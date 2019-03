LCL Environnement propose sa Certification Carboneutre dédiée aux entreprises et événements





GRANBY, QC, le 14 mars 2019 /CNW Telbec/ - L'entreprise LCL Environnement lance officiellement la Certification Carboneutre pour les entreprises et événements désirant compenser leurs émissions de gaz à effet de serre (GES). Elle se positionne ainsi en tant que leader inspirant.

La compagnie, spécialisée dans les solutions aux problématiques environnementales, offre à ses clients de recourir à la technique de la plantation d'arbres pour réduire leur empreinte écologique : une action tangible à faible coût.

L'inspiration au service de l'environnement

« L'idée est venue d'un de nos employés qui étudiait en second cycle universitaire en développement durable », explique le président, Samuel Trépanier. Le concept de la Certification Carboneutre a intéressé ce dernier qui voyait dans ce service une façon de sensibiliser les gens tout en leur permettant de faire une action concrète pour l'environnement et sans complexité. « Nous voulons influencer le monde des affaires et de l'évènementiel afin qu'il s'implique concrètement dans la lutte aux changements climatiques. Pour ce faire, il faut commencer par un projet simple, léger dans sa planification, et tout à fait efficace », avance le président.

Les compagnies et événements souhaitant obtenir la Certification Carboneutre doivent passer par un processus simple établi par LCL Environnement. « Nous procédons à une analyse complète des activités de l'entreprise ou de l'événement afin de cibler celles qui sont émettrices de GES. Par la suite, nous calculons et comptabilisons les émissions pour finalement passer à l'étape de la compensation par la plantation d'arbres grâce à un organisme certifié et approuvé par nos professionnels », assure M. Trépanier.

La certification comprend également un rapport détaillé de tous les éléments étudiés au cours de l'analyse, en plus de fournir des recommandations pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pour en savoir davantage : www.carboneutre.ca.

Une certification bien pensée

Avant de pouvoir offrir une certification aux entreprises et événements, la compagnie a dû passer à travers différentes étapes. « Le responsable du projet scientifique a étudié diverses normes internationales pour ensuite créer notre propre certification. Présentement, nous travaillons à la faire approuver par la Chaire en éco-conseil de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) », explique Samuel Trépanier.

Depuis que l'accès à la Certification Carboneutre est disponible -- il y a huit mois -- ce sont près de 200 arbres qui ont été plantés pour compenser les GES. Un résultat que Samuel Trépanier aimerait bien voir grimper à mille arbres dans la prochaine année.

À propos de LCL Environnement

LCL Environnement a été fondée dans l'objectif d'agir à titre d'entreprise de consultation strictement dédiée aux problématiques environnementales. Celle-ci propose des services de consultation pour les secteurs d'activité suivants : le développement durable, les études environnementales (phases I, II, III et IV), les réhabilitations de sols, l'hydrogéologie, la géotechnique, la biologie et le traitement des eaux potables et usées. www.lclenvironnement.com

SOURCE LCL Environnement

Communiqué envoyé le 14 mars 2019 à 05:00 et diffusé par :