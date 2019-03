La GSMA dévoile un premier aperçu du MWC Los Angeles 2019, en partenariat avec la CTIA





La GSMA a annoncé des informations détaillées sur le MWC Los Angeles 2019, en partenariat avec la CTIA, notamment les sociétés participantes, les exposants, les programmes et les activités qui se dérouleront durant le troisième rassemblement annuel du MWC. Avec pour thème la Connectivité intelligente, le MWC19 Los Angeles, anciennement le Mobile World Congress Americas, se déroulera du 22 au 24 octobre 2019, au Los Angeles Convention Center. Plus de 22 000 participants, y compris plus de 60 pour cent de hauts dirigeants, et plus de 1 000 sociétés de l'ensemble de l'industrie mobile et des secteurs connexes sont attendus au MWC19 Los Angeles.

« L'industrie mobile va connaître une période très prometteuse avec le déploiement de la 5G et l'augmentation de ses cas d'utilisation. Tout ceci sera présenté au MWC19 Los Angeles, l'événement incontournable du secteur aux Amériques », déclare John Hoffman, PDG de GSMA Ltd. « Nous sommes ravis de revenir à Los Angeles pour montrer comment la connectivité intelligente, à savoir la 5G, l'hyper-connectivité IdO, l'intelligence artificielle et les mégadonnées, bouscule de multiples industries. »

Le MWC19 Los Angeles est le principal événement B2B illustrant la convergence entre l'industrie mobile et les industries des contenus, des médias et du divertissement. En marge du MWC, la GSMA a également annoncé l'événement Digital Hollywood, une conférence de trois jours consacrée au divertissement et aux technologies. À présent dans sa 27e année à Los Angeles, le Digital Hollywood se déroulera dans le cadre du MWC19 Los Angeles, du 21 au 23 octobre.

Les principales marques présenteront les innovations en matière de 5G, d'IdO, d'IA et de contenu immersif

Les grands acteurs de l'écosystème des technologies mobiles et des secteurs connexes se rassembleront pour présenter comment la connectivité intelligente stimule l'innovation dans tous leurs modèles d'entreprise. Plus de 1 000 sociétés répondront présent, notamment Amazon, Amdocs, American Tower, ARM, Cisco, Corning Optical Communications, DARPA, Ericsson, G&D Security, Gemalto, gsmExchange, Hewlett Packard Enterprises, JMA Wireless, KORE Wireless, Mastercard, Mavenir, Netcracker Technology, Nokia, Qualcomm, Sprint, Synchronoss, T-Mobile, Verizon, VMWare et Xiaomi.

Des zones dédiées et des pavillons dans l'espace d'exposition mettront en avant divers secteurs de l'industrie mobile. Dans le Hall sud, la Zone IdO organisera des démonstrations sur les technologies IdO d'aujourd'hui et de demain, proposées par des sociétés établies et de nouveaux acteurs du secteur. Le Hall ouest accueillera diverses expériences, avec notamment l'App Zone, où les développeurs présenteront des outils mobiles de prochaine génération ; la Hollywood Zone et le Digital Hollywood seront consacrés aux médias et aux sociétés technologiques ; la NEXTech Zone présentera les sociétés et technologies de pointe qui ont un effet disruptif sur l'intégralité de l'écosystème mobile, comme les réalités virtuelle et augmentée, la robotique et l'intelligence artificielle (IA), entre autres ; et le pavillon gsmExchange Retail et Distribution présentera des solutions technologiques mobiles pour l'e-commerce et la chaîne logistique.

Conférence MWC19 Los Angeles

Le programme de conférences MWC19 Los Angeles explorera quatre thèmes principaux : la 5G, l'IdO, l'innovation disruptive, et le contenu immersif. La conférence comprendra quatre allocutions avec des PDG de l'ensemble de l'écosystème mobile élargi et des secteurs connexes, une série de 33 sessions pour explorer comment la connectivité intelligente ouvre des possibilités transformationnelles et de nouvelles capacités dans diverses industries, comme l'automobile, la fintech, les médias, le divertissement, la vente au détail. La session thématique « Everything Policy » de la CTIA sera consacrée aux tendances et aux développements dans les politiques gouvernementales et publiques.

4YFN lance de nouvelles activités à Los Angeles

Le 4YFN revient à MWC19 Los Angeles avec plus de 150 startups, 100 investisseurs et des partenaires d'innovation. De nouveau installée dans le Hall ouest du LACC, le programme du 4YFN comportera des débats avec des célébrités et des influenceurs, des sorties de livres, des tables rondes et des discussions informelles animées par des experts de renom.

La GSMA a annoncé de nouvelles activités pour l'événement consacré aux startups. 4YFN proposera également la Zone de la découverte, lancée pour la première fois au 4YFN Barcelone et qui arrive cette année à Los Angeles, avec le 4YFN Investisseurs et le Club des communautés, une zone dédiée aux ateliers et aux mentorats, et une scène d'argumentation commerciale en continue. 4YFN étrennera également le Festival des investisseurs, en partenariat avec Expert Dojo, avec plus de 500 réunions individuelles investisseur/entrepreneur. Pour tout savoir sur 4YFN, veuillez visiter : www.mwclosangeles.com/experiences/4yfn

Le programme Women4Tech de retour

Couvrant les trois jours du MWC19 Los Angeles, le programme Women4Tech est conçu pour réduire les inégalités entre les sexes dans l'industrie mobile. Le Sommet Women4Tech est un élément central du programme, avec des allocutions et des tables rondes qui exploreront des questions comme l'égalité femme-homme et l'évolution de carrière ; le mentorat et l'éducation des jeunes ; les femmes dans la communication et les secteurs verticaux ; et les femmes dans l'entrepreneuriat et l'innovation. Les activités supplémentaires du Women4Tech comprendront une séance de speed coaching et de réseautage ; des visites spécialisées MWC Los Angeles ; et les activités Women4Tech au 4YFN.

