cours de ses 20 années auprès de cette société danoise cotée en Bourse, elle a occupé divers postes de leadership en ventes et marketing, et a été basée à Francfort de 2002 à 2009.

Mme Depras est détentrice d'une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l'Institut d'administration des entreprises (IAE) de Paris, Panthéon-Sorbonne, en plus d'une maîtrise en langues étrangères appliquées, Affaires et négociation internationales, de l'Université de Lille.

Alex Hayden, vice-président principal, R et D, Innovation et Développement durable, TC Emballages Transcontinental

M. Hayden est un leader et dirigeant qui cumule plus de 20 ans d'expérience en innovation à l'échelle mondiale. Il a bâti et dirigé de multiples équipes interdisciplinaires dans l'élaboration et la mise en oeuvre de stratégies d'innovation ainsi que dans la mise en place de processus d'innovation conformes aux meilleures pratiques. Un expert réputé pour sa capacité à identifier les besoins des clients et à les transposer en requis d'ingénierie, M. Hayden sait accélérer les étapes de faisabilité et de développement lors de la commercialisation de nouveaux produits.

M. Hayden occupait auparavant le poste de vice-président, Recherche et développement et Commercialisation de produits chez Amcor Flexibles Americas, basé à Chicago. De 2012 à 2016, il était basé à Zurich alors qu'il était directeur, Recherche et développement chez Amcor Flexibles Europe, Middle East, Africa. Il a antérieurement travaillé en technologie et développement de produits dans la division Amcor Flexibles Healthcare à Madison, au Wisconsin.

M. Hayden détient un baccalauréat en sciences et ingénierie chimique de l'Université du Wisconsin.

À propos de TC Transcontinental

TC Transcontinental est un chef de file en emballage souple en Amérique du Nord et le plus important imprimeur au Canada. La Société est également un leader canadien dans ses activités de médias spécialisés. Depuis plus de 40 ans, TC Transcontinental a comme mission de créer des produits et services de qualité permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. L'engagement de TC Transcontinental auprès de ses parties prenantes est d'agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires.

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte plus de 9000 employés, dont la majorité sont en poste au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Ses revenus ont été de plus de 2,6 milliards de dollars canadiens pour l'exercice financier clos le 28 octobre 2018. Pour plus d'information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc



