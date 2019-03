CAE conclut l'acquisition de la division Formation pour l'aviation d'affaires de Bombardier





Accès à un plus grand bassin de clients qui exploitent l'une des plus importantes flottes d'avions d'affaires en service au monde

CAE en meilleure position dans le plus important secteur de la formation pour l'aviation d'affaires (avions d'affaires de taille moyenne et de grande taille) doté de la croissance la plus rapide

Accès pour les clients d'avions d'affaires de Bombardier à un réseau mondial de centres de formation, à des solutions de formation complètes et à des investissements dans l'innovation

MONTRÉAL, 14 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- (NYSE : CAE?; TSX : CAE) ? CAE a confirmé aujourd'hui qu'elle a conclu l'acquisition précédemment annoncée de la division Formation pour l'aviation d'affaires (BAT) de Bombardier pour une valeur d'entreprise de 645 millions $ US. Toutes les conditions de clôture ont été satisfaites.



L'acquisition des activités de formation des pilotes et des techniciens d'avions d'affaires de Bombardier accroît la capacité de CAE à répondre aux besoins en formation des clients qui exploitent des avions d'affaires Bombardier, qui, avec plus de 4?800 avions, est l'une des plus importantes flottes d'avions d'affaires en service au monde. L'acquisition sert également à élargir la position de CAE dans le plus important secteur du marché de la formation pour l'aviation d'affaires doté de la croissance la plus rapide, soit celui des avions d'affaires de taille moyenne et de grande taille. Elle fournit à CAE des employés talentueux, un bassin de clients fidèles et des activités de formation périodique bien établies qui sont très complémentaires au réseau de CAE. La division BAT de Bombardier inclut une flotte moderne de simulateurs de vol et de dispositifs de formation pour les gammes d'appareils Learjet, Challenger et Global, y compris les plus récents avions d'affaires à large fuselage Bombardier Global 5500, 6500 et 7500.



«?Nous sommes heureux d'accueillir les clients et les employés de Bombardier chez CAE?», a déclaré Marc Parent, président et chef de la direction de CAE. «?Les clients d'avions d'affaires de Bombardier auront accès à une expérience de formation complète dans un réseau mondial de centres de formation, aux solutions de formation les plus innovatrices sur le marché ainsi qu'à des investissements continus en formation.?»



Avec cet accord, CAE ajoute 12 simulateurs de vol d'avions d'affaires Bombardier situés à Dallas et à Montréal à son réseau de formation (y compris un déploiement déjà prévu au cours de l'exercice financier 2021 de CAE), pour un total de 29 simulateurs de vol d'avions d'affaires Bombardier disponibles pour la formation partout dans le monde, avec une augmentation de la croissance prévue à court et à moyen terme.



L'acquisition, qui a été annoncée le 8 novembre 2018, devrait fournir à CAE une croissance des résultats d'un pourcentage à un chiffre (haut de la fourchette) et sera également rentable au niveau des flux de trésorerie disponibles(1).



CAE a également conclu l'émission de billets de créance de premier rang non garantis de 450 millions $ US des 550 millions $ US annoncés le 21 décembre 2018. Le solde de 100 millions $ US de billets de créance de premier rang sera prélevé pour le refinancement de la dette existante en décembre 2019.



Valeurs mobilières TD agit à titre de conseiller financier exclusif à CAE.



À propos de CAE

CAE est un chef de file mondial en formation dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et de la santé. Appuyés par plus de 70 ans d'innovations, nous participons à la définition des normes mondiales en formation. Nos solutions innovatrices, qui vont de la formation virtuelle à l'entraînement en vol, rendent le transport aérien plus sécuritaire, gardent nos forces de défense prêtes pour leurs missions et améliorent la sécurité des patients. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec plus de 9?000 employés, 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. Nous assurons chaque année la formation de plus de 220?000 membres d'équipage du secteur civil et du secteur de la défense, dont plus de 135?000 pilotes, et de milliers de professionnels de la santé dans le monde. www.cae.com

*Bombardier, Learjet, Challenger, Global, Global 5500, Global 6500 et Global 7500 sont des marques de commerce déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.



Mise en garde concernant les déclarations prospectives



Le présent communiqué peut contenir des déclarations et des renseignements prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables et de la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995, y compris, mais sans s'y limiter, portant sur l'acquisition de la division BAT de Bombardier mentionnée aux présentes et sur certaines attentes relatives à cette même acquisition. Les déclarations prospectives décrivent des attentes, des projets, des résultats ou des stratégies futurs et peuvent souvent être identifiées par l'utilisation de mots comme «?anticiper?», «?prévoir?», «?croire?», ainsi que d'autres expressions similaires qui ont pour but de signaler les déclarations prospectives ainsi que par l'utilisation du futur ou du conditionnel. Les déclarations contenues dans le présent communiqué, sauf celles qui portent sur des faits historiques, sont de nature prospective et, à ce titre, sont assujetties à d'importants risques, incertitudes et hypothèses. Les résultats ou événements dont il est question dans ces déclarations pourraient différer sensiblement des résultats ou événements réels. Ces déclarations ne tiennent pas compte de l'effet éventuel d'éléments ou événements non récurrents ou spéciaux, notamment des fusions, des acquisitions ou d'autres opérations de regroupement d'entreprises ou de dessaisissement, qui pourraient être annoncées ou survenir après la date du présent communiqué.



Certains risques et incertitudes liés à la transaction décrite dans le présent communiqué incluent, mais sans s'y limiter, les suivants : des effets défavorables possibles ou des changements dans les relations d'affaires découlant de la conclusion de l'acquisition annoncée; l'impact potentiel de passifs non prévus sur les perspectives d'avenir, les stratégies commerciales et de la direction pour la gestion, l'expansion et la croissance de nos activités après la réalisation de l'acquisition annoncée; les risques associés aux contrats à long terme; les risques et les coûts associés à l'intégration réussie de la division BAT de Bombardier et notre capacité à y parvenir et à réaliser les revenus et atteindre les synergies anticipées; et la réaction de la direction à l'un ou l'autre des facteurs susmentionnés.



Pour obtenir plus de précisions sur les risques et incertitudes inhérents à notre activité, veuillez vous reporter à la section «?Rapport de gestion?» de notre rapport annuel et à la notice annuelle pour l'exercice clos le 31 mars 2018. Ces documents ont été déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.cae.com) et sur SEDAR (www.sedar.com). Une version papier est également disponible sans frais sur demande auprès de CAE. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué représentent nos attentes en date du présent communiqué et, par conséquent, peuvent changer après cette date. Nous n'actualisons pas ni ne révisons nos énoncés prospectifs, même si des faits nouveaux surviennent, sauf dans la mesure prévue par la loi. Vous ne devriez pas vous fier exagérément à ces énoncés prospectifs.



Mesures hors PCGR et autres mesures financières



Le présent communiqué renferme certaines mesures hors PCGR et d'autres mesures financières. La direction croit que ces mesures hors PCGR fourniront aux investisseurs des renseignements complémentaires utiles sur les résultats financiers de notre entreprise et sur ceux de l'entreprise acquise. Les mesures hors PCGR fournissent une information complémentaire utile et peuvent ne pas avoir une signification normalisée établie conformément aux PCGR. Le lecteur doit se garder de les confondre avec les mesures du rendement établies conformément aux PCGR, de les substituer à celles-ci ou de les comparer aux mesures similaires qu'utilisent d'autres sociétés. La direction croit que la présentation de certaines mesures hors PCGR fournit aux lecteurs une meilleure compréhension de nos résultats et des tendances tout en leur fournissant des renseignements additionnels sur nos résultats financiers et opérationnels.



(1) Les flux de trésorerie disponibles sont une mesure hors PCGR, que nous utilisons comme un indicateur de notre santé financière et de notre liquidité. Ils correspondent aux flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles poursuivies, dont sont soustraits les dépenses d'investissement en immobilisations liées à la maintenance, les autres actifs sans lien avec la croissance et les dividendes versés et auxquels sont ajoutés le produit de la cession d'immobilisations corporelles, les dividendes reçus des participations mises en équivalence et le produit des participations mises en équivalence, déduction faite des paiements.



