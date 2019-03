La solution d'Orchestrade pour le trading, la gestion des risques et les opérations sélectionnée par ENGIE





Le leader mondial de l'énergie s'appuie sur la plateforme d'actifs transversaux innovante pour la gestion de ses activités financières et énergétiques

PARIS, 14 mars 2019 /PRNewswire/ -- Orchestrade Financial Systems, l'un des principaux fournisseurs de technologies de trading d'actifs transversaux, de gestion des risques et des opérations, a annoncé aujourd'hui qu'ENGIE Global Markets a mis en oeuvre la solution d'Orchestrade pour gérer son système frontal de gestion des transactions sur les activités financières et les produits de base, notamment le gaz physique, l'électricité et les produits dérivés. ENGIE Global Markets est la plateforme de trading du Groupe ENGIE, avec un statut régulé de Prestataire de Services d'Investissement. Elle est au service des métiers d'ENGIE partout dans le monde et propose des solutions de marchés à une large gamme d'acteurs opérant de l'amont à l'aval de la chaîne de l'énergie.

Orchestrade assure la saisie des transactions, les pertes et profits en temps réel, la gestion des risques (poste de travail et entreprise) et le traitement de bout en bout sur une plateforme constante unique avec toutes les connectivités de marché requises clés en main. La solution est utilisée dans les domaines de la vente, du trading, du risque, des opérations et du reporting.

ENGIE a choisi Orchestrade en raison de la robustesse de ses fonctionnalités d'actifs transversaux, de sa conception technique innovante et de la capacité éprouvée de la société à amener ses clients en production dans les délais et les budgets établis.

«?Avec Orchestrade, nous adoptons une technologie disruptive qui peut suivre la cadence de notre approche innovante pour apporter de la valeur à nos clients. Aujourd'hui, nous sommes capables de lancer rapidement de nouveaux produits, y compris les produits dérivés sur l'énergie les plus complexes, et d'améliorer notre traitement de bout en bout et notre gestion des risques?», a déclaré Philippe Vedrenne, le directeur général d'ENGIE Global Markets.

ENGIE est le premier acteur majeur du secteur de l'énergie à adopter la plateforme flexible d'Orchestrade, actuellement en production sur ses sites de Paris, Singapour et Bruxelles. «?Nous sommes ravis d'avoir un partenaire comme ENGIE qui a les éléments de connaissance et le savoir-faire nécessaires pour appliquer la conception flexible du système Orchestrade afin de relever de nouveaux défis commerciaux et, dans le processus, enrichir et valider notre plateforme pour les marchés de l'énergie?», a déclaré Hakim Erhili, fondateur et PDG d'Orchestrade.

À PROPOS D'ORCHESTRADE

Orchestrade permet aux banques, aux gestionnaires d'actifs, aux fonds spéculatifs et aux établissements du secteur de l'énergie de négocier, de gérer les risques et d'automatiser l'ensemble de leurs opérations, de l'entrée au règlement des transactions. Sa plateforme d'actifs transversaux primée est utilisée par des institutions financières de premier plan en Amérique du Nord, en Europe et en Asie pour gérer certaines des pratiques les plus sophistiquées du monde en matière de négociation et de gestion des risques. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site www.orchestrade.com.

À PROPOS D'ENGIE

Nous sommes un groupe mondial de l'énergie et des services, qui repose sur trois métiers clés : la production d'électricité bas carbone, notamment à partir de gaz naturel et d'énergies renouvelables, les infrastructures énergétiques et les solutions clients. Portés par notre ambition de contribuer à un progrès harmonieux, nous relevons les grands défis mondiaux comme la lutte contre le réchauffement climatique, l'accès à l'énergie pour tous, ou la mobilité, et proposons à nos clients particuliers, entreprises et collectivités des solutions de production d'énergie et des services qui réconcilient intérêts individuels et enjeux collectifs. Sobres en carbone, nos offres intégrées, performantes et durables s'appuient sur les technologies digitales. Au-delà de l'énergie, elles facilitent le développement de nouveaux usages et favorisent de nouveaux modes de vie et de travail. Notre ambition est chaque jour portée par chacun de nos 160 000 salariés dans 70 pays. Avec nos clients et nos partenaires, ils constituent une communauté d'imaginative builders qui imaginent et construisent aujourd'hui des solutions d'avenir.

Chiffre d'affaires 2018 : 60,6 milliards d'euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, BEL 20, Euro STOXX 50, STOXX Europe 600, MSCI Europe, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, Euro STOXX Utilities, STOXX Europe 600 Utilities) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).

Pour en savoir plus : www.engie.com

À PROPOS D'ENGIE GLOBAL MARKETS

ENGIE Global Markets est la plateforme de trading d'énergie du Groupe ENGIE, un acteur mondial de l'énergie, expert dans les trois métiers de l'électricité, du gaz naturel et des services à l'énergie. Nous conjuguons une longue expérience du secteur énergétique et un savoir-faire de pointe sur les marchés.

ENGIE Global Markets, société sous statut régulé de Prestataire de Services d'Investissement, est au service des métiers d'ENGIE partout dans le monde et propose des solutions de marchés à une large gamme d'acteurs opérant de l'amont à l'aval de la chaîne de l'énergie. Forts de nos 405 collaborateurs et de nos quatre plateformes à Paris, Bruxelles, Rome et Singapour, nous disposons d'une large couverture géographique en Europe et en Asie-Pacifique, avec des activités commerciales dans 40 pays à travers le monde.

