Innovid accélère son expansion mondiale avec la nomination de Seamus Whittingham au poste de directeur général de la région EMEA





Innovid, la plateforme de publicité vidéo numéro un au monde, a annoncé aujourd'hui la nomination au poste de directeur général de la région EMEA du vétéran de l'industrie du marketing, Seamus Whittingham, qui sera basé à Londres. Dans ses nouvelles fonctions, M. Whittingham s'emploiera à renforcer le leadership d'Innovid dans le domaine de la publicité pour la télévision connectée (Connected TV, CTV) afin de soutenir et de développer l'importante base de marques, d'éditeurs et de diffuseurs publicitaires d'envergure mondiale de la région.

« Suite à sa levée de fonds de 30 millions USD auprès de Goldman Sachs plus tôt cette année, Innovid a rapidement étendu son empreinte mondiale et intégré de nombreux nouveaux clients publicitaires, notamment dans la région EMEA », a déclaré Zvika Netter, PDG et cofondateur d'Innovid. « L'expertise de Seamus en matière de dimensionnement d'équipes et de soutien de la croissance durable avec les partenaires de marques existants et les nouveaux comptes va constituer un atout majeur pour renforcer le leadership d'Innovid dans la région EMEA, en particulier en France et en Allemagne. »

L'expérience de M. Whittingham en matière de croissance paneuropéenne dans les secteurs de la publicité et de la personnalisation des technologies de marketing, ainsi que ses relations avec les agences et les éditeurs, le mettent en position favorable pour aider les clients d'Innovid à faire progresser leurs stratégies de vidéo et de CTV axées sur les données. M. Whittingham occupait jusqu'à récemment le poste de directeur général chez IgnitionOne, une société de marketing numérique proposant diverses solutions de marketing basées sur le cloud, où il a supervisé la croissance des revenus et des opérations au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et en Europe de l'Est. Avant cela, M. Whittingham a occupé le poste de directeur général chez Qubit, une société de logiciels de personnalisation, où il a piloté les efforts de développement commercial avec un tiers des 100 premières entreprises du classement IR et où il a étendu les activités de la société en France, en Allemagne et aux Pays-Bas.

« L'approche d'Innovid en matière de partenariat avec les clients, validée par sa solide base de marques de premier plan à long terme, est très attrayante et je me sens très chanceux de faire partie de cette excellente équipe », a déclaré M. Whittingham. « Innovid dispose des ressources humaines, des processus et des technologies nécessaires non seulement pour suivre le rythme de la situation actuelle, mais également pour permettre aux marques de bénéficier d'une longueur d'avance et de continuer à obtenir un croissance à deux chiffres dans les domaines de la publicité vidéo et de la CTV. Je suis ravi de participer à cette expansion mondiale. »

Innovid étend également sa présence à Tokyo et envisage d'ouvrir un bureau dans cette ville au cours des prochains mois. Pour de plus amples informations sur Innovid, veuillez consulter www.innovid.com.

À propos d'Innovid

Innovid est la plateforme de publicité vidéo numéro un au monde, fournissant plus de vidéos que n'importe quelle autre entreprise sur les appareils mobiles, ordinateurs de bureau, TV connectées, appareils de streaming et plates-formes de réseaux sociaux. Innovid s'associe à des marques, des agences et des éditeurs pour fournir de nouveaux modèles publicitaires qui accroissent l'engagement et le temps passé tout en fournissant davantage de valeur au public. Notre plateforme vidéo permet de personnaliser une diffusion inter-écran créative et transparente et une mesure holistique visant à alimenter les expériences vidéo de nouvelle génération et accroître le chiffre d'affaires. Innovid possède des bureaux à New York, Chicago, San Francisco, Los Angeles, Londres, Tel Aviv, Sydney et Singapour. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.innovid.com.

