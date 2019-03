Rakuten TV sera disponible dans plus de 40 pays différents dès 2019





Rakuten TV annonce aujourd'hui ses projets d'expansion dans toute l'Europe via des partenariats avec Samsung Electronics, LG, Phillips et Hisense visant à ajouter un bouton de télécommande spécifique pour leurs Smart TV dès l'été 2019. Ce bouton permettra ainsi d'accéder directement au service de streaming de Rakuten TV et offrira la meilleure expérience cinématographique à la maison.

La plateforme de vidéo à la demande Rakuten TV bénéficie d'une croissance spectaculaire et devient de plus en plus présente sur les Smart TV européennes. Grâce à cette initiative, Rakuten TV renforce sa présence en Europe, et compte atteindre plus de 30 millions de foyers dans pas moins de 40 pays en 2019. Davantage de territoires seront équipés dès 2020.

Afin de proposer la meilleure expérience de cinéma à domicile, Rakuten TV disposera par ailleurs du plus gros catalogue de films 4K HDR.

« Il s'agit d'une étape majeure entreprise par notre société dans le cadre d'un plan d'expansion visant à faire de Rakuten TV le premier choix de divertissement pour les propriétaires de Smart TV, » explique Jacinto Roca, PDG et fondateur de Rakuten TV, « Disposer d'un bouton sur une télécommande directement connectée à la plate-forme a pour objectif de permettre aux utilisateurs d'accéder aux meilleurs films en qualité optimale, le tout en un seul clic, ce qui va considérablement augmenter notre nombre d'utilisateurs. La collaboration avec les partenaires de premier rang comme Samsung Electronics, LG, Philips et Hisense est un gage de qualité qui va permettre d'offrir le meilleur service possible à nos utilisateurs partout en Europe. Cela témoigne de notre volonté de fournir une expérience toujours meilleure aux cinéphiles. Rakuten va ainsi tripler sa présence au niveau continental, renforçant ainsi son engagement à offrir la meilleure expérience cinématographique à la maison. »

A propos de Rakuten TV ? «Votre cinéma à la maison»:

Rakuten TV est une des plateformes majeures de VOD en Europe. Rakuten TV propose les films les plus récents et dispose de la meilleure technologie pour permettre une véritable expérience cinéma sur Smart TV, bientôt disponible dans 40 pays. Rakuten TV appartient au géant d'Internet et du e-commerce qu'est la société japonaise Rakuten, Inc. Cette dernière propose de nombreux services aux consommateurs et aux professionnels, du e-commerce aux contenus numériques en passant par les technologies de la finance. Rakuten sponsorise entre autres le FC Barcelone, les champions de la NBA des Golden State Warriors et la Spartan Race.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 14 mars 2019 à 04:05 et diffusé par :