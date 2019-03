Les outils de cryptominage d'OnMiners offrent le retour sur investissement le plus rapide du marché





LUXEMBOURG, 14 mars 2019 /PRNewswire/ -- OnMiners S.A ( http://www.onminers.com ) bouleverse l'industrie du cryptominage en offrant le retour sur investissement le plus rapide du marché. La société a récemment fait les gros titres en présentant trois outils de cryptominage à algorithmes multiples garantissant un retour sur investissement de 100 % en un mois seulement. Conçus pour les utilisateurs débutants et expérimentés, les trois outils sont simple d'utilisation dans la mesure où ils sont préconfigurés et leurs utilisateurs ont simplement à se connecter pour entamer les opérations d'extraction.

Bien que le cryptominage ait connu une popularité croissante au fil des années, la réalisation de bénéfices a longtemps été une source de préoccupation pour de nombreux amateurs. OnMiners S.A est le fruit des travaux d'une équipe d'investisseurs dédiés à la simplification et à la rentabilisation de l'extraction de cryptomonnaies. L'équipe a récemment atteint son objectif en présentant trois outils de cryptominage de pointe, baptisés On2U, On4U et OnTower, dotés d'une puissance de hachage sans précédent sur le marché.

Les outils de cryptominage d'OnMiners sont capables d'extraire des Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Monero, Dash et Zcash. Les taux de hachage offerts par les outils pour l'extraction de différentes cryptomonnaies sont comme suit :

Bitcoin : 140 TH/s pour On2U ; 270 TH/s pour On4U et 1620 TH/s pour OnTower

Litecoin : 38 GH/s pour On2U ; 75 GH/s pour On4U et 450 GH/s pour OnTower

Ethereum : 5 GH/s pour On2U ; 9 GH/s pour On4U et 54 GH/s pour OnTower

Monero : 230 KH/s pour On2U ; 450 KH/s pour On4U, et 2 700 KH/s pour OnTower

Dash : 1,3 TH/s pour On2U ; 2,.5 TH/s pour On4U et 15 TH/s pour OnTower

Zcash : 1,1 MH/s pour On2U ; 2,1 MH/s pour On4U et 12,6 MH/s pour OnTower

Outre leurs taux de hachage plus élevés que tout autre outil d'extraction, ces machines constituent également le tout premier matériel minier endothermique à avoir été lancé sur le marché. En utilisant la technologie de puce endothermique exclusive de la société, ils absorbent la chaleur au lieu de la rejeter dans l'atmosphère. En conséquence, les utilisateurs d'OnMiners dépensent beaucoup moins d'énergie pour leur activités d'extraction. La consommation d'énergie pour On2U et On4U est respectivement de 600 W±7 % et 1200 W±7 %.

OnMiners a pris en compte plusieurs autres paramètres afin de garantir une expérience d'extraction agréable à ses clients. Afin d'éliminer l'inquiétude commune liée à la génération de chaleur excessive, chaque produit est livré avec un système de refroidissement par air silencieux. En outre, l'ensemble des produits est compatible avec les prises universelles 110 v-240 v. Ces outils de cryptominage sont livrés dans le monde entier, sauf dans les pays en conflit, dans un délai allant de quatre à six jours à dater de la commande.

À propos de : OnMiners est une société fondée par un groupe d'investisseurs ayant placé des fonds dans la nouvelle génération de puces multi-algorithmes endothermiques. Son objectif consiste à fournir des outils de cryptominage puissants consommant moins d'énergie. En utilisant la technologie des puces endothermiques, OnMiners propose une gamme complète d'outils de cryptominage, plus simples à installer et dégageant moins de chaleur, permettant ainsi de réduire les factures d'énergie de leurs utilisateurs.