Le festival YoMo prend du grade au MWC Los Angeles

Le festival Youth Mobile (YoMo) revient à Los Angeles pour inspirer la nouvelle génération à suivre un enseignement et une carrière dans les sciences, les technologies, l'ingénierie, les arts et les mathématiques (STIAM). Le festival YoMo accueillera plus de 150 écoles de la région et proposera plus de 100 expositions interactives d'organisations participantes.

Pour la première fois au YoMo Los Angeles, le « Teacher Track », un programme de conférence de deux jours destiné aux enseignants et consacré à la transformation numérique dans la classe, sera proposé en partenariat avec le Département américain de l'éducation, le County office of Education et le Los Angeles Unified School District.

Gratuit pour les professeurs, les étudiants et leurs familles, le festival attirera 15 000 visiteurs qui pourront vivre des expériences pédagogiques captivantes, ludiques et pratiques, avec plus de 1 500 heures de contenu. Le YoMo prendra de nouveau ses quartiers dans le Hall Kentia du LACC, et se déroulera durant les trois jours du MWC19 Los Angeles. Pour de plus amples renseignements sur le YoMo, rendez-vous sur : www.mwcyomo.com/us/.

Le MWC19 Los Angeles accueillera la finale du concours DARPA

La GSMA a également annoncé que le MWC19 Los Angeles organisera la finale du « Spectrum Collaboration Challenge » (SC2) de l'Agence américaine des projets de recherche avancée de défense (DARPA), un concours public révolutionnaire de trois ans qui utilise de l'IA visant à libérer le plein potentiel du spectre sans fil. La DARPA réalise des investissements clefs dans les technologies révolutionnaires pour la sécurité nationale. L'agence est à l'origine d'innovations techniques transformationnelles, y compris le lancement d'Internet, la miniaturisation du GPS, l'évolution des assistants personnels prêts pour l'IA, entre autres. Le championnat SC2 mettra en compétition les radios dotées d'IA des équipes en lice, pour présenter un nouveau paradigme dans la gestion du spectre sans fil autonome. L'événement ouvrira gratuitement ses portes à tous les participants du MWC19 Los Angeles et au public.

Les trois premières places remporteront des prix de 2 millions, 1 million et 750 000 dollars, respectivement. Les précédents concours de la DARPA ont porté sur les véhicules autonomes, l'aide robotique en situation de catastrophe, et les systèmes automatiques de cyberdéfense, entre autres. Pour de plus amples renseignements sur SC2, veuillez visiter : www.SpectrumCollaborationChallenge.com/

« Aujourd'hui dans sa troisième année, le MWC suscite un intérêt de plus en plus vif au-delà de l'exposition et du programme de conférences, comme le démontrent Digital Hollywood, DARPA et les programmes pédagogiques étendus dans toute la région » , déclare Hoffman. « Nous sommes ravis de montrer comment la technologie sur laquelle des milliards de personnes comptent chaque jour continue d'être améliorée dans le but de connecter les personnes et les objets à un avenir meilleur. »

Prenez part au MWC19 Los Angeles

Pour plus d'informations sur le MWC19 Los Angeles, y compris les modalités de participation, d'exposition et de sponsoring, sont disponibles sur www.mwclosangeles.com. Suivez toute l'actualité du MWC sur Twitter @GSMAEvents avec #MWC19, sur notre page LinkedIn MWC https://www.linkedin.com/showcase/mwclosangeles/ et sur Facebook à l'adresse https://www.facebook.com/MWCLosAngeles/.

À propos de la GSMA

La GSMA représente les intérêts des opérateurs de téléphonie mobile dans le monde entier. Elle réunit plus de 750 opérateurs et près de 400 sociétés appartenant à l'écosystème mobile élargi, dont des fabricants de téléphones et d'appareils, des éditeurs de logiciels, des fournisseurs d'équipements, des sociétés Internet et des organismes oeuvrant dans des secteurs d'activité connexes. La GSMA produit également les événements MWC, qui se tiennent chaque année à Barcelone, Los Angeles et Shanghaï, ainsi que les conférences régionales Mobile 360 Series.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site officiel de la GSMA à l'adresse www.gsma.com. Suivez la GSMA sur Twitter : @GSMA.

À propos de la CTIA

CTIA® (www.ctia.org) représente l'industrie des communications sans-fil aux États-Unis, ainsi que les sociétés de tout l'écosystème mobile permettant aux Américains de vivre pleinement la vie connectée du 21e siècle. Ses membres comprennent des opérateurs sans-fil, des fabricants d'appareils, des fournisseurs, ainsi que des sociétés d'applications et de contenu. La CTIA défend activement les intérêts du secteur à tous les niveaux gouvernementaux pour promouvoir des politiques stimulant l'innovation et les investissements. L'association coordonne aussi les meilleures pratiques bénévoles, accueille des formations pour la promotion du secteur et organise le plus grand événement de l'industrie du sans-fil. Basée à Washington, D.C., la CTIA a été fondée en 1984.

