Knight publie ses résultats du quatrième trimestre et de fin d'année 2018





MONTRÉAL, 14 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) («?Knight?»), société pharmaceutique canadienne spécialisée, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour son quatrième trimestre et son exercice terminés le 31 décembre 2018. Tous les montants sont exprimés en milliers de dollars, sauf le nombre d'actions et les montants par action. Toutes les devises sont canadiennes, sauf indication contraire.



Faits saillants 2018

Résultats financiers

Les produits des activités ordinaires se sont élevés à 12?500 $, soit une augmentation de 3?866 $ ou 45 % par rapport à l'exercice précédent.

Profit net réalisé sur les instruments financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net de 6?444 $.

Le résultat net s'est établi à 24?079 $, en hausse de 6?835 $ ou 40 % par rapport à l'exercice précédent.

Évolution de la Société

Réception d'avis de nouvelles cotisations de l'Agence du revenu du Canada et de l'Agence du revenu du Québec de 23?340 $ et 18?242 $ respectivement et afférentes à la vente du bon d'évaluation prioritaire de Knight.

Acceptation de la démission du Dr Sarit Assouline et nomination de Nancy Harrison au conseil d'administration.

Produits

Obtention de l'approbation réglementaire et lancement de Probuphine® pour le traitement de la dépendance aux opioïdes au Canada.

Obtention de l'approbation réglementaire de Santé Canada pour Iluvien® pour le traitement de l'oedème maculaire diabétique.

Soumission de Netildex MC pour approbation et réception d'un avis de non-conformité («?ANC?») de Santé Canada.

pour approbation et réception d'un avis de non-conformité («?ANC?») de Santé Canada. Conclusion d'une entente de licence exclusive avec Ardelyx Inc. pour la commercialisation du ténapanor au Canada

Conclusion d'un contrat de licence avec TherapeuticsMD, Inc. («?TXMD?») pour la commercialisation de

TX-004HR et de TX-001HR au Canada et en Israël.

TX-004HR et de TX-001HR au Canada et en Israël. Conclusion d'une entente de distribution, de licence et d'approvisionnement avec Jaguar Health Inc. («?Jaguar?») pour commercialiser Mytesi® au Canada et en Israël.

Signature d'un accord de licence avec Pharma Consulting Group S.A. («?Biopas?») pour les droits commerciaux d'Impavido® en Colombie, au Pérou, en Équateur et au Paraguay.

Prêts stratégiques

Réception d'un remboursement anticipé de 22?757 $ US de Medimetriks Pharmaceutical Inc. («?Medimetriks?»), y compris le remboursement du capital de 20?000 $ US.

Réception de 4?460 $ US à titre de remboursement partiel de 60? Pharmaceuticals, LLC («?60P?») et prêt de 2?100 $ US supplémentaires.

Réception de 3?188 $ en remboursement complet du prêt et des frais de remboursement anticipé de Profound Medical Inc. («?Profound?»).

Réception de 1?305 $ de Pediapharm Inc. (Pediapharm) à titre de remboursement intégral du prêt.

Conversion d'une débenture de 500 $ d'Antibe Therapeutics Inc. en 2?489?899 actions ordinaires vendues par la suite pour 1?011 $.

Investissements stratégiques

Acquisition de 754?716 actions ordinaires supplémentaires de Crescita Therapeutics Inc. dans le cadre d'un placement de droits au prix unitaire de 0,53 $.

Investissement de 20?000 $ US en actions ordinaires de TXMD au prix unitaire de 5,10 $ US.

Investissement de 900 $ US dans des actions ordinaires de Jaguar au prix unitaire de 0,60 $ US.

Réception de distributions de 6?769 $ provenant de placements stratégiques dans des fonds et réalisation d'un gain de 1?879 $.

Principaux événements postérieurs à la clôture

Signature d'un accord de licence avec Puma Biotechnology, Inc. («?Puma?») pour commercialiser NERLYNX® au Canada.

Signature d'un accord de financement stratégique avec Moksha8, Inc. («?Moksha8?»), société pharmaceutique spécialisée au Brésil et au Mexique, pour un prêt pouvant atteindre 25?000 $ US, dont 10?000 $ US ont été émis.

