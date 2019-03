Casio dévoile de nouveaux modèles issus de la collaboration avec l'écurie Scuderia Toro Rosso capturant le plaisir du sport automobile





TOKYO, 14 mars 2019 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui le lancement de nouveaux modèles dans sa gamme de chronographes sportifs haute performance EDIFICE, qui allient un design dynamique à des technologies de pointe. La nouvelle édition limitée EDIFICE Scuderia Toro Rosso se décline en trois modèles conçus en collaboration avec l'écurie de Formule 1 Scuderia Toro Rosso, que Casio soutient en tant que partenaire officiel de l'équipe.

La Scuderia Toro Rosso apporte au circuit son énergie juvénile et ses voitures de course animées par des innovations technologiques exceptionnelles, dans une quête passionnée de vitesse. Casio croit que ces qualités correspondent parfaitement au concept de la marque pour la gamme EDIFICE et est un partenaire officiel de l'écurie depuis 2016.

Franz Tost, directeur de l'écurie Scuderia Toro Rosso, a déclaré : « Plus que dans tout autre sport, le succès en Formule 1 est dicté par le temps. Chaque seconde compte, et il est essentiel d'avoir un partenaire comme Casio EDIFICE qui partage le même souci du détail en matière de conception et de développement technologique. Le nouveau chronographe Casio EDIFICE Scuderia Toro Rosso édition limitée est le produit de cette attention véritablement unique portée aux détails. La combinaison de technologies de pointe et d'un design dynamique reflète des caractéristiques similaires à la production de notre voiture de Formule 1. »

Les nouveaux modèles ECB-900TR, EQS-920TR et EFR-564TR proposent des combinaisons de couleurs qui adoptent les tons rouge, bleu et argent des machines de course de la Scuderia Toro Rosso. Le design général des montres s'inspire de la vision du monde du sport automobile, avec des détails particuliers tels que le rendu des heures dans une police de caractères ressemblant à celle des numéros des voitures de l'équipe. Le cadran et le boîtier comportent le logo de l'équipe, tandis que la trotteuse est décorée aux couleurs du drapeau italien, où l'équipe est basée. Ces détails permettent de composer des modèles véritablement dignes d'une collaboration avec l'écurie Scuderia Toro Rosso. Les montres s'accompagnent également d'un emballage spécial.

Les trois modèles comportent un cadran multidimensionnel et une lunette plate, tandis que les modèles ECB-900TR et EQS-920TR emploient également un système de chargement solaire. Le modèle ECB-900TR peut être couplé à un smartphone via Bluetooth® pour une plus grande simplicité d'utilisation, permettant à l'utilisateur de régler l'heure et de contrôler les fonctions de la montre telles que l'heure mondiale et l'alarme à partir d'une application pour smartphone. Les écrans LCD situés à 12 heures et à 9 heures offrent une vue accessible de diverses informations.

Ces montres relieront leurs propriétaires à la vision du monde du sport automobile et à l'écurie Scuderia Toro Rosso.

Caractéristiques

ECB-900TR Résistance à l'eau 100 mètres Précision à température normale ±15 secondes par mois (sans coupler un smartphone) Caractéristiques de communication Norme de communication Bluetooth® Low Energy* Portée du signal Jusqu'à 2 m (peut varier selon les conditions environnantes) Alarme 5 alarmes multifonctions (quotidienne, ponctuelle, programmée), top horaire Compte à rebours Compte à rebours, unité de mesure : 1/10 seconde ; plage de compte à rebours : 24 heures ; plage de réglage du temps initial du compte à rebours : 1 seconde à 24 heures (incréments d'une seconde, incréments d'une minute et incréments d'une heure) Chronomètre Capacité de mesure : 00'00''000~59'59''999 (pour les 60 premières minutes), 1:00'00''0~23:59'59''9 (après 60 minutes) ; unité de mesure : 1/1000 seconde (pour les 60 premières minutes), 1/10 seconde (après 60 minutes) ; modes de mesure : temps écoulé, temps au tour ; données enregistrées : jusqu'à 200 enregistrements (mesures de temps au tour) ; vitesse (0 à 400 unités/heure) Fonctions de liaison mobile Réglage automatique de l'heure (quatre fois par jour) ; heure mondiale : plus de 300 villes ; réglage de l'heure à une touche ; localisation de téléphone, etc. Autres fonctions Heure mondiale, indicateur de batterie, réglage automatique de l'heure d'été, calendrier automatique complet, activation/désactivation de la tonalité des boutons, double lampe LED, etc. Source d'alimentation Système d'alimentation Tough Solar (système de chargement solaire) Autonomie approximative de la batterie Durée de fonctionnement sans exposition à la lumière après une charge complète : - Environ 6 mois avec une utilisation normale des fonctions - Environ 19 mois avec la fonction d'économie d'énergie activée *Fonctionne avec la précision d'une montre à quartz ordinaire (± 15 secondes par mois) lorsqu'elle est utilisée sans connexion à un smartphone. Taille du boîtier 51,5 × 48 × 13,9 mm Poids total Environ 163 g *Le mot-symbole et le logo Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés sous licence par Casio Computer Co., Ltd.

EQS-920TR Résistance à l'eau 100 mètres Chronomètre Chronomètre 1 seconde ; capacité de mesure : 29'59" ; modes de mesure : temps écoulé, temps de la 1ère et 2e place Autres fonctions Affichage de la date, indicateur de charge de la batterie Source d'alimentation Solaire Précision à température normale ± 20 secondes par mois Autonomie approximative de la batterie Environ 5 mois (de la charge complète jusqu'à l'arrêt des aiguilles) Taille du boîtier 56 × 47,6 × 12,5 mm Poids total Environ 170 g

Io EFR-564TR Résistance à l'eau 100 mètres Précision à température normale ± 20 secondes par mois Chronomètre Chronomètre 1/10 seconde ; capacité de mesure : 59'59''99, temps écoulé, temps de la 1ère et 2e place Autres fonctions Affichage de la date Autonomie de la batterie 3 ans avec une pile SR920SW Taille du boîtier 52 × 48,9 × 12,4 mm Poids total Environ 172 g

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/835177/Casio_EDIFICE_Scuderia_Toro_Rosso_chronograph_ECB_900TR.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/835178/Casio_EDIFICE_Scuderia_Toro_Rosso_chronograph_ECB_900TR.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/835179/Casio_EDIFICE_Scuderia_Toro_Rosso_chronograph_EFR_564TR.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/835182/Casio_EDIFICE_Scuderia_Toro_Rosso_chronograph_EQS_920TR.jpg

