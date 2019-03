Simon Brault nommé président d'IFACCA





OTTAWA, le 14 mars 2019 /CNW/ - Le Conseil des arts du Canada accueille avec plaisir la nouvelle de l'élection de son directeur et chef de la direction, Simon Brault, à la présidence de la Fédération internationale des conseils des arts et agences culturelles (IFACCA).

La nouvelle a été annoncée lors de la cérémonie de clôture du 8e Sommet mondial des arts et de la culture de l'IFACCA, qui se déroule à Kuala Lumpur en Malaisie. Lire l'annonce de l'IFACCA.

Simon Brault est le premier Canadien à présider l'IFACCA et le premier francophone à occuper ce poste. On se rappellera que le premier Sommet mondial des arts et de la culture s'était conclu à Ottawa en décembre 2000 avec la décision de créer l'IFACCA et que Shirley Thompson avait été élue présidente du conseil d'administration intérimaire chargé de préparer l'adoption de la constitution de l'organisme et l'élection de son premier conseil d'administration en 2003.

Durant le premier mandat de Simon Brault à la tête du Conseil des arts du Canada, l'organisme a vécu une transformation sans précédent en plus de recevoir une augmentation historique de son financement. Sous sa direction, le Conseil s'est engagé à livrer des engagements stratégiques ambitieux et mesurables, tout en contribuant à accroître la présence et la reconnaissance du rôle des arts dans la société -- ici et sur la scène internationale. Simon Brault s'est récemment vu confier un deuxième mandat au poste de directeur et chef de la direction du Conseil des arts du Canada.

Auteur du livre Le facteur C, l'avenir passe par la culture, Simon Brault est un leader visionnaire et un conférencier respecté et recherché au Canada et partout dans le monde, particulièrement sur les sujets reliés au développement culturel et à l'émergence d'une nouvelle diplomatie culturelle. Lire la biographie de Simon Brault.

Citation

«?C'est un immense privilège et un honneur d'assumer le rôle de président de la Fédération internationale des conseils des arts et des agences culturelles (IFACCA), un réseau stratégique que le Conseil des arts du Canada a contribué à fonder en 2000, et qu'il continue d'appuyer depuis.

Dans mes fonctions de directeur et de chef de la direction du Conseil des arts du Canada, j'ai toujours tâché de défendre l'idée selon laquelle les arts ont le pouvoir de renouveler la diplomatie culturelle et de tisser des liens qui permettent aux peuples et aux nations de collaborer pour bâtir notre avenir commun. C'est surtout en travaillant ensemble, au-delà des frontières de nos pays respectifs, que nous serons à même de libérer ce grand potentiel. À titre de président d'IFACCA, je suis impatient d'approfondir l'impact considérable que les arts peuvent avoir sur la communauté mondiale.?»

Simon Brault , directeur et chef de la direction, Conseil des arts du Canada , président de la Fédération internationale des conseils des arts et des agences culturelles (IFACCA)

Au sujet du Conseil des arts du Canada

Organisme public de soutien aux arts, le Conseil des arts du Canada a pour mandat de favoriser et de promouvoir l'étude et la diffusion des arts ainsi que la production d'oeuvres d'art. Le Conseil promeut et soutient financièrement l'excellence artistique en offrant aux artistes professionnels et aux organismes artistiques canadiens une vaste gamme de subventions, de services, de prix et de paiements. Il contribue au dynamisme d'une scène artistique vibrante et diversifiée qui suscite l'engagement des Canadiennes et Canadiens envers les arts et la littérature, enrichit leurs communautés et atteint les marchés internationaux. Par ses activités de communication, de recherche et de promotion des arts, le Conseil accroît l'intérêt et l'appréciation du public pour les arts. Relevant du Conseil des arts, la Commission canadienne pour l'UNESCO fait la promotion des valeurs et des programmes de l'UNESCO au Canada, afin de contribuer à un avenir de paix, d'équité et de durabilité. La Banque d'art du Conseil fait la prestation de programmes de location d'oeuvres d'art contemporain et aide à faire avancer l'engagement du public envers les arts contemporains.

All Canada Council for the Arts documents are available in English and in French.

SOURCE Conseil des arts du Canada

Communiqué envoyé le 14 mars 2019 à 04:00 et diffusé par :