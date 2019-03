La FTQ en campagne pour une transition énergétique juste de l'économie - Portrait socio-économique de la région de la Montérégie





MONTRÉAL, le 14 mars 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), en collaboration avec le Fonds de solidarité FTQ et l'Institut de recherche en économie contemporaine (IRÉC), poursuit sa tournée du Québec auprès des leaders syndicaux de la FTQ pour faire campagne pour une transition énergétique juste de l'économie. À chaque étape de la tournée, l'IRÉC profite de l'occasion pour rendre publics les portraits socio-économiques de la région visitée. Les 14 et 15 mars, c'est donc un portrait sommaire de la région de la Montérégie qui sera rendu public.

«?Les effets des changements climatiques sont une réalité et cette transformation aura tôt ou tard des effets sur nos économies, nos emplois. C'est pour cela qu'il faut dès maintenant s'atteler à la tâche et réfléchir collectivement sur les conséquences de ces changements et ses impacts sur les emplois, les travailleurs et les travailleuses. Nous devons planifier dès à présent la transition énergétique pour éviter que les travailleurs et travailleuses soient laissés pour compte. Connaitre son présent pour mieux anticiper le futur c'est le défi que se donne la FTQ?», déclare le secrétaire général de la FTQ, Serge Cadieux.

Montérégie : portrait de la région

La région de la Montérégie compte une population avec un niveau de scolarité comparable à celui du Québec :

Les taux d'activité et d'emploi sont plus élevés en Montérégie qu'au Québec;

Le taux de chômage est plus bas dans la région que la moyenne du Québec;

Le revenu médian de la Montérégie (73 380 $) est supérieur à la médiane québécoise (69 840 $).

La vocation économique de la région est un peu plus axée autour de la fabrication et de la construction que le Québec et moins orientée vers les services publics et les services aux ménages qu'au Québec et pose plusieurs défis :

Assurer une meilleure captation de la valeur ajoutée en agroalimentaire;

Mettre en place des solutions intégrées de mobilité durable;

Assurer un meilleur arrimage aux politiques industrielles gouvernementales.



Un passif environnemental important pour la région

En 2016, le volume annuel de vente d'essence et de carburant diesel pour la région était de 5,8 millions de litres par 5?000 habitants, comparativement à 5,3 pour l'ensemble du Québec.

Le bilan carbone de 2 des 10 entreprises émettant le plus de gaz à effet de serre équivaut à l'émission de plus de 1?959 928 tonnes de CO 2 .

La transition écologique de l'économie peut emprunter plusieurs avenues dont :

La valorisation de déchets de démolition et la production de biocarburant;

La modernisation et l'efficacité énergétique dans le secteur métallurgique;

La captation et la valorisation des rejets de gaz;

La valorisation du biogaz et la biométhanisation.

Renseignements sur la tournée : https://ftq.qc.ca/tournee-regionale-ftq-fonds.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

SOURCE FTQ

Communiqué envoyé le 14 mars 2019 à 06:00 et diffusé par :