Conclusion d'une entente de prêt garanti avec Triumvira Immunologics («?Triumvira?») pour 5?000 $ US pour le développement de sa nouvelle technologie de cellules T et obtention des droits exclusifs pour commercialiser les futurs produits de Triumvira dans des pays sélectionnés.

Le conseil d'administration de Medison a déclaré et approuvé des dividendes de 4?153 $, payables à Knight.

«?Au cours de la dernière année, nous avons réalisé d'importants progrès dans le renforcement de la société pharmaceutique spécialisée au Canada et sur des marchés internationaux distinctifs. Nous avons élargi notre portefeuille de produits grâce à l'octroi de licences pour cinq produits novateurs offrant de nouvelles options de traitement dans les domaines de la santé des femmes, de l'oncologie et de la gastro-entérologie?», a déclaré Jonathan Ross Goodman, chef de la direction de Knight. Pour l'avenir, l'équipe talentueuse de Knight et moi-même demeurons entièrement dévoués et engagés envers les patients et les actionnaires que nous servons. Nous continuerons à travailler sans relâche pour faire une différence remarquable dans la vie des patients et offrir ainsi des rendements sains à nos actionnaires.?»

Au 31 décembre 2018, Knight détenait plus de 787 000 $ en espèces, quasi-espèces et titres négociables. Grâce à cette solide situation de trésorerie, Knight se concentrera sur l'exécution rigoureuse de sa stratégie visant à continuer de bâtir une société pharmaceutique spécialisée canadienne et « du reste du monde.» Cet objectif sera atteint grâce à l'obtention de licences et à l'acquisition de produits pharmaceutiques pour le marché canadien et sur des marchés internationaux distinctifs, ainsi que grâce à des acquisitions d'entreprises à juste prix. Knight s'efforce également de trouver de bons partenaires stratégiques en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique pour faire progresser sa stratégie du «reste du monde ». En outre, Knight continuera de conclure des ententes comme des prêts stratégiques ou des placements en actions afin d'obtenir des droits sur des actifs novateurs pour son portefeuille, y compris des produits en phase de démarrage.

Résultats financiers

T4-18 T4-17 Variation 2018 2017 Variation $1 % 2 $1 % 2 Produits des activités ordinaires 3?888 2?544 1?344 53% 12?500 8?634 3?866 45% Marge brute 3?364 2?056 1?308 64% 10?195 7?049 3?146 45% Frais d'exploitation 4?001 3?266 (735) 23% 14?046 14?326 280 2% Produits d'intérêts3 5?944 7?783 (1?839) 24% 20?934 26?300 (5?366) 20% Part du résultat net provenant des entreprises associées 114 341 (227) 67% 555 854 (299) 35% Résultat net 221 7?145 (6 924) 97% 24 079 17?244 6?835 40% Résultat de base par action 0,002 0,050 (0,048) 96% 0,169 0,121 (0,048) 40%

1 Une variation positive représente une incidence positive sur le résultat net, et une variation négative représente une incidence négative sur le résultat net. 2 La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues. 3 Comprend la somme des «?produits d'intérêt sur instruments financiers mesurés et des coûts amortis?» et d'«?autres produits d'intérêt?», comme présenté dans l'état des résultats 2018 selon les IFRS 9. Consulter les états financiers audités de 2018 de Knight pour de plus amples détails.

Produits des activités ordinaires : Augmentation imputable à l'échelonnement et à la croissance des ventes d'Impavido® et de celles de Movantik®.

Marge brute : Augmentation imputable aux produits et à la variation de la gamme de produits.

Frais d'exploitation : Il n'y a pas d'écart important au cours de l'exercice, tandis que l'augmentation du T4-18 est attribuable aux honoraires professionnels transactionnels et au calendrier de certains frais.

Produits d'intérêts : Les intérêts créditeurs ont été déterminés par la somme des produits d'intérêts et des intérêts cumulés. Les produits d'intérêts (hors accrétion) produit d'intérêts pour le T4-18 se sont établis à 5?944 $, en hausse de 3 % ou 162 $ par rapport à l'exercice précédent, tandis que les produits d'intérêts (hors accrétion) pour l'exercice 2018 s'élevaient à 20?934 $, en hausse de 16 $ comparativement à l'exercice précédent. Ces variations s'expliquent par une hausse des soldes moyens des espèces, des quasi-espèces et des titres négociables, ainsi que par une hausse des taux d'intérêt, compensée par une baisse du solde moyen des prêts.

