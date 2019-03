Avis aux médias - Les gouvernements du Canada et du Yukon feront une annonce concernant le logement

Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui le lancement de nouveaux modèles dans sa gamme de chronographes sportifs haute performance EDIFICE, qui allient un design dynamique à des technologies de pointe. La nouvelle édition limitée EDIFICE...

Zentiva Group a.s. et Siyiara Enterprises ont signé un accord d'achat partagé pour l'acquisition de la société pharmaceutique roumaine Solacium, et de sa filiale Be Well Pharma. Solacium fait actuellement partie du groupe Dr.Max et appartient à...