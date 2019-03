TC Transcontinental devient le premier manufacturier canadien à joindre l'Engagement mondial de la nouvelle économie des plastiques de la Fondation Ellen MacArthur





MONTRÉAL, 14 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- TC Transcontinental (TSX : TCL.A TCL.B) marque un jalon important en devenant le premier manufacturier canadien à joindre l'Engagement mondial de la nouvelle économie des plastiques de la Fondation Ellen MacArthur. TC Transcontinental s'engage, d'ici 2025, à ce que 100 % de ses emballages plastiques soient réutilisables, recyclables ou compostables, et à atteindre un taux d'utilisation moyen, en poids, de 10 % de contenu recyclé postconsommation pour l'ensemble du plastique dans son portefeuille de produits. En outre, la Société s'engage à collaborer pour augmenter les taux de réutilisation, recyclage et compostage du plastique au sein des communautés dans lesquelles elle oeuvre.



Depuis l'adoption de sa première politique environnementale en 1993, TC Transcontinental a fait preuve d'un leadership reconnu dans l'exercice responsable de ses activités. Au fil de sa transformation et de sa croissance soutenue dans le secteur de l'emballage, la Société demeure animée par son engagement inébranlable envers le développement durable. « Nous souhaitons laisser derrière nous l'héritage d'une entreprise citoyenne responsable, soucieuse de l'incidence des décisions prises aujourd'hui sur notre avenir collectif, explique François Olivier, président et chef de la direction de TC Transcontinental. Nous souhaitons inspirer le changement en devenant des pionniers du développement de produits durables et en encourageant l'innovation afin d'appuyer nos clients dans leur propre parcours de développement durable. En adoptant la vision de la Fondation Ellen MacArthur, nous renforçons notre leadership en responsabilité sociale de l'entreprise afin de veiller à ce que le plastique soit géré efficacement, de son approvisionnement à sa fin de vie. »

Ralliant des organisations du monde entier qui partagent une vision commune de l'économie circulaire des plastiques, la Fondation Ellen MacArthur se positionne comme un leader mondial en incitant les décideurs du milieu des affaires et des secteurs gouvernemental et académique à inscrire l'économie circulaire à leur ordre du jour. Sander Defruyt, responsable de l'initiative de la Nouvelle économie des plastiques, déclare : « Nous sommes ravis d'accueillir TC Transcontinental au sein du réseau grandissant d'entreprises et de gouvernements à travers le monde qui sont engagés à faire des déchets et de la pollution liés au plastique une chose du passé. En signant l'Engagement mondial, TC Transcontinental peut contribuer à la recherche de solutions pour une approche circulaire à l'égard du plastique. »

Pour sa part, Magali Depras, chef de la stratégie de TC Transcontinental, affirme : « Intégrées au mandat de notre Comité de régie d'entreprise, les priorités en matière de responsabilité sociale de TC Transcontinental continueront de s'arrimer à notre stratégie d'affaires. Avec nos plans triennaux de responsabilité sociale de l'entreprise qui présentent des objectifs quantifiables et notre engagement envers la Nouvelle économie mondiale des plastiques d'ici 2025, nous sommes prêts et déterminés à faire des avancées en matière d'économie circulaire qui profiteront non seulement à toute notre industrie, mais aussi aux communautés au sein desquelles nous oeuvrons. »

Pour plus d'information sur l'engagement de TC Transcontinental envers la Nouvelle économie mondiale des plastiques, cliquez ici.

À propos de TC Transcontinental

TC Transcontinental est un chef de file en emballage souple en Amérique du Nord et le plus important imprimeur au Canada. La Société est également un leader canadien dans ses activités de médias spécialisés. Depuis plus de 40 ans, TC Transcontinental a comme mission de créer des produits et services de qualité permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. L'engagement de TC Transcontinental auprès de ses parties prenantes est d'agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires.

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte plus de 9000 employés, dont la majorité sont en poste au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Ses revenus ont été de plus de 2,6 milliards de dollars canadiens pour l'exercice financier clos le 28 octobre 2018. Pour plus d'information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc

À propos de la Fondation Ellen MacArthur

La Fondation Ellen MacArthur a été lancée en 2010 dans le but d'accélérer la transition vers une économie circulaire. La Fondation oeuvre dans plusieurs domaines clés, incluant la recherche et l'analyse, le milieu des affaires et le milieu gouvernemental, l'éducation, les initiatives systémiques et la communication.

En coopération avec son groupe d'experts (Arup, IDEO, McKinsey & Company, SYSTEMIQ), la Fondation quantifie les opportunités économiques du modèle circulaire et développe les approches pour en saisir les bénéfices. La Fondation collabore avec ses partenaires mondiaux (Danone, Google, H&M, Intesa Sanpaolo, NIKE Inc., Philips, Renault, SC Johnson, Solvay, Unilever), ses partenaires philanthropiques de financement (SUN, MAVA, People's Postcode Lottery ? GB) et les membres de son réseau du CE100 (entreprises, universités, innovateurs émergents, gouvernements et villes, diverses organisations affiliées) pour développer les connaissances, explorer les opportunités de collaboration et développer des initiatives circulaires pour les entreprises.

Pour de plus amples renseignements :

Médias

Patricia Lemoine

Porte-parole et spécialiste des communications externes

TC Transcontinental

Téléphone : 514 954-2805

Cellulaire : 514 726-9849

patricia.lemoine@tc.tc

Communauté financière

Mathieu Hébert

Trésorier de la Société

TC Transcontinental

Téléphone : 514 954-4029

mathieu.hebert@tc.tc

Communiqué envoyé le 14 mars 2019 à 07:00 et diffusé par :