Profit net sur les instruments financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net : Une perte nette de 6 717 $ a été enregistrée au T4-18 expliquée par la perte non réalisée sur les réévaluations des instruments financiers de Knight évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Pour l'exercice 2018, un gain net de 7 632 $ a été comptabilisé sur les instruments financiers évalués à la juste valeur par le biais des titres suivants : le bénéfice ou la perte s'explique principalement par (i) les gains réalisés sur la cession de placements en actions : 2?978 $ (ii) les gains réalisés sur la constatation des gains du jour 1 et les remboursements anticipés des prêts Medimetriks, Profound et Pediapharm : 1?723 $ (iii) les gains réalisés sur les distributions des placements dans des fonds stratégique : 1 879 $ (iv) les gains nets non réalisés sur les réévaluations de certains instruments financiers : 1 052 $.

Résultat net : Le résultat net du trimestre est attribuable aux éléments susmentionnés ainsi qu'à un gain de change de 2?716 $ provenant du gain relatif sur certains actifs financiers libellés en dollars américains. De même, le résultat net pour la période de douze mois a été affecté par (i) d'autres revenus de 1?979 $ en raison du remboursement anticipé des frais sur les prêts Medimetriks, Profound et Pediapharm, (ii) une part du résultat net provenant des entreprises associées de 555 $, et (iii) un gain de change de 4?147 $ provenant des gains relatifs sur certains actifs financiers en dollars US.

Mise à jour sur les produits

Au cours de la dernière année, la Société a fait progresser son portefeuille de produits en obtenant l'approbation réglementaire canadienne de deux produits. Knight a lancé Probuphine® pour le traitement de la dépendance aux opiacés et prévoit lancer Iluvien® pour le traitement de l'oedème maculaire diabétique plus tard en 2019. De plus, Knight a soumis NetildexMC pour le traitement des affections oculaires inflammatoires du segment antérieur de l'oeil pour approbation réglementaire au Canada. Au cours du T4-18, Knight a reçu un ANC pour NetildexMC et répondra aux préoccupations de Santé Canada.

De plus, Knight a élargi son portefeuille de produits avec l'obtention de licences pour de multiples produits pharmaceutiques innovants. Knight a conclu une entente de licence exclusive avec TXMD pour les droits commerciaux de TX-004HR (commercialisé sous Imvexxytm aux États-Unis) et TX-001HR (commercialisé sous BIJUVAtm aux États-Unis) au Canada et en Israël. Les produits traitent les symptômes associés à la ménopause et devraient faire l'objet d'une demande d'approbation réglementaire au Canada en 2019. De plus, Knight a élargi son portefeuille gastro-intestinal avec les droits commerciaux exclusifs du ténapanor au Canada et de Mytesi® pour le Canada et Israël. Tenapanor, commercialisé sous le nom de IbsrelaMC pour le syndrome du côlon irritable avec constipation (IBS-C) est en attente d'approbation réglementaire aux États-Unis. Tenapanor fait également l'objet d'une étude de phase 3 en hyperphosphatémie. Knight prévoit soumettre une PDN pour IbsrelaMC en 2019.

Après 2018, Knight a fait progresser son portefeuille de produits en oncologie avec les contrats de licence pour les droits exclusifs canadiens de commercialisation de NERLYNX® (neratinib), un nouveau traitement contre le cancer du sein, et les futurs produits de Triumvira Immunologics Inc. pour le Canada, Israël, le Mexique, la Colombie et TAC01-CD19 pour Israël, le Mexique, le Brésil et la Colombie («?Produits Triumvira ?»).

Mises à jour sur les prêts stratégiques et les investissements

Le 8 février 2018, Knight a reçu 4?460 $ US à titre de remboursement partiel du prêt 60P et a par la suite prêté 2?100 $ US supplémentaires à un taux d'intérêt de 15 %. En contrepartie du prêt supplémentaire, Knight a obtenu les droits commerciaux de l'ArakodaMC pour la prophylaxie du paludisme chez les patients âgés de 18 ans et plus pour le territoire de l'Amérique latine.

Le 15 février 2019, la Société a annoncé la conclusion d'une entente de financement stratégique avec Moksha8, une société pharmaceutique spécialisée active au Brésil et au Mexique, les deux plus importants marchés pharmaceutiques d'Amérique latine. Selon les termes de l'entente, Knight peut prêter jusqu'à 25?000 $ US en fonds de roulement et 10?000 $ US ont été émis à la clôture de la transaction. Le prêt porte intérêt au taux de 15 % par année et vient à échéance cinq ans après la date d'émission. La Société peut émettre jusqu'à 100?000 $ US supplémentaires qui seront déboursés pour le développement corporatif et l'acquisition de licences de produits en Amérique latine. Dans le cadre de l'accord de financement stratégique, Knight a reçu des bons de souscription à un prix d'exercice unitaire de 0,01 $ US représentant 5 % des actions pleinement diluées de Moksha8.

Le 20 février 2019, la Société a conclu une convention de prêt garanti de 5?000 $ US avec Triumvira pour le développement de sa nouvelle technologie de cellules T. L'emprunt porte intérêt au taux de 15 % par année et vient à échéance le 20 février 2020. En outre, dans le cadre de cette opération de financement stratégique, Knight a reçu des bons de souscription visant l'achat de 3,5 % des actions ordinaires pleinement diluées de Triumvira et des droits commerciaux sur les Produits Triumvira.

Avis de conférence téléphonique

Knight sera l'hôte d'une téléconférence et d'une webdiffusion audio visant à discuter de ses résultats du troisième trimestre, aujourd'hui à 8 h 30, HE. Knight invite cordialement toutes les parties intéressées à participer à cet appel.

Date : jeudi 14 mars 2019

Heure : 8 h 30, HE

Téléphone : sans frais, 1 877 223-4471, ou international, 1 647 788-4922

Webdiffusion : www.gud-knight.com ou https://preview.tinyurl.com/y3wtsj4e

Il s'agit d'une webdiffusion audio seulement. Media Player est nécessaire pour écouter la diffusion.

Retransmission différée : Une retransmission différée archivée sera disponible pendant 30 jours sur www.gud-knight.com

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l'acquisition ou l'obtention sous licence de droits de distribution ainsi que la commercialisation de produits pharmaceutiques novateurs destinés aux marchés canadien et internationaux distinctifs. Les actions de Knight se négocient à la TSX sous le symbole «?GUD?». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web au www.gud-knight.com ou www.sedar.com .

Énoncés prospectifs de Thérapeutique Knight inc.

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs et des prévisions pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l'objet d'une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l'exercice clos le 31 décembre 2018. Thérapeutique Knight Inc. rejette toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en réponse à de nouveaux renseignements ou à des événements à venir, sauf si la loi l'exige.





Pour plus d'informations, communiquez avec :

Thérapeutique Knight inc.

Samira Sakhia

Présidente et chef des finances

Tél. : 514?678-8930

Télécopie : 514 481-4116

Courriel : info@gudknight.com

Site Web : www.gud-knight.com

BILANS CONSOLIDÉS (en milliers de dollars canadiens) Aux 31 décembre 2018 2017 ACTIF Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 244 785 496 460 Titres négociables 445 003 232 573 Créances clients et autres débiteurs 11 756 9 176 Stocks 1 136 1 224 Autres actifs financiers courants 14 030 58 848 Impôts sur le résultat à recevoir 821 792 Total des actifs courants 717 531 799 073 Titres négociables 97 274 36 000 Immobilisations corporelles 794 633 Immobilisations incorporelles 17 475 12 576 Autres actifs financiers 113 314 76 988 Participation dans une entreprise associée 79 145 75 983 Actifs d'impôt différé 2 959 4 730 Autre débiteur 23 340 ? Total de l'actif 1 051 832 1 005 983 TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES Passifs courants Fournisseurs et charges à payer 6 100 5 025 Impôts sur le résultat à payer 10 705 7 599 Autres soldes à payer 197 1 354 Autres produits différés 183 282 Total des passifs courants 17 185 14 260 Autres produits différés ? 167 Autres soldes à payer 4 615 348 Total du passif 21 800 14 775 Capitaux propres Capital social 761 844 761 490 Bons de souscription 785 785 Surplus d'apport 14 326 12 196 Cumul des autres éléments du résultat global 20 955 20 907 Résultats non distribués 232 122 195 830 Total des capitaux propres 1 030 032 991 208 Total du passif et des capitaux propres 1 051 832 1 005 983







COMPTES DE RÉSULTAT CONSOLIDÉS (en milliers de dollars canadiens, sauf les données sur les actions et les montants par action)

2018 2017 Produits des activités ordinaires 12 500 8 634 Coût des produits vendus 2 305 1 585 Marge brute 10 195 7 049 Charges Ventes et marketing 3 588 3 378 Charges administratives 8 467 8 198 Recherche et développement 1 991 2 750 (3 851 ) (7 277 ) Amortissement des immobilisations corporelles 87 8 Amortissement des immobilisations incorporelles 1 845 1 621 Produits d'intérêt sur les instruments financiers évalués au coût amorti (16 114 ) (26 300 ) Autres produits d'intérêts (4 820 ) ? Autres produits (1 979 ) (1 527 ) Profit net sur les actifs financiers ? (6 734 ) Dépréciation d'actifs financiers ? 1 621 Profit net sur les instruments financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net (7 632 ) ? Part du résultat net provenant des entreprises associées (555 ) (854 ) (Profit) perte de change (4 147 ) 3 689 Résultat avant impôt sur le résultat 29 464 21 199 Charge d'impôt Impôt exigible 3 535 1 897 Impôt différé 1 850 2 058 Résultat net de l'exercice 24 079 17 244 Attribuable aux actionnaires de la Société Résultat de base par action 0,17 0,12 Résultat dilué par action 0,17 0,12 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation De base 142 827 616 142 763 730 Dilué 143 275 010 143 416 666





TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS (en milliers de dollars canadiens) 2018 2017 ACTIVITÉS D'EXPLOITATION Résultat net de l'exercice 24 079 17 244 Ajustements rapprochant le résultat net aux flux de trésorerie d'exploitation Impôt différé 1 850 2 058 Charge au titre de la rémunération fondée sur des actions 2 170 3 038 Amortissements 1 932 1 629 Intérêts au titre de la désactualisation ? (5 382 ) Profit net sur les instruments financiers (7 632 ) (6 734 ) Dépréciation d'actifs financiers ? 1 621 (Profit) perte de change (4 147 ) 3 689 Part du résultat net provenant des entreprises associées (555 ) (854 ) Autres produits 168 (563 ) Autres produits différés (266 ) (323 ) 17 599 15 423 Variations sans effet de trésorerie du fonds de roulement et d'autres éléments 2 3 050 Autre débiteur (23 340 ) ? Dividendes provenant d'une entreprise associée ? 4 984 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation (5 739 ) 23 457 ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT Achats de titres négociables (531 401 ) (314 358 ) Acquisition d'immobilisations incorporelles (3 670 ) ? Acquisition d'immobilisations corporelles (202 ) (126 ) Prêts consentis (5 375 ) (20 112 ) Acquisition d'actions (27 919 ) (2 939 ) Placement dans des fonds (27 169 ) (21 314 ) Produit à l'échéance de titres négociables 264 334 259 067 Produit tiré du remboursement des prêts consentis 41 112 38 835 Produit tiré de la sortie d'actions 31 207 12 872 Produit tiré de la distribution de fonds 6 769 8 083 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (252 314 ) (39 992 ) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT Produit tiré de l'exercice d'options sur actions 90 551 Produit tiré des cotisations au régime d'achat d'actions 200 195 Flux de trésorerie liés aux activités de financement 290 746 Diminution de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice (257 763 ) (15 789 ) Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice 496 460 514 942 Écart de conversion, montant net 6 088 (2 693 ) Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice 244 785 496 460 Trésorerie et équivalents de trésorerie 244 785 496 460 Titres négociables à court terme 445 003 232 573 Titres négociables à long terme 97 274 36 000 Trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables à la fin de l'exercice 787 062 765 033

